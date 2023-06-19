https://ukraina.ru/20230619/1047356600.html

Косачев рассказал о хамстве Зеленского в общении с африканскими лидерами

Косачев рассказал о хамстве Зеленского в общении с африканскими лидерами - 19.06.2023 Украина.ру

Косачев рассказал о хамстве Зеленского в общении с африканскими лидерами

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидерами африканских стран вел себя весьма по-хамски, показав, кто на самом деле заинтересован в конфликте. Таким мнением поделился 19 июня в своем телеграм-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев

2023-06-19T11:00

2023-06-19T11:00

2023-06-19T11:04

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"Визит лидеров африканских стран в Киев и в Москву был очень полезным уже потому, что одно дело, когда мы что-то говорим о позиции Украины, и иное - услышать все это из первых уст", - написал политик.По его мнению, Зеленский четко показывает, за чем именно нынешняя Украина стремится в НАТО: чтобы не вести переговоры, не идти на компромиссы, не учитывать ничьи интересы по формуле: "как я хочу или никак"."(Зеленский - ред.)... на полном серьезе заявил африканским гостям, что "Россия долго пыталась обмануть всех с Минском". Как будто не было откровений Олланда и Меркель, всех этих признаний Киева о невыгодных ему минских соглашениях. За кого же надо считать высоких гостей, чтобы в 2023 году по-прежнему пытаться "продать" им сказку про Россию, не выполняющую Минск?", - возмутился Косачев. Он указал, что Зеленский "явно уже считает себя обладающим западной "крышей", а потому говорит с африканцами весьма по-хамски: никаких дорожных карт, никаких переговоров, в конфликте есть только одна правильная позиция, и лучше ее принять по-хорошему".По словам законодателя, в этом радикальное отличие от того, что гости услышали в Москве, которая никого не заставляет следовать каким-то санкциям, не давит, не угрожает, не подкупает.В минувшую субботу пезидент РФ Владимир Путин провел встречу с представительной делегацией африканских лидеров. В нее вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салл, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из 10 пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров. До этого африканские лидеры встретились в Киеве с Зеленским.

https://ukraina.ru/20230616/1047296850.html

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новости, владимир зеленский, африка, зарубежье, косачев, президент