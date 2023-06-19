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Сальдо рассказал об окончании активной фазы наводнения в Херсонской области

Сальдо рассказал об окончании активной фазы наводнения в Херсонской области - 19.06.2023 Украина.ру

Сальдо рассказал об окончании активной фазы наводнения в Херсонской области

Активная фаза наводнения в Херсонской области прошла. Об этом 18 июня сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо

2023-06-19T07:26

2023-06-19T07:26

2023-06-19T07:27

новые регионы

каховская гэс

наводнение

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"В Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода сошла полностью, в городе Голая Пристань подтопление составляет пять сантиметров. Освободились от воды 36% из 23 тысяч подтопленных домов. За минувшие сутки уровень воды в Каховском водохранилище резко снизился — более чем на четыре метра", — написал он.По его словам, за все время ЧС с подтопленных территорий вывезли почти восемь тысяч человек, в том числе 581 ребенка и 280 маломобильных граждан. Две тысячи эвакуированных разместили в пунктах временного размещения. В лечебные учреждения госпитализировали 107 человек.Также за сутки от инфекционных заболеваний вакцинировали 420 человек (всего — 1,8 тысячи).Сальдо уточнил, что вчера единовременную материальную помощь в размере десяти тысяч рублей выплатили 405 жителям области (за все время — 1,5 тысячи человек).По его словам, сотрудники всех ведомств работают слаженно и эффективно."На сегодня можно с осторожным оптимизмом сказать: хотя работы впереди еще очень много, мы справляемся с последствиями катастрофического наводнения", — подчеркнул Сальдо.В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, вследствие чего пошел неконтролируемый сброс воды. При этом сама дамба водохранилища не пострадала. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение объекта на киевский режим.Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией украинских властей и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ukraina.ru/20230618/1047341782.html

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новые регионы, каховская гэс, наводнение, сальдо, новости