В зоне подтоплений в Херсонской области проводят обеззараживание - власти - 19.06.2023 Украина.ру
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В зоне подтоплений в Херсонской области проводят обеззараживание - власти
В зоне подтоплений в Херсонской области проводят обеззараживание - власти - 19.06.2023 Украина.ру
В зоне подтоплений в Херсонской области проводят обеззараживание - власти
Ветеринарная служба и бригады коммунальщиков собрали и утилизировали около тысячи павших животных в зоне подтоплений в Херсонской области. Об этом сообщил 18 июня в своем телеграм-канале глава правительства региона Андрей Алексеенко
2023-06-19T07:40
2023-06-19T07:51
каховская гэс
херсонская область
новые регионы
новости
наводнение
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"Ветеринарная служба и бригады коммунальщиков собрали и утилизировали уже около тысячи павших животных. Сразу проводится обеззараживание мест их гибели, а также вакцинация всех домашних и сельхозживотных, чтобы не допустить вспышек инфекций. Техника МО и МЧС проводит дезинфекцию кладбищ, улиц и объектов", - написал Алексеенко.По его словам, энергетики подключили все трансформаторные подстанции в Новокаховском округе (кроме одной в Корсунке), в Алешковском сегодня восстановили четыре трансформаторные подстанции, в Голопристанском - три ТП. Дома и объекты подключаются по мере их просушки.В области уже вакцинировано 2380 человек. Выплата компенсаций по 10 тысяч идет во всех пунктах временного размещения Новой Каховки и Алешках, сегодня начата также в Голопристанском округе, сообщил Алексеенко.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ukraina.ru/20230618/1047341782.html
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каховская гэс, херсонская область, новые регионы, новости, наводнение
Каховская ГЭС, Херсонская область, Новые регионы, Новости, наводнение

В зоне подтоплений в Херсонской области проводят обеззараживание - власти

07:40 19.06.2023 (обновлено: 07:51 19.06.2023)
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Ветеринарная служба и бригады коммунальщиков собрали и утилизировали около тысячи павших животных в зоне подтоплений в Херсонской области. Об этом сообщил 18 июня в своем телеграм-канале глава правительства региона Андрей Алексеенко
"Ветеринарная служба и бригады коммунальщиков собрали и утилизировали уже около тысячи павших животных. Сразу проводится обеззараживание мест их гибели, а также вакцинация всех домашних и сельхозживотных, чтобы не допустить вспышек инфекций. Техника МО и МЧС проводит дезинфекцию кладбищ, улиц и объектов", - написал Алексеенко.
По его словам, энергетики подключили все трансформаторные подстанции в Новокаховском округе (кроме одной в Корсунке), в Алешковском сегодня восстановили четыре трансформаторные подстанции, в Голопристанском - три ТП. Дома и объекты подключаются по мере их просушки.
В области уже вакцинировано 2380 человек. Выплата компенсаций по 10 тысяч идет во всех пунктах временного размещения Новой Каховки и Алешках, сегодня начата также в Голопристанском округе, сообщил Алексеенко.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев.
Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Новая Каховка после прорыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
Вчера, 16:11
В США назвали вероятную причину ЧП на Каховской ГЭСВероятной причиной обрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области была активация взрывчатки, рассказал эксперт по безопасности плотин и анализу разрушений Майкл Уэст изданию The New York Times (NYT) 18 июня
 
Каховская ГЭСХерсонская областьНовые регионыНовостинаводнение
 
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