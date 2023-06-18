https://ukraina.ru/20230618/1047346671.html
В Финляндии допустили возможность пересмотра статуса консульства РФ на Аландских островах
В Финляндии допустили возможность пересмотра статуса консульства РФ на Аландских островах - 18.06.2023 Украина.ру
В Финляндии допустили возможность пересмотра статуса консульства РФ на Аландских островах
Президент Финляндии Саули Ниинисте допустил пересмотр статуса консульства России на Аландских островах, об этом он заявил на ежегодном летнем дискуссионном мероприятии "Обсуждения в Култаранта", сообщает РИА Новости 18 июня
2023-06-18T20:46
2023-06-18T20:46
2023-06-18T20:46
новости
консульство
рф
финляндия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/07/1034010734_266:0:3724:1945_1920x0_80_0_0_048c66f16724c918508532d4d1a82169.jpg
В настоящее время "хорошо бы разобраться с этим" добавил Ниинистё, призвав внимательно следить за деятельностью российского консульства.По его словам, если оно "не справляется со своей ролью", то ее необходимо пересмотреть.Сейчас у России три дипломатических представительства в Финляндии: посольство в Хельсинки, генконсульство в Турку и консульство в Мариехамне, столице Аландских островов.Ранее спикер Министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер заявил, что только одно из пяти российских генконсульств продолжит работу в ФРГ.Соответственно, Германия закроет свои консульства в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге. Открытыми останутся только консульства в Москве и Санкт-Петербурге.
https://ukraina.ru/20230531/1046765586.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/07/1034010734_699:0:3292:1945_1920x0_80_0_0_ad4bb3e577b7765e5300d36a186b2b7f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, консульство, рф, финляндия
В Финляндии допустили возможность пересмотра статуса консульства РФ на Аландских островах
Президент Финляндии Саули Ниинисте допустил пересмотр статуса консульства России на Аландских островах, об этом он заявил на ежегодном летнем дискуссионном мероприятии "Обсуждения в Култаранта", сообщает РИА Новости 18 июня
"Я попросил разъяснить правовой статус этого консульства в этих договорных структурах. Если, как утверждают некоторые, это связано с Парижским мирным договором (1947), тогда в него вовлечены довольно много сторон и соглашение не является двусторонним", — сказал глава государства.
В настоящее время "хорошо бы разобраться с этим" добавил Ниинистё, призвав внимательно следить за деятельностью российского консульства.
По его словам, если оно "не справляется со своей ролью", то ее необходимо пересмотреть.
Сейчас у России три дипломатических представительства в Финляндии: посольство в Хельсинки, генконсульство в Турку и консульство в Мариехамне, столице Аландских островов.
Ранее спикер Министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер заявил, что только одно из пяти российских генконсульств продолжит работу в ФРГ.
Соответственно, Германия закроет свои консульства в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге. Открытыми останутся только консульства в Москве и Санкт-Петербурге.