Путин высоко оценил работу российских военнослужащих в Марьинке
Президент РФ Владимир Путин назвал героической работу российских военнослужащих в Марьинке, кадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1"
В начале июня командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что российские военные освободили примерно 70 процентов Марьинки.
"На Марьинке работают ребята героически, это правда — абсолютно!" — сказал он на встрече с военкорами.
Также президент России рассказал, что позвонил командиру в Марьинке.
"Наверное, здесь ничего такого нет, но я ему задаю вопрос: "Как у вас с ребятами выстроены отношения?" И он не задумываясь: "Я в них абсолютно уверен! Братья" — в эту же секунду. Понимаете, в эту же секунду, не успел вопроса задать! Абсолютно уверен!" — сказал глава государства.
Марьинка — пригород Донецка, расположен в километре от Петровского района столицы ДНР. Там находятся значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда артиллерия противника регулярно обстреливает Донецк.
4 июня, 17:15Военный эксперт объяснил, почему бойцам в Марьинке не хватает боеприпасовОсвобождение западных окраин Марьинки — задача, которая решается ВС РФ уже давно. Это даст возможность дальнейшего продвижения вглубь обороны противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко