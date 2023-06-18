Вооруженные силы Украины выпустили по Донецку 11 снарядов за полтора часа - 18.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230618/1047347003.html
Вооруженные силы Украины выпустили по Донецку 11 снарядов за полтора часа
Вооруженные силы Украины выпустили по Донецку 11 снарядов за полтора часа - 18.06.2023 Украина.ру
Вооруженные силы Украины выпустили по Донецку 11 снарядов за полтора часа
ВСУ за полтора часа выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщает РИА Новости 18 июня
2023-06-18T21:31
2023-06-18T21:31
новости
сво
донецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046455675_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e915095bd21b2dad2b0f46c2d390050c.jpg
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18:30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров; 20:00 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.Ранее, 14 июня, сообщалось , что ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка. Огонь велся из населенного пункта Карловка.24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале Специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
https://ukraina.ru/20230610/1047100903.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046455675_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_03a04bf4fbd930f9b35a9e9c4a06e984.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сво, донецк
Новости, СВО, Донецк

Вооруженные силы Украины выпустили по Донецку 11 снарядов за полтора часа

21:31 18.06.2023
 
© Алексей ТумановДонецк
Донецк
© Алексей Туманов
Читать в
ВСУ за полтора часа выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщает РИА Новости 18 июня
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18:30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров; 20:00 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Ранее, 14 июня, сообщалось , что ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка. Огонь велся из населенного пункта Карловка.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале Специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
- РИА Новости, 1920, 10.06.2023
10 июня, 16:40
В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ на Запорожском и Южно - Донецком направлениях Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на запорожском и южнодонецком направлениях за сутки 300 человек и четыре "Леопарда", сообщили в телеграм-канале ведомства 10 июня
 
НовостиСВОДонецк
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:49Румынские пограничники задержали трех вооруженных солдат ВСУ - СМИ
21:31Вооруженные силы Украины выпустили по Донецку 11 снарядов за полтора часа
21:27МИД Израиля отказался комментировать слова Путина о еврейских корнях Зеленского
20:59Два человека пострадали из-за обстрела ВСУ поселка Глушково в Курской области
20:46В Финляндии допустили возможность пересмотра статуса консульства РФ на Аландских островах
20:08В США раздумывают по поводу кандидатуры на пост генерального секретаря НАТО
19:44WSJ: Глава офиса Зеленского рассказал, что затруднило попытки достичь договоренностей с Россией
19:08Блинкен: Америка продолжит защищать свои интересы
18:44Песков прокомментировал заявление Подоляка об убийстве русских
18:40"Решение зрело давно". Глава Петрозаводска заявил о планах стать добровольцем спецназа "Ахмат"
18:40Демилитаризация Украины, отъём детей в Европе. Итоги 18 июня
18:28Европа ускоряет поставки оружия на Украину - СМИ
18:11Путин высоко оценил работу российских военнослужащих в Марьинке
18:10В Хмельницкой области раскольники ПЦУ получили отпор при попытке захвата храма
17:53Инструкторы НАТО рассказали о подготовке солдат ВСУ
17:28"Нас забрасывают голыми трупами": очевидцы рассказали шокирующую правду о малазийском Боинге
17:26Сальдо: ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Херсонской области
17:17Нефтяные войны: Саудовская Аравия пошла на рискованный шаг
16:33Путин: Залужный может находиться за пределами Украины
16:27Экс-аналитик ЦРУ рассказал, как Североатлантический альянс подвел ВСУ
Лента новостейМолния