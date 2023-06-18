Два человека пострадали из-за обстрела ВСУ поселка Глушково в Курской области
В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) двое жителей поселка Глушково в Курской области получили ранения, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале 18 июня
Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, отметил Старовойт.
"Насчитали больше 16 прилетов. Пострадали двое местных жителей, с осколочными ранениями они доставлены в Глушковскую центральную районную больницу", — заявил он.
При обстреле повреждения получили дома и несколько магазинов в районе рынка. При этом российские военные вели ответный огонь по выявленным точкам противника, подчеркнул губернатор.
Ранее сообщалось, что 16 июня в селе Коренево Курской области на территорию частного дома упал украинский беспилотник, пострадал местный житель.