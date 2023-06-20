Как будем уничтожать американские F-16 и почему ВСУ пришлось отказаться от "Леопардов" - Кнутов - 20.06.2023 Украина.ру
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Как будем уничтожать американские F-16 и почему ВСУ пришлось отказаться от "Леопардов" - Кнутов
Как будем уничтожать американские F-16 и почему ВСУ пришлось отказаться от "Леопардов" - Кнутов - 20.06.2023 Украина.ру
Как будем уничтожать американские F-16 и почему ВСУ пришлось отказаться от "Леопардов" - Кнутов
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в эфире Украина.ру прокомментировал украинское наступление, фиаско НАТОвской бронетехники на Украине и... Украина.ру, 20.06.2023
2023-06-20T13:53
2023-06-20T13:53
юрий кнутов
нато
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Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в эфире Украина.ру прокомментировал украинское наступление, фиаско НАТОвской бронетехники на Украине и предсказал скорые поставки киевскому режиму западных истребителей F-16.0:27 - Провал атаки ВСУ под Кременной - чего пытался добиться Киев?04:51 - Как меняется тактика ВСУ с момента начала контрнаступления10:25 - Почему ВСУ пересели с немецких "Леопардов" на советские Т-72 и Т-6417:20 - почему тактика "молниеносной войны" перестала приносить успех ВСУ22:02 - Сможет ли Украина оставить российские войска без снарядов? 29:17 - В чем особенная важность дронов-камикадзе для ВС РФ33:20 - Когда будет принято решение о поставках Украине НАТОвских самолетов
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452
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юрий кнутов, нато, всу, леопард, leopard-2 (танк), f-16, т-72 "урал", т-64бм "булат"
Юрий Кнутов, НАТО, ВСУ, леопард, Leopard-2 (танк), F-16, Т-72 "Урал", Т-64БМ "Булат"

Как будем уничтожать американские F-16 и почему ВСУ пришлось отказаться от "Леопардов" - Кнутов

13:53 20.06.2023
 
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Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в эфире Украина.ру прокомментировал украинское наступление, фиаско НАТОвской бронетехники на Украине и предсказал скорые поставки киевскому режиму западных истребителей F-16.
0:27 - Провал атаки ВСУ под Кременной - чего пытался добиться Киев?
04:51 - Как меняется тактика ВСУ с момента начала контрнаступления
10:25 - Почему ВСУ пересели с немецких "Леопардов" на советские Т-72 и Т-64
17:20 - почему тактика "молниеносной войны" перестала приносить успех ВСУ
22:02 - Сможет ли Украина оставить российские войска без снарядов?
29:17 - В чем особенная важность дронов-камикадзе для ВС РФ
33:20 - Когда будет принято решение о поставках Украине НАТОвских самолетов
Истребители F16 военно-воздушных сил Польши (слева) и Eurofighter Typhoon ВВС Германии во время показательных полетов пилотажных групп в рамках саммита НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
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Запад направит ВСУ устаревшие F-16, как новый “сигнал” президенту России - СМИЗапад собирается передать Киеву подержанные F-16 только ради того, чтобы президент России Владимир Путин знал о готовности НАТО и дальше оказывать содействие киевскому режиму, написали обозреватели Иэн Марлоу и Наталья Дроздяк в статье для Bloomberg 17 июня
 
Юрий КнутовНАТОВСУлеопардLeopard-2 (танк)F-16Т-72 "Урал"Т-64БМ "Булат"
 
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