https://ukraina.ru/20230619/1047378855.html
Задача Украины – сохраниться как государство: что говорили об Украине в мире 19 июня
Задача Украины – сохраниться как государство: что говорили об Украине в мире 19 июня - 19.06.2023 Украина.ру
Задача Украины – сохраниться как государство: что говорили об Украине в мире 19 июня
Украина.ру, 19.06.2023
2023-06-19T17:32
2023-06-19T17:32
2023-06-19T17:32
эксклюзив
зарубежье
украина
китай
переговоры
си цзиньпин
энтони блинкен
сша
столтенберг
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/13/1047379586_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdcff01150124ca2a563b294a0f11212.jpg
Никакого приглашения в НАТО на саммитеГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Германии однозначно объявил, что Альянс не собирается предлагать членство Украине в ближайшее время."На саммите (НАТО, который пройдёт в Вильнюсе 11-12 июля – ред.) и при подготовке к саммиту мы не обсуждаем формальное приглашение Украины, мы обсуждаем, какие решения мы примем, чтобы приблизить Украину к Альянсу. У нас идут консультации, я не хочу их предвосхищать", – заявил генсек.Обещание принять страну в свои ряды НАТО дала Украине ещё в 2008 году, о чём представители Киева регулярно напоминали западным партнёрам. Однако по ходу СВО украинские чиновники сами начали признавать, что как минимум до окончания боевых действий место в Североатлантическом альянсе Украине не светит."Сейчас для нас важно, чтобы Украина сохранилась как суверенное независимое государство", – добавил Столтенберг.Переговоры – другого варианта завершения конфликта нетВ интервью журналу Profil председатель оппозиционной Австрийской партии свободы – самой популярной политической силы страны – Херберт Кикль выступил за прекращения вооружения Украины со стороны Запада, отметив, что нельзя вести войну без оружия.Корреспондент парировал, что в таком случае "Украины может уже не быть", на что политик заявил: "Рано или поздно мы закончим мирными переговорами. Вопрос в том, сколько ещё людей к тому времени погибнет".Кикль также обратил внимание на тот факт, что Евросоюз на фоне увеличивающихся объёмов поставок тяжёлых вооружений Украине теряет свою независимость и вливается в состав структур НАТО."Всё, что я слышу, – это призывы к поставкам на Украину новых, более тяжёлых вооружений", – сказал председатель Австрийской партии свободы.Китай говорит с Россией на одном языке про Украину. И Западу это очень нужноСо стороны Запада зазвучали призывы к Китаю принять самое что ни на есть активное участие в урегулировании ситуации на Украине.Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Пекине по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и китайскими чиновниками заявил: "Мы будем приветствовать такое развитие событий, при котором Китай сыграет конструктивную роль вместе с другими странами в достижении справедливого мира на основе принципов Устава ООН".Переговоры с китайской стороной, а точнее – с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном – также провёл президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Без обсуждения украинского вопроса, конечно, не обошлось."Президент Штайнмайер подчеркнул, что Китай мог бы использовать свой глобальный политический вес и оказать влияние на Россию для выработки справедливого мира. <...> Китай – партнёр для Германии и Европы, но при этом всё больше становится конкурентом и соперником на политической арене", – написала в Twitter пресс-секретарь немецкого лидера Керстин Гаммелин.
https://ukraina.ru/20230617/1047326131.html
https://ukraina.ru/20230619/1047374296.html
https://ukraina.ru/20230427/1045722406.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/13/1047379586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0834177e6c8bb77f7f6930d322699d75.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, зарубежье, украина, китай, переговоры, си цзиньпин, энтони блинкен, сша, столтенберг, нато
Эксклюзив, Зарубежье, Украина, Китай, переговоры, Си Цзиньпин, Энтони Блинкен, США, Столтенберг, НАТО
Никакого приглашения в НАТО на саммите
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Германии однозначно объявил, что Альянс не собирается предлагать членство Украине в ближайшее время.
"На саммите (НАТО, который пройдёт в Вильнюсе 11-12 июля – ред.) и при подготовке к саммиту мы не обсуждаем формальное приглашение Украины, мы обсуждаем, какие решения мы примем, чтобы приблизить Украину к Альянсу. У нас идут консультации, я не хочу их предвосхищать", – заявил генсек.
Обещание принять страну в свои ряды НАТО дала Украине ещё в 2008 году, о чём представители Киева регулярно напоминали западным партнёрам.
Однако по ходу СВО украинские чиновники сами начали признавать, что как минимум до окончания боевых действий место в Североатлантическом альянсе Украине не светит.
"Сейчас для нас важно, чтобы Украина сохранилась как суверенное независимое государство", – добавил Столтенберг.
Переговоры – другого варианта завершения конфликта нет
В интервью журналу Profil председатель оппозиционной Австрийской партии свободы – самой популярной политической силы страны – Херберт Кикль выступил за прекращения вооружения Украины со стороны Запада, отметив, что нельзя вести войну без оружия.
Корреспондент парировал, что в таком случае "Украины может уже не быть", на что политик заявил: "Рано или поздно мы закончим мирными переговорами. Вопрос в том, сколько ещё людей к тому времени погибнет".
Кикль также обратил внимание на тот факт, что Евросоюз на фоне увеличивающихся объёмов поставок тяжёлых вооружений Украине теряет свою независимость и вливается в состав структур НАТО.
"Всё, что я слышу, – это призывы к поставкам на Украину новых, более тяжёлых вооружений", – сказал председатель Австрийской партии свободы.
Китай говорит с Россией на одном языке про Украину. И Западу это очень нужно
Со стороны Запада зазвучали призывы к Китаю принять самое что ни на есть активное участие в урегулировании ситуации на Украине.
Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Пекине по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и китайскими чиновниками заявил: "Мы будем приветствовать такое развитие событий, при котором Китай сыграет конструктивную роль вместе с другими странами в достижении справедливого мира на основе принципов Устава ООН".
Переговоры с китайской стороной, а точнее – с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном – также провёл президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Без обсуждения украинского вопроса, конечно, не обошлось.
"Президент Штайнмайер подчеркнул, что Китай мог бы использовать свой глобальный политический вес и оказать влияние на Россию для выработки справедливого мира.
<...> Китай – партнёр для Германии и Европы, но при этом всё больше становится конкурентом и соперником на политической арене", – написала в Twitter пресс-секретарь немецкого лидера Керстин Гаммелин.