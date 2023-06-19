https://ukraina.ru/20230619/1047378855.html

Задача Украины – сохраниться как государство: что говорили об Украине в мире 19 июня

Задача Украины – сохраниться как государство: что говорили об Украине в мире 19 июня - 19.06.2023 Украина.ру

Задача Украины – сохраниться как государство: что говорили об Украине в мире 19 июня

Украина.ру, 19.06.2023

2023-06-19T17:32

2023-06-19T17:32

2023-06-19T17:32

эксклюзив

зарубежье

украина

китай

переговоры

си цзиньпин

энтони блинкен

сша

столтенберг

нато

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Никакого приглашения в НАТО на саммитеГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Германии однозначно объявил, что Альянс не собирается предлагать членство Украине в ближайшее время."На саммите (НАТО, который пройдёт в Вильнюсе 11-12 июля – ред.) и при подготовке к саммиту мы не обсуждаем формальное приглашение Украины, мы обсуждаем, какие решения мы примем, чтобы приблизить Украину к Альянсу. У нас идут консультации, я не хочу их предвосхищать", – заявил генсек.Обещание принять страну в свои ряды НАТО дала Украине ещё в 2008 году, о чём представители Киева регулярно напоминали западным партнёрам. Однако по ходу СВО украинские чиновники сами начали признавать, что как минимум до окончания боевых действий место в Североатлантическом альянсе Украине не светит."Сейчас для нас важно, чтобы Украина сохранилась как суверенное независимое государство", – добавил Столтенберг.Переговоры – другого варианта завершения конфликта нетВ интервью журналу Profil председатель оппозиционной Австрийской партии свободы – самой популярной политической силы страны – Херберт Кикль выступил за прекращения вооружения Украины со стороны Запада, отметив, что нельзя вести войну без оружия.Корреспондент парировал, что в таком случае "Украины может уже не быть", на что политик заявил: "Рано или поздно мы закончим мирными переговорами. Вопрос в том, сколько ещё людей к тому времени погибнет".Кикль также обратил внимание на тот факт, что Евросоюз на фоне увеличивающихся объёмов поставок тяжёлых вооружений Украине теряет свою независимость и вливается в состав структур НАТО."Всё, что я слышу, – это призывы к поставкам на Украину новых, более тяжёлых вооружений", – сказал председатель Австрийской партии свободы.Китай говорит с Россией на одном языке про Украину. И Западу это очень нужноСо стороны Запада зазвучали призывы к Китаю принять самое что ни на есть активное участие в урегулировании ситуации на Украине.Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Пекине по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и китайскими чиновниками заявил: "Мы будем приветствовать такое развитие событий, при котором Китай сыграет конструктивную роль вместе с другими странами в достижении справедливого мира на основе принципов Устава ООН".Переговоры с китайской стороной, а точнее – с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном – также провёл президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Без обсуждения украинского вопроса, конечно, не обошлось."Президент Штайнмайер подчеркнул, что Китай мог бы использовать свой глобальный политический вес и оказать влияние на Россию для выработки справедливого мира. <...> Китай – партнёр для Германии и Европы, но при этом всё больше становится конкурентом и соперником на политической арене", – написала в Twitter пресс-секретарь немецкого лидера Керстин Гаммелин.

https://ukraina.ru/20230617/1047326131.html

https://ukraina.ru/20230619/1047374296.html

https://ukraina.ru/20230427/1045722406.html

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2023

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, зарубежье, украина, китай, переговоры, си цзиньпин, энтони блинкен, сша, столтенберг, нато