Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Винницкой области - 20.06.2023 Украина.ру
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Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Винницкой области
Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Винницкой области - 20.06.2023 Украина.ру
Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Винницкой области
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Уладовка Винницкой области в центральной части страны. Об этом сообщила 20 июня местная епархия УПЦ
2023-06-20T14:32
2023-06-20T14:32
упц
храм
новости
захват
раскольники
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На видеозаписи, опубликованной епархией в соцсетях, видно, как несколько человек вскрывают двери церкви с помощью болгарки и лома.В комментарии к видео Винницкая епархия отметила, что захват храма происходил в присутствии сотрудников Службы безопасности Украины и полиции.Верующие УПЦ написали заявление в правоохранительные органы по факту захвата храма раскольниками.В 2018 году в Киеве после так называемого объединительного собора из двух раскольнических церковных структур, в числе которых был Киевский патриархат, создали Православную церковь Украины. Позже она получила автокефалию от патриарха Константинопольского Варфоломея. Русская православная церковь и УПЦ не признают статуса этой религиозной организации. После создания ПЦУ ее сторонники начали силой захватывать храмы канонической церкви.На Украине ситуация вокруг УПЦ накаляется с каждым днем. Власти на местах лишают УПЦ права аренды земли под храмами, разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и потребовали от монахов покинуть обитель. В течение последнего года власти Украины поставили задачу полностью запретить УПЦ, соответствующий проект по поручению президента Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент.
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упц, храм, новости, захват, раскольники
УПЦ, храм, Новости, захват, раскольники

Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Винницкой области

14:32 20.06.2023
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкРаспятие и свечи
Распятие и свечи - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Уладовка Винницкой области в центральной части страны. Об этом сообщила 20 июня местная епархия УПЦ
На видеозаписи, опубликованной епархией в соцсетях, видно, как несколько человек вскрывают двери церкви с помощью болгарки и лома.
В комментарии к видео Винницкая епархия отметила, что захват храма происходил в присутствии сотрудников Службы безопасности Украины и полиции.
Верующие УПЦ написали заявление в правоохранительные органы по факту захвата храма раскольниками.
В 2018 году в Киеве после так называемого объединительного собора из двух раскольнических церковных структур, в числе которых был Киевский патриархат, создали Православную церковь Украины. Позже она получила автокефалию от патриарха Константинопольского Варфоломея.
Русская православная церковь и УПЦ не признают статуса этой религиозной организации. После создания ПЦУ ее сторонники начали силой захватывать храмы канонической церкви.
На Украине ситуация вокруг УПЦ накаляется с каждым днем. Власти на местах лишают УПЦ права аренды земли под храмами, разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и потребовали от монахов покинуть обитель.
В течение последнего года власти Украины поставили задачу полностью запретить УПЦ, соответствующий проект по поручению президента Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент.
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7 июня, 11:44
"Когда Киев взорвётся?" Что будет с Украиной после ультиматума в адрес УПЦМонахов канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ) обязали в трехдневный срок покинуть Киево-Печерскую лавру. Такое требование направил в УПЦ заповедник "Киево-Печерская лавра" по итогам работы министерской комиссии, проводившей опись госимущества
 
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14:35Татьяна Монтян: Решающая битва еще впереди, рано радоваться провалу контрнаступления
14:32Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Винницкой области
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