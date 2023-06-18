https://ukraina.ru/20230618/1047345112.html

WSJ: Глава офиса Зеленского рассказал, что затруднило попытки достичь договоренностей с Россией

WSJ: Глава офиса Зеленского рассказал, что затруднило попытки достичь договоренностей с Россией - 18.06.2023 Украина.ру

WSJ: Глава офиса Зеленского рассказал, что затруднило попытки достичь договоренностей с Россией

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что второе минское соглашение 2015 года затруднило попытки достичь договоренности с Россией, сообщает газета Wall Street Journal 18 июня

2023-06-18T19:44

2023-06-18T19:44

2023-06-18T19:44

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украина

россия

андрей ермак

минские соглашения

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Украине не нужен посредник, ссылается издание на слова Ермака.Вместо этого он хочет привлечь на сторону Киева Бразилию и Индию.В издании сообщается, что глава офиса Зеленского планирует добиться этого, в частности, приглашая латиноамериканских знаменитостей в страну.В 2014–2015 годах были приняты минские соглашения. Текст закреплял основные меры для урегулирования ситуации в Донбассе.12 февраля 2015 года в Минске был подписан комплекс мер по выполнению данных соглашений (Минск-2).Документ предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.В конце февраля 2022 года Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин тогда констатировал, что минские соглашения перестали существовать.

https://ukraina.ru/20221209/1041668600.html

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новости, украина, россия, андрей ермак, минские соглашения