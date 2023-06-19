Командир спецназа "Ахмат" сказал, когда закончится наступление ВСУ - 19.06.2023 Украина.ру
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Командир спецназа "Ахмат" сказал, когда закончится наступление ВСУ
Командир спецназа "Ахмат" сказал, когда закончится наступление ВСУ - 19.06.2023 Украина.ру
Командир спецназа "Ахмат" сказал, когда закончится наступление ВСУ
Командир российского спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сказал, когда закончится наступление ВСУ. Мнение он выразил в эфире телеканала Россия 1 19 июня
2023-06-19T17:41
2023-06-19T17:41
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ВСУ не могут остановиться без команды Запада, поэтому их наступление будет длиться до последнего украинца, как и заявляли в Киеве, сказал Алаудинов.Солдаты ВСУ массово сдаются в плен, поскольку понимают это, добавил он.США хотят увидеть результат военной и финансовой помощи Украине, но хороших перспектив у атак украинских войск на позиции ВС России нет, отметил командир спецназа "Ахмат".Затем Вооружённые силы РФ начнут планомерное продвижение к Киеву, заключил Алаудинов.
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новости, всу, наступление, вс рф
Новости, ВСУ, наступление, ВС РФ

Командир спецназа "Ахмат" сказал, когда закончится наступление ВСУ

17:41 19.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСдавшихся в плен украинских военных и боевиков доставили в СИЗО в Еленовку
Сдавшихся в плен украинских военных и боевиков доставили в СИЗО в Еленовку - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Командир российского спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сказал, когда закончится наступление ВСУ. Мнение он выразил в эфире телеканала Россия 1 19 июня
ВСУ не могут остановиться без команды Запада, поэтому их наступление будет длиться до последнего украинца, как и заявляли в Киеве, сказал Алаудинов.
Солдаты ВСУ массово сдаются в плен, поскольку понимают это, добавил он.
США хотят увидеть результат военной и финансовой помощи Украине, но хороших перспектив у атак украинских войск на позиции ВС России нет, отметил командир спецназа "Ахмат".
"Поэтому я думаю, это может продлиться еще месяц-полтора, примерно", – сказал он.
Затем Вооружённые силы РФ начнут планомерное продвижение к Киеву, заключил Алаудинов.
 
НовостиВСУнаступлениеВС РФ
 
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