https://ukraina.ru/20230619/1047374296.html

Украина могла гарантированно жить в мире и безопасности, но Запад не позволил

Украина могла гарантированно жить в мире и безопасности, но Запад не позволил - 19.06.2023 Украина.ру

Украина могла гарантированно жить в мире и безопасности, но Запад не позволил

17 июня мировое сообщество убедилось, что парафированный украинской стороной ещё весной 2022 года в Стамбуле проект договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины существует

2023-06-19T16:50

2023-06-19T16:50

2023-06-19T16:50

эксклюзив

зарубежье

украина

россия

спецоперация

договор

нейтралитет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103365/56/1033655622_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_413e7151cf96d562c6f4e496c364ee9f.jpg

В этот день президент РФ Владимир Путин показал оригинал документа на встрече с лидерами африканских лидеров, прибывших в составе делегации, нацеленной на поиск путей урегулирования конфликта на Украине.Первым пунктом 18-страничного договора закреплён постоянный нейтралитет Украины. Страна обязуется не осуществлять деятельность, которая будет противоречить этому международно-правовому статусу.Примечательно, что речь идёт именно о постоянном нейтралитете – по модели Швейцарии и Австрии, - подразумевающем неприсоединение к военным блокам в мирное время, а в случае войны государство обязано не вступать в неё на стороне ни одной из воюющих стран и не оказывать им непосредственную военную помощь. Таким образом, путь в НАТО для Украины закрывается.Нейтралитет бывает разным. Так, позитивный нейтралитет также подразумевает отказ от вступления в военные блоки, но при этом позволяет государству активно содействовать борьбе за мир, например, принимать участие в миротворческих операциях. В рамках договорного нейтралитета заключается двусторонний или многосторонний договор, согласно которому, если одно государство подвергнется агрессии, то другая сторона не должна помогать агрессору (такой документ, в частности, заключали Россия и Канада).Вторым пунктом 1-й статьи проекта документа, который показал Путин, значится, что государства-гаранты признают, уважают, гарантируют постоянно нейтральный статус Украины и обязаны обеспечить его соблюдение. Вот эта "великолепная семёрка" гарантов: Россия, Белоруссия, Китай, Турция, США, Великобритания и Франция.Турецкий дипломатический источник РИА Новости подтвердил эту информацию: "Такое предложение от украинской стороны поступало, российская сторона также не была против нашего присутствия, учитывая посреднические усилия Анкары и возможность вести переговоры с обеими конфликтующими сторонами. Но переговоры между странами, которых Киев хотел видеть гарантами, к выработке конкретных предложений не привели".После того, как западные кураторы фактически запретили правительственной делегации Украины вести диалог с российскими визави в Белоруссии переговорный процесс пришлось перенести на территорию Турции, а президент республики Реджеп Тайип Эрдоган стал единственным посредником между лидерами РФ и Украины. Хотя на эту роль претендовали и другие политики – в частности президент Франции Эммануэль Макрон.МИД КНР ушёл от ответа на вопрос, согласен ли Китай выступить гарантом безопасности Украины. Официальный представитель ведомства Мао Нин лишь сказала: "По украинскому вопросу позиция Китая последовательна и ясна, мы будем продолжать по-своему продвигать мирные переговоры и способствовать политическому урегулированию кризиса".Весной 2022 года правительственная делегация Украины, инициировав переговоры с российской стороной и передав свои предложения по урегулированию конфликта, а именно — закрепить нейтральный и безъядерный статус Украины, если ей предоставят гарантии безопасности, представила несколько отличный список потенциальных гарантов. В нём значились также Германия, Италия, Польша, Израиль, Канада, но не было вошедшей в окончательный вариант Белоруссии.Парафировав проект договора, как показал Путин, глава украинского правительственной делегации Давид Арахамия, поставивший свою подпись, таким образом дал предварительное одобрение сделке. Оставалось фактически поставить финальный росчерк пера.По сути, этот договор выполнял пункты касательно Украины из проектов договоров о гарантиях безопасности, которые Россия предлагала США и НАТО подписать в конце 2021 года: невступление Украины в Североатлантический альянс, отказ от ведения любой военной деятельности на территории Украины.Но допустить, чтобы урегулирование произошло на условиях России, Запад не мог. Мирную инициативу Киева, который сам предложил закрепить нейтральный статус, на корню зарубили западные кураторы, как говорил глава МИД РФ Сергей Лавров: украинскому руководству сказали, что ещё слишком рано идти навстречу Москве. 6 апреля 2022 года Киев представил в переговорную группу свой проект соглашений, в котором отчётливо наблюдался отход от важнейших положений, зафиксированных в письменном виде на встрече в Стамбуле 29 марта и подкреплённых подписью Арахамии. В частности из него пропал пункт, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь."После того как мы, как и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это всё на свалку истории, скажем так аккуратно, и постараюсь интеллигентно выражаться. Они отказались от этого. Где гарантии, что они и дальше не будут отказываться от каких-то других договорённостей? Но и в этих условиях мы никогда не отказывались от ведения переговоров", — заявил Путин на встрече с африканскими лидерами.А потом ещё случилась провокация в Буче –ни о каких мирных договорённостях в прежнем формате между Москвой и Киевом речь уже не шла. Хотя РФ позже неоднократно предлагала возобновить переговоры, признав со стороны Киева сложившиеся "реалии на земле", но Украина категорически отказывалась.Запад же пытается снять с себя ответственность за срыв урегулирования конфликта и дальнейшие потери среди военных, участвующих в вооружённом противостоянии. В интервью немецкой газете Welt am Sonntag, опубликованном 18 июня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверял, что Запад не имеет ничего против мирного урегулирования и вовсе не исключает переговоров по украинскому вопросу."Мы все хотим, чтобы эта война закончилась, но, чтобы мир был долгосрочным, он должен быть справедливым. Мир не может означать замораживания конфликта или принятия сделки, условия которой будет диктовать Россия. Только одна Украина может определять приемлемые условия", – добавил он.По мнению Столтенберга, всё зависит от итогов контрнаступления ВСУ: чем большую территорию возьмёт под контроль Украина, тем лучше карты у неё будут за столом переговоров.Но пока всё идёт не так, как планировал Киев. Попытки прорвать линию обороны российских войск заканчиваются неудачей и крупными потерями как личного состава, так и техники, включая западную.Если нынешнее контрнаступление провалится, то возможность провести следующее у ВСУ появится не раньше весны 2024 года, уверен президент Чехии генерал армии в отставке Петр Павел. К тому же провал дорого обойдётся Киеву в прямом смысле этого слова."Если Украина провалит контрнаступление, её союзники решат, что вся военная помощь, поступавшая последние 1,5 года, оказалась бесполезной. Можно и дальше выделять миллиарды долларов, но дивидендов не будет. Судя по информации российских и украинских военкоров, а также западных СМИ, дело идёт к тому, что поддержку сократят", - говорит политолог Денис Денисов.Более того, эксперты уверены, что тогда украинской стороне придётся вернуться к переговорам с РФ, хотя президент страны Владимир Зеленский запретил любой диалог с российскими представителями законодательно."Возможно, Москва и Киев приблизятся к перемирию. В конце концов, Украина добилась стратегической цели — сохранила независимость, но, если боевые действия продолжатся, эта проблема снова станет актуальной", — предупреждает директор Украинского института политики Руслан Бортник.А в том, что ВСУ терпит поражение на поле боя, виновата в том числе НАТО, сказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. В идеале обучение военных должно составлять несколько лет, но так много времени у НАТО нет, а продемонстрировать солидарность с Зеленским против России нужно здесь и сейчас, поэтому курс подготовки бойцов ВСУ сокращают до нескольких месяцев, пояснил он."Мы осознанно предоставляем недостаточно подготовки украинцам, а потом заставляем их идти в бой и, по сути, совершить самоубийство. Мы обучаем их, а потом их уничтожают. Их больше нет", – констатировал Джонсон.Таким образом, Запад категорично настаивает на силовом варианте решения конфликта, что влечёт большие потери. На контрасте действуют страны Глобального юга и Африки – они призывают Москву и Киев найти точки соприкосновения, как можно скорее объявить прекращение огня и договориться за столом переговоров, поскольку сами государства этих регионов страдают от украинского конфликта в контексте продовольственной безопасности и энергообеспечения.

https://ukraina.ru/20230615/1047271343.html

https://ukraina.ru/20221213/1041733859.html

https://ukraina.ru/20230615/1047278845.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, зарубежье, украина, россия, спецоперация, договор, нейтралитет