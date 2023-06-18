Два человека пострадали из-за обстрела ВСУ поселка Глушково в Курской области - 18.06.2023 Украина.ру
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Два человека пострадали из-за обстрела ВСУ поселка Глушково в Курской области
Два человека пострадали из-за обстрела ВСУ поселка Глушково в Курской области - 18.06.2023 Украина.ру
Два человека пострадали из-за обстрела ВСУ поселка Глушково в Курской области
В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) двое жителей поселка Глушково в Курской области получили ранения, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале 18 июня
2023-06-18T20:59
2023-06-18T20:59
новости
курская область
всу
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Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, отметил Старовойт.При обстреле повреждения получили дома и несколько магазинов в районе рынка. При этом российские военные вели ответный огонь по выявленным точкам противника, подчеркнул губернатор.Ранее сообщалось, что 16 июня в селе Коренево Курской области на территорию частного дома упал украинский беспилотник, пострадал местный житель.
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новости, курская область, всу
Новости, Курская область, ВСУ

Два человека пострадали из-за обстрела ВСУ поселка Глушково в Курской области

20:59 18.06.2023
 
© Роман СтаровойтПоселок Теткино в Курской области после обстрела ВСУ
Поселок Теткино в Курской области после обстрела ВСУ
© Роман Старовойт
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В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) двое жителей поселка Глушково в Курской области получили ранения, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале 18 июня
Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, отметил Старовойт.
"Насчитали больше 16 прилетов. Пострадали двое местных жителей, с осколочными ранениями они доставлены в Глушковскую центральную районную больницу", — заявил он.
При обстреле повреждения получили дома и несколько магазинов в районе рынка. При этом российские военные вели ответный огонь по выявленным точкам противника, подчеркнул губернатор.
Ранее сообщалось, что 16 июня в селе Коренево Курской области на территорию частного дома упал украинский беспилотник, пострадал местный житель.
Суземка Брянская область обстрел - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
2 июня, 07:39
Прилеты в Брянской области, беспилотники - в Курской: итоги ночиБрянский губернатор Александр Богомаз сообщил об обстреле приграничного с Украиной села Ломаковка Стародубского района. Соответствующее сообщение 2 июня он разместил в своем Телеграм-канале
 
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