https://ukraina.ru/20230620/1047411375.html

"У них руки по локоть в крови". В ГД инициировали расследование преступлений Украины против детей

"У них руки по локоть в крови". В ГД инициировали расследование преступлений Украины против детей - 20.06.2023 Украина.ру

"У них руки по локоть в крови". В ГД инициировали расследование преступлений Украины против детей

Госдума России инициировала парламентское расследование преступлений Украины против детей. Решение было принято единогласно по итогам пленарного заседания, прошедшего 20 июня

2023-06-20T15:21

2023-06-20T15:21

2023-06-20T16:14

новости

дети

обстрелы

военные преступления

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103152/89/1031528947_0:135:3164:1915_1920x0_80_0_0_9583be7cf03c57509b8e8d736ea82061.jpg

Госдума России инициировала расследование преступлений Украины против детей, соответствующее постановление депутаты приняли на пленарном заседании. Документ предусматривает создание комиссии для расследования. В её состав войдут 13 депутатов. Сопредседателем комиссии от Госдумы стала вице-спикер палаты Анна Кузнецова.Председатель ГД Вячеслав Володин подчеркнул, что провести парламентское расследование необходимо для того, чтобы мир открыл глаза на то, что происходит с 2014 года на Украине, потому что "у них руки по локоть в крови".Ответственность за происходящее на Украине должен нести и Вашингтон, подчеркнул Володин. По его словам, все это происходит не только с согласия США, но и при их финансировании.19 июня врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин соощил о гибели 6-летней девочки в Волновахском районе. Причиной гибели стало попадание одной из мин в ходе дистанционного минирования со стороны ВСУ во двор дома, где жил ребёнок.По словам начальника Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава ДНР Дмитрия Калашникова, за восемь лет вооруженного конфликта на территории Донецкой Народной Республики погибли 117 детей, из них 35 — с февраля 2022 года.Калашников добавил, что большинство из погибших в 2022 году несовершеннолетних оказались жертвами неразорвавшихся боеприпасов в апреле-мае. Он пояснил, что со снижением интенсивности боевых действий дети стали чаще выходить из укрытий и находить гранаты, неиспользованные гранатометы и другие виды вооружений.В интервью изданию УКраина.ру донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский рассказал, что привыкнуть к длящимся более девяти лет ежедневным обстрелам и смертям в Донецке невозможно, но надо продолжать жить и работать, чтобы обеспечивать жизнедеятельность города и фронта.После тяжёлых ранений люди часто умирают в больнице, либо остаются инвалидами на всю оставшуюся жизнь, добавил он.При этом очень трудно убедить родителей в том, что они должны своего ребенка отправить в эвакуацию, это практически невозможно, подчеркнул Гомольский.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230620/1047382080.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дети, обстрелы, военные преступления, украина, донбасс