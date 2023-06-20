Госдума разрешила судимым служить по контракту - 20.06.2023 Украина.ру
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Госдума разрешила судимым служить по контракту
Госдума разрешила судимым служить по контракту - 20.06.2023 Украина.ру
Госдума разрешила судимым служить по контракту
Государственная Дума Российской Федерации приняла закон, согласно которому служить по контракту смогут граждане с судимостью и ограниченно годные. Документ был размещён на официальном сайте Госдумы 20 июня
2023-06-20T16:05
2023-06-20T16:16
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Госдума приняла закон, которым даёт возможность поступать на военную службу по контракту гражданам с судимостью. Контракт с Минобороны не смогут заключить осужденные за тяжкие преступления.Документ не будет распространяться на тех, кто ранее был признан виновным по ряду статей: террористические и экстремистские преступления, правонарушения против половой неприкосновенности несовершеннолетних.Предельный возраст пребывания на военной службе в период мобилизации, военного положения или в военное время также предложено продлить до 65 лет, а для высших офицеров – 70.Госдума также приняла поправки, которые устанавливают основания для освобождения осужденных участников СВО от уголовной ответственности.К уголовной ответственности не будут привлекать мобилизованных и граждан, которые подписали контракт с Российской армией в период мобилизации или военного положения, если они совершили преступления небольшой или средней тяжести.Освободиться от уголовной ответственности и погасить судимость можно будет после получения госнаграды или увольнения со службы по состоянию здоровья, достижении предельного возраста пребывания на военной службе.
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новости, государственная дума рф, госдума, сво, уголовное дело, вс рф, закон, мобилизация
Новости, Государственная дума РФ, Госдума, СВО, уголовное дело, ВС РФ, Закон, мобилизация

Госдума разрешила судимым служить по контракту

16:05 20.06.2023 (обновлено: 16:16 20.06.2023)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Государственная Дума Российской Федерации приняла закон, согласно которому служить по контракту смогут граждане с судимостью и ограниченно годные. Документ был размещён на официальном сайте Госдумы 20 июня
Госдума приняла закон, которым даёт возможность поступать на военную службу по контракту гражданам с судимостью. Контракт с Минобороны не смогут заключить осужденные за тяжкие преступления.
Документ не будет распространяться на тех, кто ранее был признан виновным по ряду статей: террористические и экстремистские преступления, правонарушения против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Предельный возраст пребывания на военной службе в период мобилизации, военного положения или в военное время также предложено продлить до 65 лет, а для высших офицеров – 70.

"В период мобилизации, в период военного положения и в военное время на военную службу по контракту в ВС РФ также может быть принят гражданин (иностранный гражданин), признанный ограниченно годным к военной службе и не имеющий заболеваний, определенных перечнем, утвержденным Минобороны РФ", - говорится в документе.

Госдума также приняла поправки, которые устанавливают основания для освобождения осужденных участников СВО от уголовной ответственности.
К уголовной ответственности не будут привлекать мобилизованных и граждан, которые подписали контракт с Российской армией в период мобилизации или военного положения, если они совершили преступления небольшой или средней тяжести.
Освободиться от уголовной ответственности и погасить судимость можно будет после получения госнаграды или увольнения со службы по состоянию здоровья, достижении предельного возраста пребывания на военной службе.
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