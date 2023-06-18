https://ukraina.ru/20230618/1047347003.html

Вооруженные силы Украины выпустили по Донецку 11 снарядов за полтора часа

Вооруженные силы Украины выпустили по Донецку 11 снарядов за полтора часа - 18.06.2023 Украина.ру

Вооруженные силы Украины выпустили по Донецку 11 снарядов за полтора часа

ВСУ за полтора часа выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщает РИА Новости 18 июня

2023-06-18T21:31

2023-06-18T21:31

2023-06-18T21:31

новости

сво

донецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046455675_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e915095bd21b2dad2b0f46c2d390050c.jpg

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18:30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров; 20:00 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.Ранее, 14 июня, сообщалось , что ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка. Огонь велся из населенного пункта Карловка.24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале Специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

https://ukraina.ru/20230610/1047100903.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, донецк