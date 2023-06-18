Путин высоко оценил работу российских военнослужащих в Марьинке - 18.06.2023 Украина.ру
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Путин высоко оценил работу российских военнослужащих в Марьинке
Путин высоко оценил работу российских военнослужащих в Марьинке - 18.06.2023 Украина.ру
Путин высоко оценил работу российских военнослужащих в Марьинке
Президент РФ Владимир Путин назвал героической работу российских военнослужащих в Марьинке, кадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1"
2023-06-18T18:11
2023-06-18T18:11
новости
владимир путин
бойцы
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В начале июня командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что российские военные освободили примерно 70 процентов Марьинки.Также президент России рассказал, что позвонил командиру в Марьинке.Марьинка — пригород Донецка, расположен в километре от Петровского района столицы ДНР. Там находятся значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда артиллерия противника регулярно обстреливает Донецк.
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новости, владимир путин, бойцы
Новости, Владимир Путин, бойцы

Путин высоко оценил работу российских военнослужащих в Марьинке

18:11 18.06.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости . Кирилл Нортон
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Президент РФ Владимир Путин назвал героической работу российских военнослужащих в Марьинке, кадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1"
В начале июня командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что российские военные освободили примерно 70 процентов Марьинки.
"На Марьинке работают ребята героически, это правда — абсолютно!" — сказал он на встрече с военкорами.
Также президент России рассказал, что позвонил командиру в Марьинке.
"Наверное, здесь ничего такого нет, но я ему задаю вопрос: "Как у вас с ребятами выстроены отношения?" И он не задумываясь: "Я в них абсолютно уверен! Братья" — в эту же секунду. Понимаете, в эту же секунду, не успел вопроса задать! Абсолютно уверен!" — сказал глава государства.
Марьинка — пригород Донецка, расположен в километре от Петровского района столицы ДНР. Там находятся значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда артиллерия противника регулярно обстреливает Донецк.
М - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
4 июня, 17:15
Военный эксперт объяснил, почему бойцам в Марьинке не хватает боеприпасовОсвобождение западных окраин Марьинки — задача, которая решается ВС РФ уже давно. Это даст возможность дальнейшего продвижения вглубь обороны противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
 
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