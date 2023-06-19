ПЦУ "освятила" икону с главными украинскими националистами
В ПЦУ "освятили" икону с главными украинскими националистами, сообщили в Союзе православных журналистов
Руководитель раскольнической Православной украинской церкви Сергей Думенко "освятил" новую икону, написанную для 104-ой бригады теробороны ВСУ, на которой изображены украинские националисты Степан Бандера, Роман Шухевич и Евгений Коновалец, говорится в статье.
"В правой части [иконы] изображены люди, похожие на Степана Бандеру, Романа Шухевича и Евгения Коновальца. Из открытых источников известно, что все они были униатами", – отметили в Союзе православных журналистов.
Для сторонников Православной церкви Украины идолами стали деньги и национальная идея, сказал наместник мужского монастыря Саввы Освященного в Мелитополе архимандрит Иоанн в интервью изданию Украина.ру.
Подробнее можно прочитать в интервью отца Иоанна на нашем сайте.