Украина разместила военные контингенты вдоль границы с Белоруссией — МИД РФ
10:00 19.06.2023 (обновлено: 10:13 19.06.2023)
Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили существенные воинские контингенты вдоль границы с Белоруссией. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук
По его словам, армия Украины периодически пытается прощупать обороноспособность Белоруссии.
"Надеемся, что киевскому режиму и их западным кураторам хватит здравого смысла не предпринимать военные авантюры, последствия которых для них могут оказаться весьма серьезными", — сказал Полищук.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в октябре прошлого года объявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о развертывании совместной группировки войск на территории страны в рамках обороны. До этого белорусский погранкомитет сообщал о "случаях провокаций" со стороны Украины.
В начале января Минобороны Белоруссии сообщило, что Москва и Минск продолжают наращивать региональную группировку войск и в республику прибывают новые российские силы и техника.
В середине января украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко рассказал, что Украина отвела часть войск на север страны к границе с Белоруссией. Украинские региональные власти сообщали о строительстве оборонительных вооружений на границе с Белоруссией.
В начале мая Лукашенко сказал, что в последнее время в республику стали чаще проникать диверсанты. Он поручил правительству и силовому блоку подготовить мероприятия на границе, которые не позволили бы диверсантам проникать в страну. Близкий к Минобороны республики телеканал "ВоенТВ" сообщал, что Минск усилил охрану границы с Украиной военнослужащими сил специальных операций.
В середине января украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко рассказал, что Украина отвела часть войск на север страны к границе с Белоруссией. Украинские региональные власти сообщали о строительстве оборонительных вооружений на границе с Белоруссией.
В начале мая Лукашенко сказал, что в последнее время в республику стали чаще проникать диверсанты. Он поручил правительству и силовому блоку подготовить мероприятия на границе, которые не позволили бы диверсантам проникать в страну. Близкий к Минобороны республики телеканал "ВоенТВ" сообщал, что Минск усилил охрану границы с Украиной военнослужащими сил специальных операций.
17 июня, 10:13Продвижения, которые бесят врагов: Межевич о союзе России и Белоруссии, ядерном оружии и ЛукашенкоРуководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук Николай Межевич прокомментировал для Украина.ру некоторые заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко