МИД Израиля отказался комментировать слова Путина о еврейских корнях Зеленского
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Израиль не стал отвечать по поводу недавних высказываний президента РФ Владимира Путина о еврейском происхождении Владимира Зеленского, сообщил в комментарии РИА Новостям официальный представитель израильского внешнеполитического ведомства Лиор Хайят 18 июня
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ рассказал, что его друзья-евреи называют Зеленского не евреем, а позором еврейского народа.
"На данный момент МИД Израиля не планирует комментировать эту тему", - заявил Хайят, отметив, что не исключает некой реакции внешнеполитического ведомства по этому вопросу в будущем.
В интервью израильскому телеканалу I24News, посол Украины в Тель-Авиве Евгений Корнийчук отметил , что Киев ожидает от правительства Израиля публичного осуждения высказывания президента России о Зеленском. По его мнению, отказ от подобного осуждения может привести к отсрочке или отмене визита супруги Зеленского в Израиль.