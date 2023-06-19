ПЦУ "освятила" икону с главными украинскими националистами

"Когда они пришли за мной…" Власти добивают Украинскую православную церковь Священнослужители Бердянской и Приморской епархий Запорожской области обратились с просьбой о принятии в РПЦ. Это прецедент, поскольку инициатива идет не от архиерея, а снизу — от простых священников и прихожан