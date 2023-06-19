Мировой суд оштрафовал популярную российскую компанию на крупную сумму - 19.06.2023 Украина.ру
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Мировой суд оштрафовал популярную российскую компанию на крупную сумму
Мировой суд оштрафовал популярную российскую компанию на крупную сумму - 19.06.2023 Украина.ру
Мировой суд оштрафовал популярную российскую компанию на крупную сумму
Телеканал РБК сообщил 19 июня, что Мировой суд в Москве оштрафовал компанию "Яндекс" на 2 млн. рублей за отказ передать информацию российским правоохранительным органам
2023-06-19T11:44
2023-06-19T11:44
новости
яндекс
штраф
суд
москва
фсб
данные
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Ранее сообщалось, что "Яндекс" уже заплатил два штрафа.Первый – в размере 400 тыс. руб. за нарушение закона о распространении информации в сети в соответствии с требованиями, установленными властями РФ.Второй – на сумму в 800 тыс. руб. за невыполнение условий реестра организаторов распространения информации, согласно которым компания должна хранить данные о пользователях на территории России и передавать их по запросу правоохранительных органов РФ для оперативно-розыскной деятельности.Также известно, что в феврале 2022 года злоумышленники получили доступ к пользовательской базе данных в "Яндекс Еде".
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новости, яндекс, штраф, суд, москва, фсб, данные
Новости, Яндекс, штраф, Суд, Москва, ФСБ, данные

Мировой суд оштрафовал популярную российскую компанию на крупную сумму

11:44 19.06.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Телеканал РБК сообщил 19 июня, что Мировой суд в Москве оштрафовал компанию "Яндекс" на 2 млн. рублей за отказ передать информацию российским правоохранительным органам

"Компания повторно не предоставила ФСБ данные о пользователях сервиса "Яндекс.Услуги". Эти сведения нужны ведомству "для розыска людей или обеспечения безопасности страны", – говорится в статье.

Ранее сообщалось, что "Яндекс" уже заплатил два штрафа.
Первый – в размере 400 тыс. руб. за нарушение закона о распространении информации в сети в соответствии с требованиями, установленными властями РФ.
Второй – на сумму в 800 тыс. руб. за невыполнение условий реестра организаторов распространения информации, согласно которым компания должна хранить данные о пользователях на территории России и передавать их по запросу правоохранительных органов РФ для оперативно-розыскной деятельности.
Также известно, что в феврале 2022 года злоумышленники получили доступ к пользовательской базе данных в "Яндекс Еде".
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2017
31 мая 2017, 18:40
Чем провинился «Яндекс» перед СБУНа днях СБУ завело дело против компании «Яндекс» и провело обыски в ней. Зачем это было нужно спецслужбистам – выясняла Ukraina.ru
 
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