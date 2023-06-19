В Минобороны РФ рассказали, как США хотят сделать небоеспособными тысячи российских солдат
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал о новом биологическом оружии США. Его слова приводит телеграм-канал Минобороны РФ 19 июня
У США есть патент на разработку специальных беспилотных летательных аппаратов для доставки заражённых инфекциями комаров в районы расположения российских войск, заявил Кириллов.
"В соответствии с описанием беспилотник должен доставлять в заданный район контейнер с насекомыми и высвобождать их. При укусе комары способны инфицировать военнослужащих опасной инфекцией, например, такой, как малярия", – сказал он.
Подтопление Херсонской области в результате подрыва плотины Каховской ГЭС со стороны ВСУ может также вызвать очаги заболеваний, которые передаются комарами, добавил он.
24 марта, 10:53США готовят на Украине биооружие против России. Угрозу будут устранятьВоенно-биологические программы США на территории третьих стран представляют "непосредственную угрозу" для безопасности РФ. Таков один из выводов расследования российской парламентской комиссии, которая провела 22 марта свое итоговое заседание. Одновременно с этим США объявили о будущей модернизации своих лабораторий в приграничных с Россией странах