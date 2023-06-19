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Командир спецназа "Ахмат" сказал, когда закончится наступление ВСУ

Командир спецназа "Ахмат" сказал, когда закончится наступление ВСУ - 19.06.2023 Украина.ру

Командир спецназа "Ахмат" сказал, когда закончится наступление ВСУ

Командир российского спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сказал, когда закончится наступление ВСУ. Мнение он выразил в эфире телеканала Россия 1 19 июня

2023-06-19T17:41

2023-06-19T17:41

2023-06-19T17:41

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ВСУ не могут остановиться без команды Запада, поэтому их наступление будет длиться до последнего украинца, как и заявляли в Киеве, сказал Алаудинов.Солдаты ВСУ массово сдаются в плен, поскольку понимают это, добавил он.США хотят увидеть результат военной и финансовой помощи Украине, но хороших перспектив у атак украинских войск на позиции ВС России нет, отметил командир спецназа "Ахмат".Затем Вооружённые силы РФ начнут планомерное продвижение к Киеву, заключил Алаудинов.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, наступление, вс рф