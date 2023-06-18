https://ukraina.ru/20230618/1047347103.html

Румынские пограничники задержали трех вооруженных солдат ВСУ - СМИ

Румынские пограничники задержали трех вооруженных солдат ВСУ - СМИ - 18.06.2023 Украина.ру

Румынские пограничники задержали трех вооруженных солдат ВСУ - СМИ

Пограничная полиция Румынии обнаружила трех украинских солдат, которые заблудились в горах при попытке задержать незаконных мигрантов, передает телеканал Antena 3 18 июня

2023-06-18T21:49

2023-06-18T21:49

2023-06-18T21:49

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Ранее сообщалось, что в страну прибыли несколько жителей Украины, которые попросили предоставить им убежище.Задержанных пограничников передадут Украине после оформления всех положенных процедур.Ранее обозреватели Bloomberg Андра Тиму и Ирина Вилку сообщили, что находящиеся в Румынии украинские беженцы оказались в сложном положении из-за сокращения финансовой помощи властями восточноевропейских стран.Журналисты напомнили, что четыре месяца назад Бухарест перестал выделять средства на оплату жилья украинским беженцам, а также было принято решение в два раза сократить выплаты для почти ста тысяч украинцев.

https://ukraina.ru/20230614/1047235432.html

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2023

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новости, всу, мигранты, румыния, зарубежье