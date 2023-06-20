https://ukraina.ru/20230620/1047407408.html
Зеленский назначил скандалиста Мельника послом в Бразилии
Зеленский назначил скандалиста Мельника послом в Бразилии - 20.06.2023 Украина.ру
Зеленский назначил скандалиста Мельника послом в Бразилии
Президент Украины Владимир Зеленский своими указами назначил новых послов в трех странах. Соответствующие документы опубликовали 20 июня на сайте Офиса украинского лидера
2023-06-20T14:29
2023-06-20T14:29
2023-06-20T14:29
андрей мельник
бразилия
посол
владимир зеленский
указ
новости
зарубежье
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В частности, позволявший себе скандальные высказывания бывший посол Украины в Германии и замглавы МИД Андрей Мельник стал послом в Бразилии.Посол Украины в Перу Юрий Полюхович был назначен послом в Колумбии по совместительству. Должность посла Украины в Индии займет Александр Полищук.Мельник позволял себе оскорбительные высказывания и выражал недовольство политикой Берлина относительно объемов оказываемой Киеву военной и финансовой помощи. Он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой". Позднее Мельник признал, что его оскорбительные высказывания в адрес главы правительства Германии были ошибкой, являлись неуместными и представляли собой "эмоциональную реакцию". Однако в одном из интервью Мельник заявил, что его резкий стиль ведения дипломатии был оправдан. Летом прошлого года Зеленский уволил Мельника. Как сообщал в интервью газете The Wall Street Journal глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Киев работает над тем, чтобы "выиграть битву за такие страны, как Бразилия и Индия, поддерживающие дружеские связи с Россией".
https://ukraina.ru/20230406/1045079139.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
андрей мельник, бразилия, посол, владимир зеленский, указ, новости, зарубежье
Андрей Мельник, Бразилия, посол, Владимир Зеленский, указ, Новости, Зарубежье
Зеленский назначил скандалиста Мельника послом в Бразилии
Президент Украины Владимир Зеленский своими указами назначил новых послов в трех странах. Соответствующие документы опубликовали 20 июня на сайте Офиса украинского лидера
В частности, позволявший себе скандальные высказывания бывший посол Украины в Германии и замглавы МИД Андрей Мельник стал послом в Бразилии.
"Назначить Мельника Андрея Ярославовича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Федеративной Республике Бразилия", - говорится в указе.
Посол Украины в Перу Юрий Полюхович был назначен послом в Колумбии по совместительству. Должность посла Украины в Индии займет Александр Полищук.
Мельник позволял себе оскорбительные высказывания и выражал недовольство политикой Берлина относительно объемов оказываемой Киеву военной и финансовой помощи. Он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой". Позднее Мельник признал, что его оскорбительные высказывания в адрес главы правительства Германии были ошибкой, являлись неуместными и представляли собой "эмоциональную реакцию". Однако в одном из интервью Мельник заявил, что его резкий стиль ведения дипломатии был оправдан. Летом прошлого года Зеленский уволил Мельника.
Как сообщал в интервью газете The Wall Street Journal глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Киев работает над тем, чтобы "выиграть битву за такие страны, как Бразилия и Индия, поддерживающие дружеские связи с Россией".