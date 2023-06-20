https://ukraina.ru/20230620/1047404526.html

Как будем уничтожать американские F-16 и почему ВСУ пришлось отказаться от "Леопардов" - Кнутов

Как будем уничтожать американские F-16 и почему ВСУ пришлось отказаться от "Леопардов" - Кнутов - 20.06.2023 Украина.ру

Как будем уничтожать американские F-16 и почему ВСУ пришлось отказаться от "Леопардов" - Кнутов

Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в эфире Украина.ру прокомментировал украинское наступление, фиаско НАТОвской бронетехники на Украине и... Украина.ру, 20.06.2023

2023-06-20T13:53

2023-06-20T13:53

2023-06-20T13:53

юрий кнутов

нато

всу

леопард

leopard-2 (танк)

f-16

т-72 "урал"

т-64бм "булат"

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Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в эфире Украина.ру прокомментировал украинское наступление, фиаско НАТОвской бронетехники на Украине и предсказал скорые поставки киевскому режиму западных истребителей F-16.0:27 - Провал атаки ВСУ под Кременной - чего пытался добиться Киев?04:51 - Как меняется тактика ВСУ с момента начала контрнаступления10:25 - Почему ВСУ пересели с немецких "Леопардов" на советские Т-72 и Т-6417:20 - почему тактика "молниеносной войны" перестала приносить успех ВСУ22:02 - Сможет ли Украина оставить российские войска без снарядов? 29:17 - В чем особенная важность дронов-камикадзе для ВС РФ33:20 - Когда будет принято решение о поставках Украине НАТОвских самолетов

https://ukraina.ru/20230617/1047327570.html

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юрий кнутов, нато, всу, леопард, leopard-2 (танк), f-16, т-72 "урал", т-64бм "булат"