Сальдо рассказал об окончании активной фазы наводнения в Херсонской области - 19.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230619/1047350058.html
Сальдо рассказал об окончании активной фазы наводнения в Херсонской области
Сальдо рассказал об окончании активной фазы наводнения в Херсонской области - 19.06.2023 Украина.ру
Сальдо рассказал об окончании активной фазы наводнения в Херсонской области
Активная фаза наводнения в Херсонской области прошла. Об этом 18 июня сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо
2023-06-19T07:26
2023-06-19T07:27
новые регионы
каховская гэс
наводнение
сальдо
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/13/1041910417_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_0513845384d72dc6628aa62346da849e.jpg
"В Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода сошла полностью, в городе Голая Пристань подтопление составляет пять сантиметров. Освободились от воды 36% из 23 тысяч подтопленных домов. За минувшие сутки уровень воды в Каховском водохранилище резко снизился — более чем на четыре метра", — написал он.По его словам, за все время ЧС с подтопленных территорий вывезли почти восемь тысяч человек, в том числе 581 ребенка и 280 маломобильных граждан. Две тысячи эвакуированных разместили в пунктах временного размещения. В лечебные учреждения госпитализировали 107 человек.Также за сутки от инфекционных заболеваний вакцинировали 420 человек (всего — 1,8 тысячи).Сальдо уточнил, что вчера единовременную материальную помощь в размере десяти тысяч рублей выплатили 405 жителям области (за все время — 1,5 тысячи человек).По его словам, сотрудники всех ведомств работают слаженно и эффективно."На сегодня можно с осторожным оптимизмом сказать: хотя работы впереди еще очень много, мы справляемся с последствиями катастрофического наводнения", — подчеркнул Сальдо.В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, вследствие чего пошел неконтролируемый сброс воды. При этом сама дамба водохранилища не пострадала. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение объекта на киевский режим.Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией украинских властей и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ukraina.ru/20230618/1047341782.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/13/1041910417_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9444c07983ab55ace1d2a9b41548a7b3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новые регионы, каховская гэс, наводнение, сальдо, новости
Новые регионы, Каховская ГЭС, наводнение, Сальдо, Новости

Сальдо рассказал об окончании активной фазы наводнения в Херсонской области

07:26 19.06.2023 (обновлено: 07:27 19.06.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Активная фаза наводнения в Херсонской области прошла. Об этом 18 июня сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо
"В Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода сошла полностью, в городе Голая Пристань подтопление составляет пять сантиметров. Освободились от воды 36% из 23 тысяч подтопленных домов. За минувшие сутки уровень воды в Каховском водохранилище резко снизился — более чем на четыре метра", — написал он.
По его словам, за все время ЧС с подтопленных территорий вывезли почти восемь тысяч человек, в том числе 581 ребенка и 280 маломобильных граждан. Две тысячи эвакуированных разместили в пунктах временного размещения. В лечебные учреждения госпитализировали 107 человек.
Также за сутки от инфекционных заболеваний вакцинировали 420 человек (всего — 1,8 тысячи).
Сальдо уточнил, что вчера единовременную материальную помощь в размере десяти тысяч рублей выплатили 405 жителям области (за все время — 1,5 тысячи человек).

"Количество сил и средств организаций, министерств и ведомств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной намеренным разрушением киевским режимом Каховской ГЭС, увеличивается. Сейчас это 1275 человек и 334 единицы техники", — добавил врио главы региона.

По его словам, сотрудники всех ведомств работают слаженно и эффективно.
"На сегодня можно с осторожным оптимизмом сказать: хотя работы впереди еще очень много, мы справляемся с последствиями катастрофического наводнения", — подчеркнул Сальдо.
В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, вследствие чего пошел неконтролируемый сброс воды. При этом сама дамба водохранилища не пострадала. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение объекта на киевский режим.
Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией украинских властей и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Новая Каховка после прорыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
Вчера, 16:11
В США назвали вероятную причину ЧП на Каховской ГЭСВероятной причиной обрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области была активация взрывчатки, рассказал эксперт по безопасности плотин и анализу разрушений Майкл Уэст изданию The New York Times (NYT) 18 июня
 
Новые регионыКаховская ГЭСнаводнениеСальдоНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:43Председатель Госдумы Володин призвал уехавших россиян вернуться
08:25Румынские пограничники задержали в горах заблудившихся солдат ВСУ
08:08ВСУ потеряли больше половины личного состава на Южнодонецком направлении
08:00Владимир Оскилко: история одного заговорщика
07:57Госдеп сообщил об откровенных переговорах Блинкена и главы МИД Китая
07:40В зоне подтоплений в Херсонской области проводят обеззараживание - власти
07:26Сальдо рассказал об окончании активной фазы наводнения в Херсонской области
07:12Украина рассчитывает погасить часть госдолга замороженными активами России
06:17Где Буданов? Где Залужный? Или хотя бы их дубликаты?
05:54Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов о проблемах возвращения гражданских лиц из украинского плена
05:16Олег Неменский: Уничтожение западной техники на поле боя ломает украинскую идентичность
05:06Мы – мировое сообщество, а не вы: кого поддержит Африка
05:04От нацификации Украины - к нацификации Запада. Основные тезисы передачи Дмитрия Киселева "Вести недели"
05:00"Накрывает 10 футбольных полей". Полковник Баранец о том, как умная система "Земледелие" уничтожает ВСУ
04:50Полковник Баранец: Украина не сняла со стола карту, на которой начерчены красные стрелы на Крым
04:30"Навалятся всей ордой на Артемовск". Полковник Баранец о том, где еще ждать мощную группировку ВСУ
04:00"Даже в бинокль не видят". Военный эксперт о том, когда ВСУ ударят по флангам "линии Суровикина"
21:49Румынские пограничники задержали трех вооруженных солдат ВСУ - СМИ
21:31Вооруженные силы Украины выпустили по Донецку 11 снарядов за полтора часа
21:27МИД Израиля отказался комментировать слова Путина о еврейских корнях Зеленского
Лента новостейМолния