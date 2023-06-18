Песков прокомментировал заявление Подоляка об убийстве русских - 18.06.2023 Украина.ру
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Песков прокомментировал заявление Подоляка об убийстве русских
Песков прокомментировал заявление Подоляка об убийстве русских - 18.06.2023 Украина.ру
Песков прокомментировал заявление Подоляка об убийстве русских
Россия должна наказывать за призывы убивать русских, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью, опубликованном в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина 18 июня
2023-06-18T18:44
2023-06-18T18:44
новости
украина
дмитрий песков
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Представитель Кремля прокомментировал слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, заявившего, что военные планы Киева включают "максимальное убийство россиян"."Подоляк — он не является пионером в плане подобных заявлений. И руководитель военной разведки, и члены Совета безопасности Украины неоднократно говорили о желании убивать как можно больше русских. Во-первых, конечно, очень хотелось бы, чтобы подобные заявления ну хоть как-то получили оценку за рубежом", — сказал Песков.Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что его ведомство уже "достало многих" публичных и медийных российских лицПо его словам, есть "публичные случаи, которые становятся достоянием общественности". Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Разные люди"."Мы достали уже многих, в том числе публичных и медийных личностей", - сказал Буднаов, отвечая на вопрос журналиста, кто в России мог бы стать мишенями украинской разведки.При этом имен и фамилий глава ГУР, естественно, не назвал, сказав, что эту информацию ГУР не может ни подтвердить, ни опровергнуть. Как бы признал причастность ведомства к покушениям и акциям устранения, но в то же время - не до конца.Подробнее можно прочитать в материале "Диверсии в России, цели Украины и конец войны. Главное из интервью главы украинской разведки Буданова" на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230615/1047256815.html
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новости, украина, дмитрий песков
Новости, Украина, Дмитрий Песков

Песков прокомментировал заявление Подоляка об убийстве русских

18:44 18.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Россия должна наказывать за призывы убивать русских, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью, опубликованном в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина 18 июня
Представитель Кремля прокомментировал слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, заявившего, что военные планы Киева включают "максимальное убийство россиян".
"Так говорят наши враги, мы должны с ними воевать, нельзя русским угрожать убийством. Русские за это должны наказывать, и мы это будем делать", — отметил Песков.
"Подоляк — он не является пионером в плане подобных заявлений. И руководитель военной разведки, и члены Совета безопасности Украины неоднократно говорили о желании убивать как можно больше русских. Во-первых, конечно, очень хотелось бы, чтобы подобные заявления ну хоть как-то получили оценку за рубежом", — сказал Песков.
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что его ведомство уже "достало многих" публичных и медийных российских лиц
По его словам, есть "публичные случаи, которые становятся достоянием общественности". Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Разные люди".
"Мы достали уже многих, в том числе публичных и медийных личностей", - сказал Буднаов, отвечая на вопрос журналиста, кто в России мог бы стать мишенями украинской разведки.
При этом имен и фамилий глава ГУР, естественно, не назвал, сказав, что эту информацию ГУР не может ни подтвердить, ни опровергнуть. Как бы признал причастность ведомства к покушениям и акциям устранения, но в то же время - не до конца.
Подробнее можно прочитать в материале "Диверсии в России, цели Украины и конец войны. Главное из интервью главы украинской разведки Буданова" на сайте Украина.ру
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
15 июня, 13:47
"Максимальное уничтожение россиян": Подоляк рассказал о кровожадном плане УкраиныСоветник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона 15 июня заявил, что план Киева включает максимальное уничтожение россиян
 
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