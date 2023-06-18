https://ukraina.ru/20230618/1047346794.html

Два человека пострадали из-за обстрела ВСУ поселка Глушково в Курской области

Два человека пострадали из-за обстрела ВСУ поселка Глушково в Курской области - 18.06.2023 Украина.ру

Два человека пострадали из-за обстрела ВСУ поселка Глушково в Курской области

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) двое жителей поселка Глушково в Курской области получили ранения, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале 18 июня

2023-06-18T20:59

2023-06-18T20:59

2023-06-18T20:59

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Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, отметил Старовойт.При обстреле повреждения получили дома и несколько магазинов в районе рынка. При этом российские военные вели ответный огонь по выявленным точкам противника, подчеркнул губернатор.Ранее сообщалось, что 16 июня в селе Коренево Курской области на территорию частного дома упал украинский беспилотник, пострадал местный житель.

https://ukraina.ru/20230602/1046828611.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, всу