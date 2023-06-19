ПЦУ "освятила" икону с главными украинскими националистами - 19.06.2023 Украина.ру
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ПЦУ "освятила" икону с главными украинскими националистами
ПЦУ "освятила" икону с главными украинскими националистами - 19.06.2023 Украина.ру
ПЦУ "освятила" икону с главными украинскими националистами
В ПЦУ "освятили" икону с главными украинскими националистами, сообщили в Союзе православных журналистов
2023-06-19T17:59
2023-06-19T17:59
новости
украина
пцу
украинские националисты
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Руководитель раскольнической Православной украинской церкви Сергей Думенко "освятил" новую икону, написанную для 104-ой бригады теробороны ВСУ, на которой изображены украинские националисты Степан Бандера, Роман Шухевич и Евгений Коновалец, говорится в статье.Для сторонников Православной церкви Украины идолами стали деньги и национальная идея, сказал наместник мужского монастыря Саввы Освященного в Мелитополе архимандрит Иоанн в интервью изданию Украина.ру.Подробнее можно прочитать в интервью отца Иоанна на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20230512/1046172437.html
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452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, пцу, украинские националисты
Новости, Украина, ПЦУ, украинские националисты

ПЦУ "освятила" икону с главными украинскими националистами

17:59 19.06.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Митрополит ЕпіфанійЕпифаний ПЦУ
Епифаний ПЦУ - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Митрополит Епіфаній
Читать в
В ПЦУ "освятили" икону с главными украинскими националистами, сообщили в Союзе православных журналистов
Руководитель раскольнической Православной украинской церкви Сергей Думенко "освятил" новую икону, написанную для 104-ой бригады теробороны ВСУ, на которой изображены украинские националисты Степан Бандера, Роман Шухевич и Евгений Коновалец, говорится в статье.

"В правой части [иконы] изображены люди, похожие на Степана Бандеру, Романа Шухевича и Евгения Коновальца. Из открытых источников известно, что все они были униатами", – отметили в Союзе православных журналистов.

Для сторонников Православной церкви Украины идолами стали деньги и национальная идея, сказал наместник мужского монастыря Саввы Освященного в Мелитополе архимандрит Иоанн в интервью изданию Украина.ру.
Подробнее можно прочитать в интервью отца Иоанна на нашем сайте.
УПЦ
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