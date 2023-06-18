МИД Израиля отказался комментировать слова Путина о еврейских корнях Зеленского - 18.06.2023 Украина.ру
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МИД Израиля отказался комментировать слова Путина о еврейских корнях Зеленского
МИД Израиля отказался комментировать слова Путина о еврейских корнях Зеленского - 18.06.2023 Украина.ру
МИД Израиля отказался комментировать слова Путина о еврейских корнях Зеленского
Израиль не стал отвечать по поводу недавних высказываний президента РФ Владимира Путина о еврейском происхождении Владимира Зеленского, сообщил в комментарии РИА Новостям официальный представитель израильского внешнеполитического ведомства Лиор Хайят 18 июня
2023-06-18T21:27
2023-06-18T21:27
новости
владимир путин
израиль
владимир зеленский
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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ рассказал, что его друзья-евреи называют Зеленского не евреем, а позором еврейского народа.В интервью израильскому телеканалу I24News, посол Украины в Тель-Авиве Евгений Корнийчук отметил , что Киев ожидает от правительства Израиля публичного осуждения высказывания президента России о Зеленском. По его мнению, отказ от подобного осуждения может привести к отсрочке или отмене визита супруги Зеленского в Израиль.
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новости, владимир путин, израиль, владимир зеленский
Новости, Владимир Путин, Израиль, Владимир Зеленский

МИД Израиля отказался комментировать слова Путина о еврейских корнях Зеленского

21:27 18.06.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Израиль не стал отвечать по поводу недавних высказываний президента РФ Владимира Путина о еврейском происхождении Владимира Зеленского, сообщил в комментарии РИА Новостям официальный представитель израильского внешнеполитического ведомства Лиор Хайят 18 июня
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ рассказал, что его друзья-евреи называют Зеленского не евреем, а позором еврейского народа.
"На данный момент МИД Израиля не планирует комментировать эту тему", - заявил Хайят, отметив, что не исключает некой реакции внешнеполитического ведомства по этому вопросу в будущем.
В интервью израильскому телеканалу I24News, посол Украины в Тель-Авиве Евгений Корнийчук отметил , что Киев ожидает от правительства Израиля публичного осуждения высказывания президента России о Зеленском. По его мнению, отказ от подобного осуждения может привести к отсрочке или отмене визита супруги Зеленского в Израиль.
16 июня, 21:22
Зеленский отверг идею переговоров с РоссиейВладимир Зеленский отверг идею любых переговоров с Россией, пока на территории Украины в понимании Киева будут находиться российские войска, сообщило РИА Новости 16 июня
 
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