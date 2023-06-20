В Одессе облили краской "икону" Богоматери в бронежилете

Сергей Горбачев о том, что случилось в порту Одессы и что уничтожили ВС РФ на острове Рыбальском в Киеве

В результате авиаударов России в Одессе "повреждена инфраструктура порта", так сообщают украинские власти. Но военкоры утверждают, что потоплен украинский десантный корабль "Юрий Олефиренко"