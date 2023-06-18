В Хмельницкой области раскольники ПЦУ получили отпор при попытке захвата храма - 18.06.2023 Украина.ру
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В Хмельницкой области раскольники ПЦУ получили отпор при попытке захвата храма
В Хмельницкой области раскольники ПЦУ получили отпор при попытке захвата храма - 18.06.2023 Украина.ру
В Хмельницкой области раскольники ПЦУ получили отпор при попытке захвата храма
Представители ПЦУ требовали от духовенства и прихожан храма, открытого в честь иконы Божьей Матери "Неопалимая Купина", уйти из лона УПЦ, но получили отпор, об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ 17 июня
2023-06-18T18:10
2023-06-18T18:10
новости
православие
упц
пцу
захваты храмов
раскольники
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В Хмельницкой области группа раскольников УПЦ пришла в собор иконы Божьей Матери "Неопалимая Купина" города Нетишин с требованиями к духовенству и прихожанам покинуть храм. Чтобы защитить святыню от захвата, православные верующие вышли к захватчикам. Отмечается, что раскольники, увидев решимость верующих УПЦ, покинули территорию храма.3 июня прихожане храма Архистратига Михаила в селе Процев Киевской области отказались переходить в ПЦУ. Община храма проголосовала за верность УПЦ, об этом заявил настоятель церкви архимандрит Феогност.Союз православных журналистов ранее сообщил, что 30 мая сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" захватили храм Димитрия Солунского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Черняхов Киевской области. Во время захвата храма начальник отдела полиции в Киевской области применил физическую силу к настоятелю церкви и пожилым прихожанкам.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ.Киевский режим утверждает, что каноническая Украинская православная церковь имеет связь с Россией. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внешне законопроект о фактическом запрете УПЦ на Украине.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании.Она была сформирована по инициативе пятого президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники.В интервью изданию Украина.ру экс-депутат Донецкого областного совета, профессор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Татьяна Мармазова рассказала, что происходящее сейчас в Донбассе и на Украине, это не просто война, а цивилизационное противостояние. Украинская власть — это и есть настоящее зло, потому что она сама разжигает межрелигиозную ненависть в собственной стране. В этом смысле украинская власть достигла пика сатанизма, добавила Мармазова.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230506/1045961404.html
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новости, православие, упц, пцу, захваты храмов, раскольники
Новости, Православие, УПЦ, ПЦУ, захваты храмов, раскольники

В Хмельницкой области раскольники ПЦУ получили отпор при попытке захвата храма

18:10 18.06.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк"Объединительный собор" на Украине
Объединительный собор на Украине - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Представители ПЦУ требовали от духовенства и прихожан храма, открытого в честь иконы Божьей Матери "Неопалимая Купина", уйти из лона УПЦ, но получили отпор, об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ 17 июня
В Хмельницкой области группа раскольников УПЦ пришла в собор иконы Божьей Матери "Неопалимая Купина" города Нетишин с требованиями к духовенству и прихожанам покинуть храм.
Чтобы защитить святыню от захвата, православные верующие вышли к захватчикам. Отмечается, что раскольники, увидев решимость верующих УПЦ, покинули территорию храма.
3 июня прихожане храма Архистратига Михаила в селе Процев Киевской области отказались переходить в ПЦУ. Община храма проголосовала за верность УПЦ, об этом заявил настоятель церкви архимандрит Феогност.
Союз православных журналистов ранее сообщил, что 30 мая сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" захватили храм Димитрия Солунского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Черняхов Киевской области.
Во время захвата храма начальник отдела полиции в Киевской области применил физическую силу к настоятелю церкви и пожилым прихожанкам.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ.
Киевский режим утверждает, что каноническая Украинская православная церковь имеет связь с Россией. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внешне законопроект о фактическом запрете УПЦ на Украине.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании.
Она была сформирована по инициативе пятого президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники.
В интервью изданию Украина.ру экс-депутат Донецкого областного совета, профессор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Татьяна Мармазова рассказала, что происходящее сейчас в Донбассе и на Украине, это не просто война, а цивилизационное противостояние.
Украинская власть — это и есть настоящее зло, потому что она сама разжигает межрелигиозную ненависть в собственной стране. В этом смысле украинская власть достигла пика сатанизма, добавила Мармазова.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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НовостиПравославиеУПЦПЦУзахваты храмовраскольники
 
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