https://ukraina.ru/20230618/1047346901.html

МИД Израиля отказался комментировать слова Путина о еврейских корнях Зеленского

МИД Израиля отказался комментировать слова Путина о еврейских корнях Зеленского - 18.06.2023 Украина.ру

МИД Израиля отказался комментировать слова Путина о еврейских корнях Зеленского

Израиль не стал отвечать по поводу недавних высказываний президента РФ Владимира Путина о еврейском происхождении Владимира Зеленского, сообщил в комментарии РИА Новостям официальный представитель израильского внешнеполитического ведомства Лиор Хайят 18 июня

2023-06-18T21:27

2023-06-18T21:27

2023-06-18T21:27

новости

владимир путин

израиль

владимир зеленский

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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ рассказал, что его друзья-евреи называют Зеленского не евреем, а позором еврейского народа.В интервью израильскому телеканалу I24News, посол Украины в Тель-Авиве Евгений Корнийчук отметил , что Киев ожидает от правительства Израиля публичного осуждения высказывания президента России о Зеленском. По его мнению, отказ от подобного осуждения может привести к отсрочке или отмене визита супруги Зеленского в Израиль.

https://ukraina.ru/20230616/1047321657.html

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2023

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новости, владимир путин, израиль, владимир зеленский