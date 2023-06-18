Румынские пограничники задержали трех вооруженных солдат ВСУ - СМИ - 18.06.2023 Украина.ру
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Румынские пограничники задержали трех вооруженных солдат ВСУ - СМИ
Румынские пограничники задержали трех вооруженных солдат ВСУ - СМИ - 18.06.2023 Украина.ру
Румынские пограничники задержали трех вооруженных солдат ВСУ - СМИ
Пограничная полиция Румынии обнаружила трех украинских солдат, которые заблудились в горах при попытке задержать незаконных мигрантов, передает телеканал Antena 3 18 июня
2023-06-18T21:49
2023-06-18T21:49
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Ранее сообщалось, что в страну прибыли несколько жителей Украины, которые попросили предоставить им убежище.Задержанных пограничников передадут Украине после оформления всех положенных процедур.Ранее обозреватели Bloomberg Андра Тиму и Ирина Вилку сообщили, что находящиеся в Румынии украинские беженцы оказались в сложном положении из-за сокращения финансовой помощи властями восточноевропейских стран.Журналисты напомнили, что четыре месяца назад Бухарест перестал выделять средства на оплату жилья украинским беженцам, а также было принято решение в два раза сократить выплаты для почти ста тысяч украинцев.
https://ukraina.ru/20230614/1047235432.html
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новости, всу, мигранты, румыния, зарубежье
Новости, ВСУ, мигранты, Румыния, Зарубежье

Румынские пограничники задержали трех вооруженных солдат ВСУ - СМИ

21:49 18.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Субботин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости . Сергей Субботин
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Пограничная полиция Румынии обнаружила трех украинских солдат, которые заблудились в горах при попытке задержать незаконных мигрантов, передает телеканал Antena 3 18 июня
Ранее сообщалось, что в страну прибыли несколько жителей Украины, которые попросили предоставить им убежище.
"Румынские пограничники задержали трех вооруженных автоматами украинских солдат в результате инцидента, который, по всей видимости, был вызван незаконным пересечением границы возле Вишеу-де-Сус. Они утверждают, что заблудились из-за плохой видимости в горах и таким образом оказались на территории нашей страны", — говорится в сообщении.
Задержанных пограничников передадут Украине после оформления всех положенных процедур.
Ранее обозреватели Bloomberg Андра Тиму и Ирина Вилку сообщили, что находящиеся в Румынии украинские беженцы оказались в сложном положении из-за сокращения финансовой помощи властями восточноевропейских стран.
Журналисты напомнили, что четыре месяца назад Бухарест перестал выделять средства на оплату жилья украинским беженцам, а также было принято решение в два раза сократить выплаты для почти ста тысяч украинцев.
- РИА Новости, 1920, 14.06.2023
14 июня, 21:17
В МИД РФ раскритиковали посла Румынии за сравнение африканцев с обезьянамиОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила заявление сделанное румынским послом в Кении Драгоша Виорела Цигэу, который сравнил коллег из Африки с обезьянами. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале 14 июня
 
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