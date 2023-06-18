https://ukraina.ru/20230618/1047345112.html
WSJ: Глава офиса Зеленского рассказал, что затруднило попытки достичь договоренностей с Россией
WSJ: Глава офиса Зеленского рассказал, что затруднило попытки достичь договоренностей с Россией - 18.06.2023 Украина.ру
WSJ: Глава офиса Зеленского рассказал, что затруднило попытки достичь договоренностей с Россией
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что второе минское соглашение 2015 года затруднило попытки достичь договоренности с Россией, сообщает газета Wall Street Journal 18 июня
2023-06-18T19:44
2023-06-18T19:44
2023-06-18T19:44
новости
украина
россия
андрей ермак
минские соглашения
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Украине не нужен посредник, ссылается издание на слова Ермака.Вместо этого он хочет привлечь на сторону Киева Бразилию и Индию.В издании сообщается, что глава офиса Зеленского планирует добиться этого, в частности, приглашая латиноамериканских знаменитостей в страну.В 2014–2015 годах были приняты минские соглашения. Текст закреплял основные меры для урегулирования ситуации в Донбассе.12 февраля 2015 года в Минске был подписан комплекс мер по выполнению данных соглашений (Минск-2).Документ предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.В конце февраля 2022 года Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин тогда констатировал, что минские соглашения перестали существовать.
https://ukraina.ru/20221209/1041668600.html
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Украина.ру
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новости, украина, россия, андрей ермак, минские соглашения
WSJ: Глава офиса Зеленского рассказал, что затруднило попытки достичь договоренностей с Россией
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что второе минское соглашение 2015 года затруднило попытки достичь договоренности с Россией, сообщает газета Wall Street Journal 18 июня
"Ермак утверждает, что попытки достичь договоренности с Россией были скованы соглашением 2015 года, заключенным под давлением Запада, согласно которому Москве передавался контроль над частями Украины", - говорится в сообщении издания.
Украине не нужен посредник, ссылается издание на слова Ермака.
Вместо этого он хочет привлечь на сторону Киева Бразилию и Индию.
В издании сообщается, что глава офиса Зеленского планирует добиться этого, в частности, приглашая латиноамериканских знаменитостей в страну.
В 2014–2015 годах были приняты минские соглашения. Текст закреплял основные меры для урегулирования ситуации в Донбассе.
12 февраля 2015 года в Минске был подписан комплекс мер по выполнению данных соглашений (Минск-2).
Документ предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
В конце февраля 2022 года Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин тогда констатировал, что минские соглашения перестали существовать.