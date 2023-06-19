https://ukraina.ru/20230619/1047354787.html

Украина разместила военные контингенты вдоль границы с Белоруссией — МИД РФ

Украина разместила военные контингенты вдоль границы с Белоруссией — МИД РФ - 19.06.2023 Украина.ру

Украина разместила военные контингенты вдоль границы с Белоруссией — МИД РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили существенные воинские контингенты вдоль границы с Белоруссией. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук

2023-06-19T10:00

2023-06-19T10:00

2023-06-19T10:13

лукашенко

всу

белоруссия

граница

новости

ближнее зарубежье

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По его словам, армия Украины периодически пытается прощупать обороноспособность Белоруссии.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в октябре прошлого года объявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о развертывании совместной группировки войск на территории страны в рамках обороны. До этого белорусский погранкомитет сообщал о "случаях провокаций" со стороны Украины. В начале января Минобороны Белоруссии сообщило, что Москва и Минск продолжают наращивать региональную группировку войск и в республику прибывают новые российские силы и техника.В середине января украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко рассказал, что Украина отвела часть войск на север страны к границе с Белоруссией. Украинские региональные власти сообщали о строительстве оборонительных вооружений на границе с Белоруссией.В начале мая Лукашенко сказал, что в последнее время в республику стали чаще проникать диверсанты. Он поручил правительству и силовому блоку подготовить мероприятия на границе, которые не позволили бы диверсантам проникать в страну. Близкий к Минобороны республики телеканал "ВоенТВ" сообщал, что Минск усилил охрану границы с Украиной военнослужащими сил специальных операций.

https://ukraina.ru/20230617/1047322664.html

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лукашенко, всу, белоруссия, граница, новости, ближнее зарубежье