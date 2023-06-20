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Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Винницкой области
Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Винницкой области - 20.06.2023 Украина.ру
Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Винницкой области
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Уладовка Винницкой области в центральной части страны. Об этом сообщила 20 июня местная епархия УПЦ
2023-06-20T14:32
2023-06-20T14:32
2023-06-20T14:32
упц
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новости
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раскольники
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На видеозаписи, опубликованной епархией в соцсетях, видно, как несколько человек вскрывают двери церкви с помощью болгарки и лома.В комментарии к видео Винницкая епархия отметила, что захват храма происходил в присутствии сотрудников Службы безопасности Украины и полиции.Верующие УПЦ написали заявление в правоохранительные органы по факту захвата храма раскольниками.В 2018 году в Киеве после так называемого объединительного собора из двух раскольнических церковных структур, в числе которых был Киевский патриархат, создали Православную церковь Украины. Позже она получила автокефалию от патриарха Константинопольского Варфоломея. Русская православная церковь и УПЦ не признают статуса этой религиозной организации. После создания ПЦУ ее сторонники начали силой захватывать храмы канонической церкви.На Украине ситуация вокруг УПЦ накаляется с каждым днем. Власти на местах лишают УПЦ права аренды земли под храмами, разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и потребовали от монахов покинуть обитель. В течение последнего года власти Украины поставили задачу полностью запретить УПЦ, соответствующий проект по поручению президента Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент.
https://ukraina.ru/20230607/1046981218.html
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упц, храм, новости, захват, раскольники
УПЦ, храм, Новости, захват, раскольники
Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Винницкой области
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Уладовка Винницкой области в центральной части страны. Об этом сообщила 20 июня местная епархия УПЦ
На видеозаписи, опубликованной епархией в соцсетях, видно, как несколько человек вскрывают двери церкви с помощью болгарки и лома.
В комментарии к видео Винницкая епархия отметила, что захват храма происходил в присутствии сотрудников Службы безопасности Украины и полиции.
Верующие УПЦ написали заявление в правоохранительные органы по факту захвата храма раскольниками.
В 2018 году в Киеве после так называемого объединительного собора из двух раскольнических церковных структур, в числе которых был Киевский патриархат, создали Православную церковь Украины. Позже она получила автокефалию от патриарха Константинопольского Варфоломея.
Русская православная церковь и УПЦ не признают статуса этой религиозной организации. После создания ПЦУ ее сторонники начали силой захватывать храмы канонической церкви.
На Украине ситуация вокруг УПЦ накаляется с каждым днем. Власти на местах лишают УПЦ права аренды земли под храмами, разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и потребовали от монахов покинуть обитель.
В течение последнего года власти Украины поставили задачу полностью запретить УПЦ, соответствующий проект по поручению президента Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент.