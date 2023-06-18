https://ukraina.ru/20230618/1047343982.html

"Решение зрело давно". Глава Петрозаводска заявил о планах стать добровольцем спецназа "Ахмат"

"Решение зрело давно". Глава Петрозаводска заявил о планах стать добровольцем спецназа "Ахмат" - 18.06.2023 Украина.ру

"Решение зрело давно". Глава Петрозаводска заявил о планах стать добровольцем спецназа "Ахмат"

Глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский намерен отправиться добровольцем в зону СВО, об этом он сообщил на своей странице в соцсети 17 июня

2023-06-18T18:40

2023-06-18T18:40

2023-06-18T18:57

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55-летний глава города прошёл обучение в Чечне и решил отправиться на СВО в качестве добровольца спецназа "Ахмат". Петрозаводском Владимир Любарский руководил с 2021 года, ранее работал в МВД и других силовых структурах. По словам мэра, труднее всего в таких ситуациях всегда приходится родным.По словам Любарского, он окончил спецкурс в Российском университете спецназа, это было не очень просто, но зато полезно. Он также отметил, что его поездка в Гудермес была проверкой на готовность к участию в боевых действиях. О своём намерении отправиться в зону СВО Любарский сообщил главе Карелии Артуру Парфенчикову, при этом руководитель региона его понял и поддержал. Также Любарский сообщил, что после подготовки в Чечне, он вернется в Петрозаводск, чтобы решить служебные дела, после чего поедет в Гудермес для прохождения обучения уже в качестве добровольца "Ахмата". Владимир Любарский родился в 1968 году в Петрозаводске. Служил в Воздушно-десантных войсках с 1986 по 1988 год. С 1991 по 2003 год и с 2006 по 2008 год служил в органах МВД по Республике Карелия. С 2017 по 2021 год работал замглавы Карелии по внутренней политике. В мае 2021 года депутаты Петрозаводского городского совета избрали Любарского главой Петрозаводского городского округа.В начале июня командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что российские военные освободили примерно 70 процентов Марьинки. На встрече с военкорами президент РФ Владимир Путин назвал работу российских военнослужащих героической.В интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко рассказал, что освобождение западных окраин Марьинки — задача, которая решается ВС РФ уже давно. Освобождение укрепрайона даст возможность дальнейшего продвижения вглубь обороны противника, добавил эксперт.Чтобы выдавить ВСУ, нам нужен достаточно мощный ракетно-бомбовый удар. Иначе противник так и будет перебрасывать туда "пушечное мясо", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230617/1047323559.html

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новости, добровольцы, "ахмат", сво, карелия