Украина разместила военные контингенты вдоль границы с Белоруссией — МИД РФ - 19.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230619/1047354787.html
Украина разместила военные контингенты вдоль границы с Белоруссией — МИД РФ
Украина разместила военные контингенты вдоль границы с Белоруссией — МИД РФ - 19.06.2023 Украина.ру
Украина разместила военные контингенты вдоль границы с Белоруссией — МИД РФ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили существенные воинские контингенты вдоль границы с Белоруссией. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук
2023-06-19T10:00
2023-06-19T10:13
лукашенко
всу
белоруссия
граница
новости
ближнее зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102004/35/1020043563_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_bdb2e9ff00a6f1ed77a38abd782f00fc.jpg.webp
По его словам, армия Украины периодически пытается прощупать обороноспособность Белоруссии.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в октябре прошлого года объявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о развертывании совместной группировки войск на территории страны в рамках обороны. До этого белорусский погранкомитет сообщал о "случаях провокаций" со стороны Украины. В начале января Минобороны Белоруссии сообщило, что Москва и Минск продолжают наращивать региональную группировку войск и в республику прибывают новые российские силы и техника.В середине января украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко рассказал, что Украина отвела часть войск на север страны к границе с Белоруссией. Украинские региональные власти сообщали о строительстве оборонительных вооружений на границе с Белоруссией.В начале мая Лукашенко сказал, что в последнее время в республику стали чаще проникать диверсанты. Он поручил правительству и силовому блоку подготовить мероприятия на границе, которые не позволили бы диверсантам проникать в страну. Близкий к Минобороны республики телеканал "ВоенТВ" сообщал, что Минск усилил охрану границы с Украиной военнослужащими сил специальных операций.
https://ukraina.ru/20230617/1047322664.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102004/35/1020043563_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_09220d351e7fd235f971c0136b3f1ef6.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
лукашенко, всу, белоруссия, граница, новости, ближнее зарубежье
Лукашенко, ВСУ, Белоруссия, граница, Новости, Ближнее зарубежье

Украина разместила военные контингенты вдоль границы с Белоруссией — МИД РФ

10:00 19.06.2023 (обновлено: 10:13 19.06.2023)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили существенные воинские контингенты вдоль границы с Белоруссией. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук
По его словам, армия Украины периодически пытается прощупать обороноспособность Белоруссии.

"Надеемся, что киевскому режиму и их западным кураторам хватит здравого смысла не предпринимать военные авантюры, последствия которых для них могут оказаться весьма серьезными", — сказал Полищук.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в октябре прошлого года объявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о развертывании совместной группировки войск на территории страны в рамках обороны. До этого белорусский погранкомитет сообщал о "случаях провокаций" со стороны Украины.
В начале января Минобороны Белоруссии сообщило, что Москва и Минск продолжают наращивать региональную группировку войск и в республику прибывают новые российские силы и техника.

В середине января украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко рассказал, что Украина отвела часть войск на север страны к границе с Белоруссией. Украинские региональные власти сообщали о строительстве оборонительных вооружений на границе с Белоруссией.

В начале мая Лукашенко сказал, что в последнее время в республику стали чаще проникать диверсанты. Он поручил правительству и силовому блоку подготовить мероприятия на границе, которые не позволили бы диверсантам проникать в страну. Близкий к Минобороны республики телеканал "ВоенТВ" сообщал, что Минск усилил охрану границы с Украиной военнослужащими сил специальных операций.
- РИА Новости, 1920, 17.06.2023
17 июня, 10:13
Продвижения, которые бесят врагов: Межевич о союзе России и Белоруссии, ядерном оружии и ЛукашенкоРуководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук Николай Межевич прокомментировал для Украина.ру некоторые заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко
 
ЛукашенкоВСУБелоруссияграницаНовостиБлижнее зарубежье
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:44Мировой суд оштрафовал популярную российскую компанию на крупную сумму
11:40ЕС введет "чрезвычайную меру" для снабжения производителей снарядов для ВСУ - СМИ
11:28"Настоящий хищник": в США оценили российский вертолёт Ка-52
11:00Косачев рассказал о хамстве Зеленского в общении с африканскими лидерами
10:42ФСБ пресекла теракты со стороны Украины против властей Запорожской области
10:00Украина разместила военные контингенты вдоль границы с Белоруссией — МИД РФ
09:32Израильские танки, удар по Валуйкам. Главное на Украине на утро 19 июня
09:22Президент ЮАР объяснил, как завершить конфликт на Украине
09:13"Когда Путин предупреждает – он выполняет": Ераносян о санитарной зоне и не только о ней
08:58Националисты обстреляли приграничный город в Белгородской области, пострадали люди
08:43Председатель Госдумы Володин призвал уехавших россиян вернуться
08:25Румынские пограничники задержали в горах заблудившихся солдат ВСУ
08:08ВСУ потеряли больше половины личного состава на Южнодонецком направлении
08:00Владимир Оскилко: история одного заговорщика
07:57Госдеп сообщил об откровенных переговорах Блинкена и главы МИД Китая
07:40В зоне подтоплений в Херсонской области проводят обеззараживание - власти
07:26Сальдо рассказал об окончании активной фазы наводнения в Херсонской области
07:12Украина рассчитывает погасить часть госдолга замороженными активами России
06:17Где Буданов? Где Залужный? Или хотя бы их дубликаты?
05:54Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов о проблемах возвращения гражданских лиц из украинского плена
Лента новостейМолния