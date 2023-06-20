Зеленский назначил скандалиста Мельника послом в Бразилии - 20.06.2023 Украина.ру
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Зеленский назначил скандалиста Мельника послом в Бразилии
Зеленский назначил скандалиста Мельника послом в Бразилии - 20.06.2023 Украина.ру
Зеленский назначил скандалиста Мельника послом в Бразилии
Президент Украины Владимир Зеленский своими указами назначил новых послов в трех странах. Соответствующие документы опубликовали 20 июня на сайте Офиса украинского лидера
2023-06-20T14:29
2023-06-20T14:29
андрей мельник
бразилия
посол
владимир зеленский
указ
новости
зарубежье
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В частности, позволявший себе скандальные высказывания бывший посол Украины в Германии и замглавы МИД Андрей Мельник стал послом в Бразилии.Посол Украины в Перу Юрий Полюхович был назначен послом в Колумбии по совместительству. Должность посла Украины в Индии займет Александр Полищук.Мельник позволял себе оскорбительные высказывания и выражал недовольство политикой Берлина относительно объемов оказываемой Киеву военной и финансовой помощи. Он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой". Позднее Мельник признал, что его оскорбительные высказывания в адрес главы правительства Германии были ошибкой, являлись неуместными и представляли собой "эмоциональную реакцию". Однако в одном из интервью Мельник заявил, что его резкий стиль ведения дипломатии был оправдан. Летом прошлого года Зеленский уволил Мельника. Как сообщал в интервью газете The Wall Street Journal глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Киев работает над тем, чтобы "выиграть битву за такие страны, как Бразилия и Индия, поддерживающие дружеские связи с Россией".
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андрей мельник, бразилия, посол, владимир зеленский, указ, новости, зарубежье
Андрей Мельник, Бразилия, посол, Владимир Зеленский, указ, Новости, Зарубежье

Зеленский назначил скандалиста Мельника послом в Бразилии

14:29 20.06.2023
 
© germany.mfa.gov.uaПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
© germany.mfa.gov.ua
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский своими указами назначил новых послов в трех странах. Соответствующие документы опубликовали 20 июня на сайте Офиса украинского лидера
В частности, позволявший себе скандальные высказывания бывший посол Украины в Германии и замглавы МИД Андрей Мельник стал послом в Бразилии.

"Назначить Мельника Андрея Ярославовича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Федеративной Республике Бразилия", - говорится в указе.

Посол Украины в Перу Юрий Полюхович был назначен послом в Колумбии по совместительству. Должность посла Украины в Индии займет Александр Полищук.
Мельник позволял себе оскорбительные высказывания и выражал недовольство политикой Берлина относительно объемов оказываемой Киеву военной и финансовой помощи. Он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой". Позднее Мельник признал, что его оскорбительные высказывания в адрес главы правительства Германии были ошибкой, являлись неуместными и представляли собой "эмоциональную реакцию". Однако в одном из интервью Мельник заявил, что его резкий стиль ведения дипломатии был оправдан. Летом прошлого года Зеленский уволил Мельника.
Как сообщал в интервью газете The Wall Street Journal глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Киев работает над тем, чтобы "выиграть битву за такие страны, как Бразилия и Индия, поддерживающие дружеские связи с Россией".
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
6 апреля, 12:41
Экс-посол Украины Мельник обвинил Германию в провале Минских соглашенийМинские соглашения провалились, потому что Германия не смогла выполнить роль нейтрального посредника. Таким мнением поделился 6 апреля бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью "РБК-Украина"
 
Андрей МельникБразилияпосолВладимир ЗеленскийуказНовостиЗарубежье
 
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