Блинкен: Америка продолжит защищать свои интересы - 18.06.2023 Украина.ру
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Блинкен: Америка продолжит защищать свои интересы
Блинкен: Америка продолжит защищать свои интересы - 18.06.2023 Украина.ру
Блинкен: Америка продолжит защищать свои интересы
США продолжат защищать свои интересы и ценности, заявили в госдепе Государственный секретарь США Энтони Блинкен на переговорах в Пекине с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом 18 июня
2023-06-18T19:08
2023-06-18T19:09
новости
сша
китай
энтони блинкен
зарубежье
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Кроме того, Блинкен пригласил министра иностранных дела Китая в Вашингтон для "продолжения обсуждений".В свою очередь, глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что отношения КНР и США находятся на самой низкой точке с момента установления дипломатических отношений, это не отвечает интересам двух стран.18 июня, начался двухдневный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. Блинкен стал первым госсекретарем США, который посетил КНР с 2018 года.
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новости, сша, китай, энтони блинкен, зарубежье
Новости, США, Китай, Энтони Блинкен, Зарубежье

Блинкен: Америка продолжит защищать свои интересы

19:08 18.06.2023 (обновлено: 19:09 18.06.2023)
 
© Marcos Bais/Pexelsкапитолий вашингтон здание флаг сша
капитолий вашингтон здание флаг сша
© Marcos Bais/Pexels
Читать в
США продолжат защищать свои интересы и ценности, заявили в госдепе Государственный секретарь США Энтони Блинкен на переговорах в Пекине с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом 18 июня
Кроме того, Блинкен пригласил министра иностранных дела Китая в Вашингтон для "продолжения обсуждений".
"Госсекретарь дал понять, что Соединенные Штаты всегда будут стоять за интересы и ценности американского народа, работая со своими союзниками и партнерами над усилением нашего видения мира", - говорится в сообщении госдепа.
В свою очередь, глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что отношения КНР и США находятся на самой низкой точке с момента установления дипломатических отношений, это не отвечает интересам двух стран.
18 июня, начался двухдневный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. Блинкен стал первым госсекретарем США, который посетил КНР с 2018 года.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
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