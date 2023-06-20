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В Одессе облили краской "икону" Богоматери в бронежилете
В Одессе облили краской "икону" Богоматери в бронежилете - 20.06.2023 Украина.ру
В Одессе облили краской "икону" Богоматери в бронежилете
В Одессе неизвестные залили красной краской две "патриотичных" картины, выставленные в центре города. Об этом сообщил автор одной картин Кирилл Бондаренко
2023-06-20T16:16
2023-06-20T16:16
2023-06-20T16:24
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В центре Одессы неизвестные залили красной краской две уличные картины. На первой работе изображён украинский казак на фоне сине-жёлтого флага, а на второй - Богоматерь в бронежилете.Авторы картин - местные художники Ярослав Войцеховский и Кирилл Бондаренко."Одесская Оранта" – так назвал художник и общественник Кирилл Бондаренко свою неоднозначную работу. В апреле прошлого года он вывесил свою работу на фасаде одного из старых одесских домов в центре города.Художник рассказал, что разместил "Одесскую Оранту" на фасаде как защитницу (в чем, собственно и заключается суть образа богини Оранты) неба Украины и "в помощь украинским ПВО".Ранее житель Одессы попал в языковой скандал из-за, того, что спел песню Виктора Цоя на улице во Львове. Депутат от партии "Голос" Наталья Пипа потребовала прекратить петь, так как песня – на русском языке.После скандала парень записал видео с извинениями, но 7 июня он записал новое, в котором рассказал, что извинялся под давлением, а сейчас его удерживают в приюте для несовершеннолетних.
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новости, одесса, вандализм, художники, украина, львов
Новости, Одесса, вандализм, художники, Украина, Львов
В Одессе облили краской "икону" Богоматери в бронежилете
16:16 20.06.2023 (обновлено: 16:24 20.06.2023)
В Одессе неизвестные залили красной краской две "патриотичных" картины, выставленные в центре города. Об этом сообщил автор одной картин Кирилл Бондаренко
В центре Одессы неизвестные залили красной краской две уличные картины. На первой работе изображён украинский казак на фоне сине-жёлтого флага, а на второй - Богоматерь в бронежилете.
Авторы картин - местные художники Ярослав Войцеховский и Кирилл Бондаренко.
"Одесская Оранта" – так назвал художник и общественник Кирилл Бондаренко свою неоднозначную работу. В апреле прошлого года он вывесил свою работу на фасаде одного из старых одесских домов в центре города.
"Работа была написана специально для защиты нашего неба. Это украинская Оранта. Люди сюда приходили делали фото, она попала в пять крупных международных изданий", – отметил Бондаренко.
Художник рассказал, что разместил "Одесскую Оранту" на фасаде как защитницу (в чем, собственно и заключается суть образа богини Оранты) неба Украины и "в помощь украинским ПВО".
Ранее житель Одессы попал в языковой скандал из-за, того, что спел песню Виктора Цоя на улице во Львове. Депутат от партии "Голос" Наталья Пипа потребовала прекратить петь, так как песня – на русском языке.
После скандала парень записал видео с извинениями, но 7 июня он записал новое, в котором рассказал, что извинялся под давлением, а сейчас его удерживают в приюте для несовершеннолетних.