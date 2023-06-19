https://ukraina.ru/20230619/1047380984.html

Претензии к Венгрии из-за военных. Итоги 19 июня на Украине

Претензии к Венгрии из-за военных. Итоги 19 июня на Украине - 19.06.2023 Украина.ру

Претензии к Венгрии из-за военных. Итоги 19 июня на Украине

Министерство иностранных дел Украины обвинило Венгрию в изоляции переданных ей из российского плена украинских военных

2023-06-19T18:40

2023-06-19T18:40

2023-06-19T18:40

эксклюзив

хроники

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В МИД Украины заявили, что переданные Венгрии украинские военнопленные не являются свободными. Соответствующее заявление у себя в соцсетях опубликовал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко."Все попытки украинских дипломатов в течение последних дней установить прямой контакт с украинскими гражданами не имели успеха. Это, а также информация, полученная от родственников некоторых из них, свидетельствует о том, что заверения венгерских властей о якобы свободном статусе украинских защитников в Венгрии не соответствуют действительности", - заявил Николенко.По его словам, украинские военные находятся в Венгрии в изоляции."Фактически они содержатся в изоляции, не имеют доступа к открытым источникам информации, их общение с родными происходит в присутствии третьих лиц, им отказывают в установлении контакта с посольством Украины. Попытки украинской стороны наладить конструктивный диалог с венгерскими властями официальными дипломатическими каналами, к сожалению, игнорируются", – указал Николенко.Он заявил, что действия Венгрии ставят под сомнение задекларированные гуманитарные мотивы вывоза украинских военнопленных в эту страну и могут квалифицироваться как нарушение положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод."МИД Украины в очередной раз обратилось к венгерской стороне с требованием немедленно допустить украинского консула к украинским военнопленным, чтобы он мог оценить их физическое и психологическое состояние, рассказать им об их правах, а также предоставить срочную консульскую помощь", - заявил Николенко.В этот же день представитель Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано в интервью Delfi призвал Венгрию объясниться."Что касается Венгрии, то её власти должны объяснить детали и свое участие в освобождении украинских граждан, удерживаемых Россией как военнопленных, а также коммуникацию Венгрии по этому вопросу с украинскими властями", - заявил Стано.Ранее 19 июня в комментарии телеканалу "Суспільне" советник уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Иван Ангелин заявил, что до сих пор 11 украинских военнопленных из Закарпатья остаются в Венгрии."Они всё равно будут считаться пропавшими без вести при особых обстоятельствах, пока мы не заберем их в Украину. Но дальше вопрос о переговорах, о возвращении, вопрос, на каких основаниях их перевезли туда, – этим уже должны заниматься правоохранительные органы и МИД", - рассказал он.По его словам, об условиях содержания украинских военнопленных ничего не известно."Встречи с родственниками происходят следующим образом. Они приезжают, на территории Венгрии селят в каком-то отеле или хостеле, потом их забирают и везут в какое-то место, и туда также привозят ребят. То есть родственники не посещают места содержания, а их привозят и буквально час, максимум два общаются", - отметил Ангелин.При этом, по его словам, родственникам также ничего не говорят о перспективах возвращения украинцев домой, а информация об именах и фамилиях этих пленных была получена не в результате официальных переговоров.Перед этим советник уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах также комментировал, что перспективы возвращения домой этих 11 украинцев остаются неопределенными.В тот же день руководитель офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что МИД Венгрии проинформировал Киев о передаче в Венгрию этих военнослужащих, и что они перестали быть пленными с тех пор, как прибыли в страну.Ранее, вечером 8 июня, пресс-служба Русской православной церкви сообщила о передаче Венгрии группы украинских военнопленных."8 июня 2023 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при посредничестве Русской Православной Церкви в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы участвовавших в боевых действиях украинских военнопленных закарпатского происхождения. В данной акции, обусловленной побуждениями христианского человеколюбия, от Московского Патриархата приняли участие председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов", - отмечалось в сообщении на сайте РПЦ.На следующий день, 9 июня, обмен подтвердил вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен. По его словам, Россия при посредничестве Русской православной церкви передала его стране 11 украинских военнопленных родом из Закарпатья. Об этом он сообщил венгерскому изданию ATV."Акция была проведена в духе христианского милосердия. Это был жест Русской православной церкви по отношению к Венгрии",— заявил Шемьен.По его словам, он занимался координацией перевозки закарпатских военнопленных в Венгрию, и отметил, что это был его "человеческий и патриотический долг".В тот же день в министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного Венгрии."Сначала в СМИ, а затем и на уровне публичных заявлений венгерских чиновников появилась информация о передаче Россией Венгрии украинских военнопленных. <...> Украинское правительство не было проинформировано о соответствующих переговорах между венгерской и российской сторонами. Из публичных заявлений вице-премьер-министра Венгрии мы узнали, что Россия передала Будапешту 11 украинцев венгерского происхождения", - написал пресс-секретарь МИД Украины Николенко в соцсетях.По его словам, в "МИД Украины <...> был приглашён временный поверенный Венгрии для предметного разговора".Также Николенко заявил, что Украина обратилась к венгерской стороне с просьбой предоставить подробную информацию о произошедшем и обеспечить доступ украинского консула к пленным."Во время встречи [с поверенным] особо отметили необходимость координации взаимодействия по таким чувствительным вопросам", - подчеркнул Николенко.Позже представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что по состоянию на 11 июня у его ведомства не было данных об обмене и о том, что пленные попали на территорию Венгрии.Обеспокоенность Венгрии украинскими военнопленными из Закарпатья объясняется тем, что в регионе проживают этнические венгры. При этом украинские власти на протяжении последних лет пытаются ограничить права этого автохтонного населения региона, а в том числе и в том, что касается использования родного языка. Последнее не раз вызывало протесты Венгрии.С учётом того, что уже были случаи, когда выданные Украине по обмену военные снова оказывались на фронте, стремление Венгрии не выдавать этнических венгров — украинских военнослужащих Украине может быть объяснено желанием сохранить их жизни не допустить их к повторному участию в боевых действиях.Также нельзя исключать и того, что нахождение военнослужащих в Венгрии до окончания боевых действий — одно из условий, сделавшее саму их передачу Венгрии возможной — по аналогии с обменом командования запрещённого в РФ полка Нацгвардии "Азов"*, а также ряда украинских высокопоставленных военных, которые будут находиться в Турции до окончания боевых действий.В то же время, нет информации, подтверждающих данные Украины об изоляции в Венгрии переданных при посредничестве РПЦ военнопленных.

https://ukraina.ru/20230619/1047363779.html

https://ukraina.ru/20230619/1047353663.html

https://ukraina.ru/20230618/1047344182.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

эксклюзив, хроники