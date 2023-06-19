Мировой суд оштрафовал популярную российскую компанию на крупную сумму
Телеканал РБК сообщил 19 июня, что Мировой суд в Москве оштрафовал компанию "Яндекс" на 2 млн. рублей за отказ передать информацию российским правоохранительным органам
"Компания повторно не предоставила ФСБ данные о пользователях сервиса "Яндекс.Услуги". Эти сведения нужны ведомству "для розыска людей или обеспечения безопасности страны", – говорится в статье.
Ранее сообщалось, что "Яндекс" уже заплатил два штрафа.
Первый – в размере 400 тыс. руб. за нарушение закона о распространении информации в сети в соответствии с требованиями, установленными властями РФ.
Второй – на сумму в 800 тыс. руб. за невыполнение условий реестра организаторов распространения информации, согласно которым компания должна хранить данные о пользователях на территории России и передавать их по запросу правоохранительных органов РФ для оперативно-розыскной деятельности.
Также известно, что в феврале 2022 года злоумышленники получили доступ к пользовательской базе данных в "Яндекс Еде".