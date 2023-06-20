Пригожин планирует открыть школу военкоров
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин планирует открыть школу военных корреспондентов, сообщил портал Om1.ru
В ближайшее два месяца в Новосибирске может открыться школа военных корреспондентов, заявил Пригожин. В учебном центре будут готовить военкоров и проводить занятия для желающих подготовиться ко вступлению в тероборону, подчеркнул он.
"Сейчас идёт обсуждение места, где будет организован полигон для подготовки не только военкоров, но и тех, кто хочет вступить в, грубо говоря, тероборону, подготовиться перед мобилизацией", – сказал Пригожин.
Курировать будущих военных корреспондентов будут профессиональные сотрудники ЧВК, которые обучат их всем необходимым навыкам, отметил он.
Пригожин ведет переговоры с местными властями, что, по его словам, позволит достичь конкретных результатов весьма скоро.
10 июня, 13:18"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоровПосле ряда неприятностей, произошедших с российскими журналистами в зоне проведения специальной военной операции, ЧВК "Вагнер" разработали собственный курс подготовки военных корреспондентов. Журналист издания "Украина.ру" прошел этот курс и спешит поделиться с читателем своими впечатлениями.