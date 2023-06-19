https://ukraina.ru/20230619/1047373664.html

Израильские танки для ВСУ, угроза Приднестровью. О чём говорили эксперты 19 июня

Израильские танки для ВСУ, угроза Приднестровью. О чём говорили эксперты 19 июня - 19.06.2023 Украина.ру

Израильские танки для ВСУ, угроза Приднестровью. О чём говорили эксперты 19 июня

Украина.ру, 19.06.2023

2023-06-19T16:38

2023-06-19T16:38

2023-06-19T16:38

эксклюзив

всу

украина

приднестровье

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владимир зеленский

санду

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нато

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Самолёты для Украины и "украинства"Министр обороны Украины Алексей Резников после 13-й встречи в формате "Рамштайн" заявил, что Запад создаст "птичью коалицию" по поставкам истребителей F-16.Старое вооружение у Украины закончилось, единственное, на что они могут надеяться, — это поставки оружия с Запада, говорит политолог Олег Неменский.При этом есть ощущение превосходства Запада в технологиях перед Россией. Поэтому возлагаются надежды на то, что оружие, поставляемое с Запада, будет принципиально лучше, чем оружие, которым воюет Россия, и это увеличит шансы Украины на победу, пояснил политолог."Но эти надежды не очень оправдываются, что вызывает удивление, потому что когда западное вооружение оказывается хуже российского, это ломает картину мира, на которой основана украинская идентичность и самовосприятие народа, стремящегося перейти из русского мира в западный как мир принципиально более прогрессивный", – сообщил Неменский.По его словам, в целом украинство построено на надежде принципиально оторваться от русского мира и интегрироваться в западный. А в последние годы на Украине поняли, что сделать это можно только через военную победу над Россией."Соответственно, на западное вооружение возлагают надежды не просто как на то, что защитит Украину от российского вторжения, но и как на то, что осуществит вековечную мечту украинского народа по отрыву от России и вступлению в западное сообщество", – сказал эксперт.Израильские танки могут прибыть на УкраинуРанее израильская газета "Едиот ахронот" сообщила со ссылкой на чиновников министерства обороны Израиля, что страна ведет переговоры о поставках более 200 списанных танков "Меркав" второго и третьего поколения с двумя государствами, одно из которых находится в континентальной Европе.Специалисты предполагают, что речь идет об Украине или Польше.Сейчас украинская власть и западная элита очень серьезно наживаются на поставках списанной техники, поясняет военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.Дело в том, что списанное оружие нужно утилизировать, поэтому США и Европа, прежде всего, отправляют на Украину списанную технику, чтобы не тратить деньги на утилизацию. При этом они, поставляя списанную технику, оставляют себе возможность получить за неё деньги – всё равно она поставляется не бесплатно."Есть еще один хитрый момент. Это только заявляется, что оружие поставляется в Польшу или на Украину. На самом деле эта техника может быть продана различным негосударственным структурам в странах Азии, Африки или Ближнего Востока, которые могут купить ее по невысокой цене.Таким образом, Израиль, видя, как их западные партнеры усиленно наживаются на поставках списанной техники, решили, что они не хуже других и тоже захотели на этом подзаработать.В Израиле изучили теневые схемы, которые позволяют Украине и Западу зарабатывать на этом "контрнаступе". Им неважно, какой итоговый результат будет у этого наступления. Им важно, чтобы оно продолжалось как можно дольше. Потому что под этот "контрнаступ" можно списать огромное количество денег якобы на помощь ВСУ", – заявил Перенджиев.Что касается Польши, она окончательно превратилась в оружейный хаб. Поэтому, когда израильтяне говорят, что ведут переговоры с Украиной или Польшей, то часть этой техники останется в Польше, а часть пойдет на Украину."Остальные танки куда-то перепродадут. Может быть, что-то по дешевке подгонят прибалтам, чтобы они совсем без танков не оставались. Может, финны что-то попросят у поляков. Где-то их попробуют отремонтировать или модернизировать.Так что какое-то перераспределение однозначно будет. И, конечно, мы будем эти танки уничтожать. Если уж "Леопарды" горят, то израильские танки - не лучше их", – сказал военный политолог.Приднестровье – возможная зона удараГлавный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович ответил на вопрос, как киевский режим может использовать на внешнеполитическом фронте свои неудачи во время попыток наступления на юге.Украина, прогнозирует Носович, будет пытаться отвлечь внимание от неудач на фронте, создавая громкие инфоповоды на других направлениях.В первую очередь это продолжение терроризирования мирного населения России в Белгородской области и теракты с помощью украинской агентуры путем атак дронов."Безусловно, Украине в случае провала или невыразительности результатов "контрнаступа" нужен какой-то кризис, который отвлечёт внимание украинского населения и западного сообщества от того, что происходит в зоне СВО.Главный кандидат на такой кризис –это Приднестровье. Моя гипотеза состоит в том, что Зеленский снова и еще более активно уговаривать Майю Санду ударить по Приднестровью.Украинские войска до сих пор концентрируются в Одесской области на границе с ПМР. Эти войска, если Запад не наложит жесткое и безоговорочное вето, могут перейти границу даже без согласия Майи Санду. Поэтому угроза приднестровского кризиса значительно возрастает по мере неудач Украины на линии боевого соприкосновения", - предупреждает политолог.Еще один возможный негативный сценарий – это кризис на Балтике, в первую очередь вокруг Калининградской области. Этот кризис возможен в случае договорённости режима Зеленского с Литвой и Польшей. Кризис вокруг Калининграда – это непосредственное вовлечение в конфликт блока НАТО, это уже не прокси-война."Прямой акт агрессии НАТО против российского региона – это законное основание для применения ядерного оружия. Поэтому я не думаю, что в результате провала украинского "контрнаступа" до этого дойдет дело.Самый вероятный кандидат на эскалацию – это Приднестровье", – сказал Носович.

https://ukraina.ru/20230619/1047318972.html

https://ukraina.ru/20230619/1047364568.html

https://ukraina.ru/20230619/1047368425.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

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