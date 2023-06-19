США готовят на Украине биооружие против России. Угрозу будут устранять Военно-биологические программы США на территории третьих стран представляют "непосредственную угрозу" для безопасности РФ. Таков один из выводов расследования российской парламентской комиссии, которая провела 22 марта свое итоговое заседание. Одновременно с этим США объявили о будущей модернизации своих лабораторий в приграничных с Россией странах