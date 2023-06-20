https://ukraina.ru/20230620/1047411781.html

"Я шел туда не за наградами". Рядовому ВС РФ вручили миллион рублей за подбитый Leopard

"Я шел туда не за наградами". Рядовому ВС РФ вручили миллион рублей за подбитый Leopard - 20.06.2023 Украина.ру

"Я шел туда не за наградами". Рядовому ВС РФ вручили миллион рублей за подбитый Leopard

Рядовому Вооруженных Сил России Андрею Кравцову вручили премию в 1 млн рублей за подбитый танк немецкого производства. Сертификат на денежную премию ему вручили в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России

2023-06-20T15:17

2023-06-20T15:17

2023-06-20T15:39

новости

спецоперация

награда

премия

танк

всу

владимир путин

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Российскому военнослужащему Андрею Кравцову вручили миллион рублей за подбитый танк ВСУ Leopard немецкого производства. Премию учредили сотрудники фонда предпринимателей «Забота Сибири», сертификат передал сенатор от Новосибирской области Александр Карелин. Андрей Кравцов рассказал, как подбил немецкий танк. По его словам, по российским военнослужащим велась стрельба из танка. Беспилотник корректировал огонь. Он взял гранатомет, обошел танк с фланга. Предприниматели из союза «Забота Сибири» выплачивают денежные премии военнослужащим за уничтожение тяжелой военной техники ВСУ иностранного производства. Премии являются дополнительными к надбавкам Минобороны России за уничтожение или захват техники противника. «Эти замечательные доплаты для тех, кто наносит ощутимый урон противнику, плюсом к тому, что делает государство. Именно плюсом. Ни в коей мере не взамен. У нас договоренности. Мы в координации с Министерством обороны делаем это по согласованным представлениям», — сказал Карелин.12 июня президент России Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского. Глава государства пообщался с ранеными участниками спецоперации, вручил награды. Стрелка — помощника гранатометчика, рядового Андрея Кравцова, президент наградил орденом Мужества.

https://ukraina.ru/20230614/1047199442.html

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новости, спецоперация, награда, премия, танк, всу, владимир путин