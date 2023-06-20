https://ukraina.ru/20230620/1047411375.html
"У них руки по локоть в крови". В ГД инициировали расследование преступлений Украины против детей
"У них руки по локоть в крови". В ГД инициировали расследование преступлений Украины против детей - 20.06.2023 Украина.ру
"У них руки по локоть в крови". В ГД инициировали расследование преступлений Украины против детей
Госдума России инициировала парламентское расследование преступлений Украины против детей. Решение было принято единогласно по итогам пленарного заседания, прошедшего 20 июня
2023-06-20T15:21
2023-06-20T15:21
2023-06-20T16:14
новости
дети
обстрелы
военные преступления
украина
донбасс
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Госдума России инициировала расследование преступлений Украины против детей, соответствующее постановление депутаты приняли на пленарном заседании. Документ предусматривает создание комиссии для расследования. В её состав войдут 13 депутатов. Сопредседателем комиссии от Госдумы стала вице-спикер палаты Анна Кузнецова.Председатель ГД Вячеслав Володин подчеркнул, что провести парламентское расследование необходимо для того, чтобы мир открыл глаза на то, что происходит с 2014 года на Украине, потому что "у них руки по локоть в крови".Ответственность за происходящее на Украине должен нести и Вашингтон, подчеркнул Володин. По его словам, все это происходит не только с согласия США, но и при их финансировании.19 июня врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин соощил о гибели 6-летней девочки в Волновахском районе. Причиной гибели стало попадание одной из мин в ходе дистанционного минирования со стороны ВСУ во двор дома, где жил ребёнок.По словам начальника Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава ДНР Дмитрия Калашникова, за восемь лет вооруженного конфликта на территории Донецкой Народной Республики погибли 117 детей, из них 35 — с февраля 2022 года.Калашников добавил, что большинство из погибших в 2022 году несовершеннолетних оказались жертвами неразорвавшихся боеприпасов в апреле-мае. Он пояснил, что со снижением интенсивности боевых действий дети стали чаще выходить из укрытий и находить гранаты, неиспользованные гранатометы и другие виды вооружений.В интервью изданию УКраина.ру донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский рассказал, что привыкнуть к длящимся более девяти лет ежедневным обстрелам и смертям в Донецке невозможно, но надо продолжать жить и работать, чтобы обеспечивать жизнедеятельность города и фронта.После тяжёлых ранений люди часто умирают в больнице, либо остаются инвалидами на всю оставшуюся жизнь, добавил он.При этом очень трудно убедить родителей в том, что они должны своего ребенка отправить в эвакуацию, это практически невозможно, подчеркнул Гомольский.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дети, обстрелы, военные преступления, украина, донбасс
"У них руки по локоть в крови". В ГД инициировали расследование преступлений Украины против детей
15:21 20.06.2023 (обновлено: 16:14 20.06.2023)
Госдума России инициировала парламентское расследование преступлений Украины против детей. Решение было принято единогласно по итогам пленарного заседания, прошедшего 20 июня
Госдума России инициировала расследование преступлений Украины против детей, соответствующее постановление депутаты приняли на пленарном заседании. Документ предусматривает создание комиссии для расследования. В её состав войдут 13 депутатов. Сопредседателем комиссии от Госдумы стала вице-спикер палаты Анна Кузнецова.
"Поддержать инициативу возбуждения парламентского расследования преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима, выдвинутую депутатами Государственной Думы", - говорится в постановлении.
Председатель ГД Вячеслав Володин подчеркнул, что провести парламентское расследование необходимо для того, чтобы мир открыл глаза на то, что происходит с 2014 года на Украине, потому что "у них руки по локоть в крови".
"Хватит голову в песок зарывать, как делают это многие политики, особенно западных стран", - указал Володин.
Ответственность за происходящее на Украине должен нести и Вашингтон, подчеркнул Володин. По его словам, все это происходит не только с согласия США, но и при их финансировании.
19 июня врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин соощил о гибели 6-летней девочки в Волновахском районе. Причиной гибели стало попадание одной из мин в ходе дистанционного минирования со стороны ВСУ во двор дома, где жил ребёнок.
По словам начальника Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава ДНР Дмитрия Калашникова, за восемь лет вооруженного конфликта на территории Донецкой Народной Республики погибли 117 детей, из них 35 — с февраля 2022 года.
Калашников добавил, что большинство из погибших в 2022 году несовершеннолетних оказались жертвами неразорвавшихся боеприпасов в апреле-мае. Он пояснил, что со снижением интенсивности боевых действий дети стали чаще выходить из укрытий и находить гранаты, неиспользованные гранатометы и другие виды вооружений.
В интервью изданию УКраина.ру донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский рассказал, что привыкнуть к длящимся более девяти лет ежедневным обстрелам и смертям в Донецке невозможно, но надо продолжать жить и работать, чтобы обеспечивать жизнедеятельность города и фронта.
После тяжёлых ранений люди часто умирают в больнице, либо остаются инвалидами на всю оставшуюся жизнь, добавил он.
При этом очень трудно убедить родителей в том, что они должны своего ребенка отправить в эвакуацию, это практически невозможно, подчеркнул Гомольский.
Полный текст интервью можно прочитать здесь