В Минобороны РФ рассказали, как США хотят сделать небоеспособными тысячи российских солдат - 19.06.2023 Украина.ру
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В Минобороны РФ рассказали, как США хотят сделать небоеспособными тысячи российских солдат
В Минобороны РФ рассказали, как США хотят сделать небоеспособными тысячи российских солдат - 19.06.2023 Украина.ру
В Минобороны РФ рассказали, как США хотят сделать небоеспособными тысячи российских солдат
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал о новом биологическом оружии США. Его слова приводит телеграм-канал Минобороны РФ 19 июня
2023-06-19T13:51
2023-06-19T13:51
новости
херсонская область
каховская гэс
подрыв
всу
последствия
вс рф
биологическое оружие
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У США есть патент на разработку специальных беспилотных летательных аппаратов для доставки заражённых инфекциями комаров в районы расположения российских войск, заявил Кириллов.Подтопление Херсонской области в результате подрыва плотины Каховской ГЭС со стороны ВСУ может также вызвать очаги заболеваний, которые передаются комарами, добавил он.
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новости, херсонская область, каховская гэс, подрыв, всу, последствия, вс рф, биологическое оружие
Новости, Херсонская область, Каховская ГЭС, подрыв, ВСУ, последствия, ВС РФ, биологическое оружие

В Минобороны РФ рассказали, как США хотят сделать небоеспособными тысячи российских солдат

13:51 19.06.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал о новом биологическом оружии США. Его слова приводит телеграм-канал Минобороны РФ 19 июня
У США есть патент на разработку специальных беспилотных летательных аппаратов для доставки заражённых инфекциями комаров в районы расположения российских войск, заявил Кириллов.
"В соответствии с описанием беспилотник должен доставлять в заданный район контейнер с насекомыми и высвобождать их. При укусе комары способны инфицировать военнослужащих опасной инфекцией, например, такой, как малярия", – сказал он.
Подтопление Херсонской области в результате подрыва плотины Каховской ГЭС со стороны ВСУ может также вызвать очаги заболеваний, которые передаются комарами, добавил он.
Ситуация на Украине в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
24 марта, 10:53
США готовят на Украине биооружие против России. Угрозу будут устранятьВоенно-биологические программы США на территории третьих стран представляют "непосредственную угрозу" для безопасности РФ. Таков один из выводов расследования российской парламентской комиссии, которая провела 22 марта свое итоговое заседание. Одновременно с этим США объявили о будущей модернизации своих лабораторий в приграничных с Россией странах
 
НовостиХерсонская областьКаховская ГЭСподрывВСУпоследствияВС РФбиологическое оружие
 
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