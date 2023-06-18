Румынские пограничники задержали трех вооруженных солдат ВСУ - СМИ
Пограничная полиция Румынии обнаружила трех украинских солдат, которые заблудились в горах при попытке задержать незаконных мигрантов, передает телеканал Antena 3 18 июня
Ранее сообщалось, что в страну прибыли несколько жителей Украины, которые попросили предоставить им убежище.
"Румынские пограничники задержали трех вооруженных автоматами украинских солдат в результате инцидента, который, по всей видимости, был вызван незаконным пересечением границы возле Вишеу-де-Сус. Они утверждают, что заблудились из-за плохой видимости в горах и таким образом оказались на территории нашей страны", — говорится в сообщении.
Задержанных пограничников передадут Украине после оформления всех положенных процедур.
Ранее обозреватели Bloomberg Андра Тиму и Ирина Вилку сообщили, что находящиеся в Румынии украинские беженцы оказались в сложном положении из-за сокращения финансовой помощи властями восточноевропейских стран.
Журналисты напомнили, что четыре месяца назад Бухарест перестал выделять средства на оплату жилья украинским беженцам, а также было принято решение в два раза сократить выплаты для почти ста тысяч украинцев.
14 июня, 21:17В МИД РФ раскритиковали посла Румынии за сравнение африканцев с обезьянамиОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила заявление сделанное румынским послом в Кении Драгоша Виорела Цигэу, который сравнил коллег из Африки с обезьянами. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале 14 июня