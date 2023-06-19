После статьи издания Украина.ру итальянский Институт призвал Киев освободить журналиста Дмитрия Скворцова - 19.06.2023 Украина.ру
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После статьи издания Украина.ру итальянский Институт призвал Киев освободить журналиста Дмитрия Скворцова
После статьи издания Украина.ру итальянский Институт призвал Киев освободить журналиста Дмитрия Скворцова - 19.06.2023 Украина.ру
После статьи издания Украина.ру итальянский Институт призвал Киев освободить журналиста Дмитрия Скворцова
Директор Istituto Milton Friedman Алессандро Бертольди призвал Европейскую федерацию журналистов, Amnesty International и папу римского Франциска I обратить внимание на арест журналиста Дмитрия Скворцова, которому грозит 15 лет лишения свободы за поддержку канонической Украинской православной церкви и русской культуры на Украине
2023-06-19T12:16
2023-06-19T13:11
репрессии на украине
дмитрий скворцов
сбу
италия
новости
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С делом Дмитрия Скворцова Институт Милтона Фридмана ознакомился по материалу Украина.ру, который был отправлен в Италию журналистом-правозащитником из Финляндии Оксаной Челышевой.По мнению директора института Алессандро Бертольди, обвинения против Скворцова сфабрикованы СБУ.«Одним словом, в неустановленное время, с неустановленными лицами, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, он якобы умышленно совершил "государственную измену". Тем не менее обвиняемому Дмитрию Скворцову грозит до 15 лет лишения свободы! А вот что действительно были нарушено и прокуратурой, и следственными органами — так это основополагающие принципы международного права в области прав человека, свободы слова, совести и вероисповедания, а также Конституция Украины. В частности, речь идёт о нарушении Всеобщей декларации прав человека (статей 18—21, санкционирующих конституционные свободы, а также духовные, общественные, политические свободы, такие как свобода мысли, мнения, их выражения, религии и совести, свобода объединения, а также получения и распространения информации и идей через любые средства массовой информации)», — заявляет итальянский эксперт. «За статьи и материалы в защиту канонического православия, русской культуры и русского языка, ныне попираемых на Украине при полной поддержке официальной власти. Этой власти очень невыгодно иметь на свободе таких оппонентов, как Скворцов, особенно на фоне устраиваемых ею гонений на Украинскую православную церковь и русскую культуру. Поэтому, за неимением других аргументов, она пытается вменить ему в вину рассуждения о том, что русская культура в его статьях называется культурой мирового уровня (инкриминируется "возвеличивание русской культуры)" и тому подобное. Хотя весь интеллектуальный мир давным-давно действительно признал её великой, а таких её представителей, как Чехов и Чайковский, Шолохов и Тарковский, Рахманинов и Бродский и многих других, считает величайшими гениями человечества», — написал в обращении Бертольди.Также он добавил, что такие политически-мотивированные уголовные процессы на Украине давно не единичны:Итальянский политико-экономический Институт Милтона Фридмана — единственный институт в мире, кроме Института Беккера и Фридмана в Чикагском университете, полностью посвященный фигуре и идеям лауреата Нобелевской премии экономиста Милтона Фридмана.Подробно о преследовании журналиста Дмитрия Скворцова, в том числе за то, что он публично назвал русскую культуру великой, читайте в материале издания Украина.ру.
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Украина.ру
1
5
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
репрессии на украине, дмитрий скворцов, сбу, италия, новости
Репрессии на Украине, Дмитрий Скворцов, СБУ, Италия, Новости

После статьи издания Украина.ру итальянский Институт призвал Киев освободить журналиста Дмитрия Скворцова

12:16 19.06.2023 (обновлено: 13:11 19.06.2023)
 
© из личного архива Дмитрия СкворцоваДмитрий Скворцов
Дмитрий Скворцов
© из личного архива Дмитрия Скворцова
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Павел Волков авторы
Павел Волков
автор издания Украина.ру
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Директор Istituto Milton Friedman Алессандро Бертольди призвал Европейскую федерацию журналистов, Amnesty International и папу римского Франциска I обратить внимание на арест журналиста Дмитрия Скворцова, которому грозит 15 лет лишения свободы за поддержку канонической Украинской православной церкви и русской культуры на Украине
С делом Дмитрия Скворцова Институт Милтона Фридмана ознакомился по материалу Украина.ру, который был отправлен в Италию журналистом-правозащитником из Финляндии Оксаной Челышевой.
По мнению директора института Алессандро Бертольди, обвинения против Скворцова сфабрикованы СБУ.
«Одним словом, в неустановленное время, с неустановленными лицами, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, он якобы умышленно совершил "государственную измену".
Тем не менее обвиняемому Дмитрию Скворцову грозит до 15 лет лишения свободы! А вот что действительно были нарушено и прокуратурой, и следственными органами — так это основополагающие принципы международного права в области прав человека, свободы слова, совести и вероисповедания, а также Конституция Украины.
В частности, речь идёт о нарушении Всеобщей декларации прав человека (статей 18—21, санкционирующих конституционные свободы, а также духовные, общественные, политические свободы, такие как свобода мысли, мнения, их выражения, религии и совести, свобода объединения, а также получения и распространения информации и идей через любые средства массовой информации)», — заявляет итальянский эксперт.
Алессандро Бертольди
Алессандро Бертольди
Алессандро Бертольди
«За статьи и материалы в защиту канонического православия, русской культуры и русского языка, ныне попираемых на Украине при полной поддержке официальной власти.
Этой власти очень невыгодно иметь на свободе таких оппонентов, как Скворцов, особенно на фоне устраиваемых ею гонений на Украинскую православную церковь и русскую культуру. Поэтому, за неимением других аргументов, она пытается вменить ему в вину рассуждения о том, что русская культура в его статьях называется культурой мирового уровня (инкриминируется "возвеличивание русской культуры)" и тому подобное.
Хотя весь интеллектуальный мир давным-давно действительно признал её великой, а таких её представителей, как Чехов и Чайковский, Шолохов и Тарковский, Рахманинов и Бродский и многих других, считает величайшими гениями человечества», — написал в обращении Бертольди.
Также он добавил, что такие политически-мотивированные уголовные процессы на Украине давно не единичны:

«Мы привели лишь один пример из множества абсурдных обвинений в адрес человека, единственное "преступление" которого состоит в мирном отстаивании своей национальной идентичности, вероисповедания и культуры, что и стало причиной для проведения позорного политически-мотивированного процесса против него. К сожалению, на Украине такие процессы давно не единичны».

Итальянский политико-экономический Институт Милтона Фридмана — единственный институт в мире, кроме Института Беккера и Фридмана в Чикагском университете, полностью посвященный фигуре и идеям лауреата Нобелевской премии экономиста Милтона Фридмана.
Подробно о преследовании журналиста Дмитрия Скворцова, в том числе за то, что он публично назвал русскую культуру великой, читайте в материале издания Украина.ру.
 
Репрессии на УкраинеДмитрий СкворцовСБУИталияНовости
 
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