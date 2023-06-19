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Мировой суд оштрафовал популярную российскую компанию на крупную сумму

Мировой суд оштрафовал популярную российскую компанию на крупную сумму - 19.06.2023 Украина.ру

Мировой суд оштрафовал популярную российскую компанию на крупную сумму

Телеканал РБК сообщил 19 июня, что Мировой суд в Москве оштрафовал компанию "Яндекс" на 2 млн. рублей за отказ передать информацию российским правоохранительным органам

2023-06-19T11:44

2023-06-19T11:44

2023-06-19T11:44

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Ранее сообщалось, что "Яндекс" уже заплатил два штрафа.Первый – в размере 400 тыс. руб. за нарушение закона о распространении информации в сети в соответствии с требованиями, установленными властями РФ.Второй – на сумму в 800 тыс. руб. за невыполнение условий реестра организаторов распространения информации, согласно которым компания должна хранить данные о пользователях на территории России и передавать их по запросу правоохранительных органов РФ для оперативно-розыскной деятельности.Также известно, что в феврале 2022 года злоумышленники получили доступ к пользовательской базе данных в "Яндекс Еде".

https://ukraina.ru/20170531/1018733632.html

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2023

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новости, яндекс, штраф, суд, москва, фсб, данные