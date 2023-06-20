Как будем уничтожать американские F-16 и почему ВСУ пришлось отказаться от "Леопардов" - Кнутов
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в эфире Украина.ру прокомментировал украинское наступление, фиаско НАТОвской бронетехники на Украине и предсказал скорые поставки киевскому режиму западных истребителей F-16.
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04:51 - Как меняется тактика ВСУ с момента начала контрнаступления
10:25 - Почему ВСУ пересели с немецких "Леопардов" на советские Т-72 и Т-64
17:20 - почему тактика "молниеносной войны" перестала приносить успех ВСУ
22:02 - Сможет ли Украина оставить российские войска без снарядов?
29:17 - В чем особенная важность дронов-камикадзе для ВС РФ
33:20 - Когда будет принято решение о поставках Украине НАТОвских самолетов
17 июня, 17:49Запад направит ВСУ устаревшие F-16, как новый “сигнал” президенту России - СМИЗапад собирается передать Киеву подержанные F-16 только ради того, чтобы президент России Владимир Путин знал о готовности НАТО и дальше оказывать содействие киевскому режиму, написали обозреватели Иэн Марлоу и Наталья Дроздяк в статье для Bloomberg 17 июня