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Госдума разрешила судимым служить по контракту

Госдума разрешила судимым служить по контракту - 20.06.2023 Украина.ру

Госдума разрешила судимым служить по контракту

Государственная Дума Российской Федерации приняла закон, согласно которому служить по контракту смогут граждане с судимостью и ограниченно годные. Документ был размещён на официальном сайте Госдумы 20 июня

2023-06-20T16:05

2023-06-20T16:05

2023-06-20T16:16

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Госдума приняла закон, которым даёт возможность поступать на военную службу по контракту гражданам с судимостью. Контракт с Минобороны не смогут заключить осужденные за тяжкие преступления.Документ не будет распространяться на тех, кто ранее был признан виновным по ряду статей: террористические и экстремистские преступления, правонарушения против половой неприкосновенности несовершеннолетних.Предельный возраст пребывания на военной службе в период мобилизации, военного положения или в военное время также предложено продлить до 65 лет, а для высших офицеров – 70.Госдума также приняла поправки, которые устанавливают основания для освобождения осужденных участников СВО от уголовной ответственности.К уголовной ответственности не будут привлекать мобилизованных и граждан, которые подписали контракт с Российской армией в период мобилизации или военного положения, если они совершили преступления небольшой или средней тяжести.Освободиться от уголовной ответственности и погасить судимость можно будет после получения госнаграды или увольнения со службы по состоянию здоровья, достижении предельного возраста пребывания на военной службе.

https://ukraina.ru/20230525/1046563250.html

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новости, государственная дума рф, госдума, сво, уголовное дело, вс рф, закон, мобилизация