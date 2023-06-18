https://ukraina.ru/20230618/1047346671.html

В Финляндии допустили возможность пересмотра статуса консульства РФ на Аландских островах

В Финляндии допустили возможность пересмотра статуса консульства РФ на Аландских островах - 18.06.2023 Украина.ру

В Финляндии допустили возможность пересмотра статуса консульства РФ на Аландских островах

Президент Финляндии Саули Ниинисте допустил пересмотр статуса консульства России на Аландских островах, об этом он заявил на ежегодном летнем дискуссионном мероприятии "Обсуждения в Култаранта", сообщает РИА Новости 18 июня

2023-06-18T20:46

2023-06-18T20:46

2023-06-18T20:46

новости

консульство

рф

финляндия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/07/1034010734_266:0:3724:1945_1920x0_80_0_0_048c66f16724c918508532d4d1a82169.jpg

В настоящее время "хорошо бы разобраться с этим" добавил Ниинистё, призвав внимательно следить за деятельностью российского консульства.По его словам, если оно "не справляется со своей ролью", то ее необходимо пересмотреть.Сейчас у России три дипломатических представительства в Финляндии: посольство в Хельсинки, генконсульство в Турку и консульство в Мариехамне, столице Аландских островов.Ранее спикер Министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер заявил, что только одно из пяти российских генконсульств продолжит работу в ФРГ.Соответственно, Германия закроет свои консульства в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге. Открытыми останутся только консульства в Москве и Санкт-Петербурге.

https://ukraina.ru/20230531/1046765586.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, консульство, рф, финляндия