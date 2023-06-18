https://ukraina.ru/20230618/1047344655.html

Песков прокомментировал заявление Подоляка об убийстве русских

Песков прокомментировал заявление Подоляка об убийстве русских - 18.06.2023 Украина.ру

Песков прокомментировал заявление Подоляка об убийстве русских

Россия должна наказывать за призывы убивать русских, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью, опубликованном в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина 18 июня

2023-06-18T18:44

2023-06-18T18:44

2023-06-18T18:44

новости

украина

дмитрий песков

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Представитель Кремля прокомментировал слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, заявившего, что военные планы Киева включают "максимальное убийство россиян"."Подоляк — он не является пионером в плане подобных заявлений. И руководитель военной разведки, и члены Совета безопасности Украины неоднократно говорили о желании убивать как можно больше русских. Во-первых, конечно, очень хотелось бы, чтобы подобные заявления ну хоть как-то получили оценку за рубежом", — сказал Песков.Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что его ведомство уже "достало многих" публичных и медийных российских лицПо его словам, есть "публичные случаи, которые становятся достоянием общественности". Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Разные люди"."Мы достали уже многих, в том числе публичных и медийных личностей", - сказал Буднаов, отвечая на вопрос журналиста, кто в России мог бы стать мишенями украинской разведки.При этом имен и фамилий глава ГУР, естественно, не назвал, сказав, что эту информацию ГУР не может ни подтвердить, ни опровергнуть. Как бы признал причастность ведомства к покушениям и акциям устранения, но в то же время - не до конца.Подробнее можно прочитать в материале "Диверсии в России, цели Украины и конец войны. Главное из интервью главы украинской разведки Буданова" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20230615/1047256815.html

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новости, украина, дмитрий песков