https://ukraina.ru/20230618/1047344182.html

Демилитаризация Украины, отъём детей в Европе. Итоги 18 июня

Демилитаризация Украины, отъём детей в Европе. Итоги 18 июня - 18.06.2023 Украина.ру

Демилитаризация Украины, отъём детей в Европе. Итоги 18 июня

На Украине и в России разошлись во мнении по поводу демилитаризации. На Украине назвали количество изъятых украинских детей в Европе

2023-06-18T18:40

2023-06-18T18:40

2023-06-18T18:40

эксклюзив

хроники

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, касающееся демилитаризации Украины."В следующих сериях: Фактически, все задачи СВО выполнены. Украина как член ЕС и НАТО не сможет напасть на Россию <...>", - заявил Кулеба.Он заявил, что Украина честна в своих отношениях с партнёрами."Главное для партнёров – не бояться глобальных изменений и не останавливаться в поддержке Украины. Жизнь без современной России возможна. А мы ежедневно работаем над новым оружием для сил обороны Украины, над укреплением мировой коалиции в поддержку Формулы мира и над восстановлением Украины. Всё это будет", – подчеркнул Кулеба.Днём ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что демилитаризация Украины уже практически произошла."Украина была сильно милитаризована на момент начала спецоперации. И, как вчера сказал [Владимир] Путин, одной из задач была демилитаризация. Фактически эта задача во многом выполнена, потому что все меньше своего оружия Украина использует, и все больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада", — сказал Песков.Ранее, 13 июня президент России Владимир Путин заявил, что вопрос демилитаризации Украины "стоит в очень практическом плане". При этом, по его словам, украинский оборонно-промышленный комплекс "скоро вообще перестанет существовать", поскольку все боеприпасы, оружие и технику ей поставляют зарубежные государства.В воскресенье, 18 июня еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью газете Le Parisien заявил, что Евросоюз ускоряет поставки оружия на Украину для поддержки контрнаступления Вооружённых сил Украины."Мы собираемся активизировать наши усилия по доставке оружия и боеприпасов", - анонсировал Бретон.По его словам, в "ближайшие 12 месяцев" Евросоюз должен поставить Киеву миллион крупнокалиберных вооружений.Бретон подчеркнул, боевые действия на Украине ведутся в режиме высокой интенсивности и боеприпасы играют решающую роль."Мы готовимся к тому, что война продлится ещё несколько месяцев или даже дольше", – заявил еврокомиссар.В начале июня координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби обозначил приоритеты в поставках оружия на Украину."Их (ЗРК Patriot) не так много ни в нашем арсенале, ни среди запасов стран, которые их приобрели, но опять же, не хочу забегать вперед относительно того положения, в котором мы находимся. Что мы знаем, так это то, что (поставки) средств ПВО являются приоритетом", – заявил он.По словам Кирби, именно это вооружение "остается на первом месте в перечне средств, которые США намерены поставить Украине".Однако одними ЗРК Запад не ограничится. Сейчас ведутся активное обсуждение по поводу предоставления Украине самолётов F-16.Так, 17 июня и.о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что власти его страны готовы передать Украине истребители F-16, однако при условии одобрения США, которые производят эти самолёты."Украине нужны самолеты. Больше, чем когда-либо, если они хотят выиграть свою борьбу. Это касается и датских истребителей F-16", – заявил Поульсен.Дания имеет 43 истребителя F-16, 30 из которых активно используются. Однако сейчас Дания заменяет F-16 на более современные истребители F-35.Ранее Поульсен предлагал организовать обучение украинских летчиков на истребителях F-16 на территории Дании.Разработанный совместно с Нидерландами план предусматривает обучение украинцев на F-16 на датской базе военно-воздушных сил Скрюдструп, что в Южной Ютландии – там расположены датские истребители этого класса.При этом Поульсен тогда заявлял, что предложенный план не означает, что Дания уже решила передать Украине свои истребители F-16.Европейский отъёмВ Офисе омбудсмена располагают информацией о 240 случаях, когда социальные службы европейских стран забирают детей из семей украинских беженцев, сообщила представитель омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова в интервью американским СМИ."Из-за различий в законодательстве, в европейских странах бывают случаи, так сказать, отъёма ребенка у людей, с которыми он находится. По состоянию на сейчас таких случаев зафиксировано 240. Например, это могут быть истории, когда мама была вынуждена остаться на работе на Украине, а в эвакуацию отправила бабушку со своим ребёнком. Бабушка не имеет никакой доверенности на представление интересов и не считается по европейскому законодательству родственницей этому ребёнку. Таким образом социальные службы могут задействовать полицию и изъять ребенка из семьи", - сообщила она.Также Суслова заявила и о якобы имеющихся "недоработках" со стороны Украины и украинских семей."Потому что мы должны были сообщить людям, сказать: "Друзья, есть закон, он предусматривает, что, например, в Германии вы должны сделать вот такие процедуры". Или что не может быть в Италии или Франции опекуном человек, достигший 65-летнего возраста. Офис уполномоченного пытается следить за этой историей, мониторить ситуацию, оказывать правовую помощь женщинам или семьям, которые оказались в такой ситуации. Мы работаем сейчас с международными организациями, чтобы урегулировать этот вопрос, и чтобы те, кто попал в такую ситуацию, получили правовую помощь и перевод", - заявила чиновница.Представитель омбудсмена пояснила, что родственники детей, которых забрали европейские социальные службы, должны обязательно обратиться в консульский отдел и проинформировать их, также они могут обратиться в Офис уполномоченного по правам человека.Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что украинской власти известны "несколько десятков" случаев изъятия детей из семей беженцев в ЕС.До этого тема отъёма детей освещалась украинскими СМИ. Одно из самых резонансных интервью появилось в декабре 2022 года. Тогда журналист Жан Новосельцев поговорил с беженкой с Украины Еленой Ковалёвой."7 марта мы уже были в Германии. Волонтёры нас везли конкретно в одну семью. Они сказали: "Эти люди именно ждут вас. Хотели помочь маме с ребёнком". И мы прожили 51 день в очень хорошей семье. Там было 14 человек за одним столом. И март, апрель — это всё были дни рожденья. Нас везде водили и показывали, как в цирке, вот: "Смотрите, мы помогаем". И всё из-за того, что у меня малышу три года и восемь месяцев. Всё было хорошо, но они предложили нам съехать в лагерь для беженцев. И мы съехали. А ещё через полтора месяца пришли люди и мне представились: "Ты не поняла, мы уже пришли". Я говорю: "Как это может быть?". А они: "Лен, у нас есть такая опция. Мы имеем право забрать ребёнка". Через месяц нам сказали, что семья, в которой мы проживали почти два месяца, они написали донос — это в Германии сплошь и рядом", — рассказала Ковалёва.По её словам, в суде её судили как немку, а не как беженку. При этом в доносе было написано, что Ковалёва мучает ребёнка."Там на трёх страницах было написано, что завтраки не даём, не выпускаем на улицу, ребёнок плачет, задыхается в слезах. Что ещё? Не следим за ним. Но это чужая страна. Я даже не могла его во дворе оставить одного потому, что мы никого не знаем. Мы всегда были вместе, и весь дом это видел и все беженцы в нашем лагере для беженцев знают, какая я мамаша. Я ещё чужих детей возле себя собираю. Мне было чем заняться. Мне там было хорошо в этой Германии, пока 07.06 ребёнка не забрали и не сказали: "Сиди здесь, никуда не ходи три дня. Мы тебе вернём". Но мне не вернули", — заявила Ковалёва.По её словам, когда ей в суде рассказали, что ребёнок скучает и не ест, она всплакнула, на что её обвинили в неадекватности и предложили лечь в психиатрическую клинику. Немцы настаивали, чтобы Ковалёва прошла обследование. В итоге та доказала свою адекватность.Примечательно, что государство Украина помощь Ковалёвой практически не оказывало."На четвёртом суде пришёл украинский консул. Он послушал и ушёл. "Помогите, пожалуйста!" Он говорит: "Я ничего не могу сделать. Тебя судят как немку"", — передала украинка слова консула.Ковалёва указала, что её адвокат пытается изменить её статус. При этом на работу адвоката она жалуется. Посольство же не оказало ни правовую, ни финансовую помощь.Ребёнка показали Ковалёвой лишь три раза за три месяца. Позже ей разрешили видеть ребёнка лишь один раз в два месяца.Примечательно, что женщина, в семье которой жила Ковалёва, и которая отобрала у неё ребёнка, занимается в Германии неблагополучными детьми: немка определяет, можно ли их изымать из семей."В моём случае она предупредила, что ей за это государство платит зарплату. Я говорю: "Как так?" Она: "У нас такое бывает. У нас очень много абьюза (насилия. — Ред.) в семьях. И в моём доме восемь детей пребывали. Это называется временная опека. Потом мы им находили настоящие семьи". Нам это сказали, мы это и забыли. Мы там на цыпочках ходили", — рассказала Ковалёва.Более того, по её словам, её случай не единичный."У нас в консульстве уже сто семей таких. Мы начинаем общаться. Это не только Португалия и Испания. Это Германия, конкретно одна федеральная земля. А здесь 16 федеральных земель", — отметила она.Ковалёва же предупредила украинских беженок по поводу происходящего в Германии.

https://ukraina.ru/20230618/1047340442.html

https://ukraina.ru/20230618/1047338056.html

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https://ukraina.ru/20230617/1047324156.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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