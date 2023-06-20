https://ukraina.ru/20230620/1047407408.html

Зеленский назначил скандалиста Мельника послом в Бразилии

Зеленский назначил скандалиста Мельника послом в Бразилии - 20.06.2023 Украина.ру

Зеленский назначил скандалиста Мельника послом в Бразилии

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами назначил новых послов в трех странах. Соответствующие документы опубликовали 20 июня на сайте Офиса украинского лидера

2023-06-20T14:29

2023-06-20T14:29

2023-06-20T14:29

андрей мельник

бразилия

посол

владимир зеленский

указ

новости

зарубежье

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В частности, позволявший себе скандальные высказывания бывший посол Украины в Германии и замглавы МИД Андрей Мельник стал послом в Бразилии.Посол Украины в Перу Юрий Полюхович был назначен послом в Колумбии по совместительству. Должность посла Украины в Индии займет Александр Полищук.Мельник позволял себе оскорбительные высказывания и выражал недовольство политикой Берлина относительно объемов оказываемой Киеву военной и финансовой помощи. Он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой". Позднее Мельник признал, что его оскорбительные высказывания в адрес главы правительства Германии были ошибкой, являлись неуместными и представляли собой "эмоциональную реакцию". Однако в одном из интервью Мельник заявил, что его резкий стиль ведения дипломатии был оправдан. Летом прошлого года Зеленский уволил Мельника. Как сообщал в интервью газете The Wall Street Journal глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Киев работает над тем, чтобы "выиграть битву за такие страны, как Бразилия и Индия, поддерживающие дружеские связи с Россией".

https://ukraina.ru/20230406/1045079139.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

андрей мельник, бразилия, посол, владимир зеленский, указ, новости, зарубежье