Командир спецназа "Ахмат" сказал, когда закончится наступление ВСУ
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСдавшихся в плен украинских военных и боевиков доставили в СИЗО в Еленовку
Командир российского спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сказал, когда закончится наступление ВСУ. Мнение он выразил в эфире телеканала Россия 1 19 июня
ВСУ не могут остановиться без команды Запада, поэтому их наступление будет длиться до последнего украинца, как и заявляли в Киеве, сказал Алаудинов.
Солдаты ВСУ массово сдаются в плен, поскольку понимают это, добавил он.
США хотят увидеть результат военной и финансовой помощи Украине, но хороших перспектив у атак украинских войск на позиции ВС России нет, отметил командир спецназа "Ахмат".
"Поэтому я думаю, это может продлиться еще месяц-полтора, примерно", – сказал он.
Затем Вооружённые силы РФ начнут планомерное продвижение к Киеву, заключил Алаудинов.