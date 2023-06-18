https://ukraina.ru/20230618/1047344807.html

Блинкен: Америка продолжит защищать свои интересы

Блинкен: Америка продолжит защищать свои интересы - 18.06.2023 Украина.ру

Блинкен: Америка продолжит защищать свои интересы

США продолжат защищать свои интересы и ценности, заявили в госдепе Государственный секретарь США Энтони Блинкен на переговорах в Пекине с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом 18 июня

2023-06-18T19:08

2023-06-18T19:08

2023-06-18T19:09

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Кроме того, Блинкен пригласил министра иностранных дела Китая в Вашингтон для "продолжения обсуждений".В свою очередь, глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что отношения КНР и США находятся на самой низкой точке с момента установления дипломатических отношений, это не отвечает интересам двух стран.18 июня, начался двухдневный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. Блинкен стал первым госсекретарем США, который посетил КНР с 2018 года.

https://ukraina.ru/20230512/1046148365.html

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новости, сша, китай, энтони блинкен, зарубежье