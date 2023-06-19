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В зоне подтоплений в Херсонской области проводят обеззараживание - власти

В зоне подтоплений в Херсонской области проводят обеззараживание - власти - 19.06.2023 Украина.ру

В зоне подтоплений в Херсонской области проводят обеззараживание - власти

Ветеринарная служба и бригады коммунальщиков собрали и утилизировали около тысячи павших животных в зоне подтоплений в Херсонской области. Об этом сообщил 18 июня в своем телеграм-канале глава правительства региона Андрей Алексеенко

2023-06-19T07:40

2023-06-19T07:40

2023-06-19T07:51

каховская гэс

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"Ветеринарная служба и бригады коммунальщиков собрали и утилизировали уже около тысячи павших животных. Сразу проводится обеззараживание мест их гибели, а также вакцинация всех домашних и сельхозживотных, чтобы не допустить вспышек инфекций. Техника МО и МЧС проводит дезинфекцию кладбищ, улиц и объектов", - написал Алексеенко.По его словам, энергетики подключили все трансформаторные подстанции в Новокаховском округе (кроме одной в Корсунке), в Алешковском сегодня восстановили четыре трансформаторные подстанции, в Голопристанском - три ТП. Дома и объекты подключаются по мере их просушки.В области уже вакцинировано 2380 человек. Выплата компенсаций по 10 тысяч идет во всех пунктах временного размещения Новой Каховки и Алешках, сегодня начата также в Голопристанском округе, сообщил Алексеенко.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ukraina.ru/20230618/1047341782.html

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каховская гэс, херсонская область, новые регионы, новости, наводнение