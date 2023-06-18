https://ukraina.ru/20230618/1047343261.html

"Нас забрасывают голыми трупами": очевидцы рассказали шокирующую правду о малазийском Боинге

"Нас забрасывают голыми трупами": очевидцы рассказали шокирующую правду о малазийском Боинге - 18.06.2023 Украина.ру

"Нас забрасывают голыми трупами": очевидцы рассказали шокирующую правду о малазийском Боинге

Прошло почти 9 лет с тех пор, как пассажирский самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур потерпел крушение на территории ДНР

2023-06-18T17:28

2023-06-18T17:28

2023-06-18T17:28

видео

боинг

авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014)

александр чаленко

днр

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При трагедии, случившейся 17 июля 2014 года погибли все 298 человек, которые находились на борту воздушного судна. Они являлись гражданами 10 стран, в том числе 193 подданных Нидерландов, 43 – Малайзии и 27 – Австралии. Курс лайнера пролегал над территорией, где власти Украины с апреля 2014 года вели регулярные авианалёты и обстрелы населённых пунктов, входящих в состав ДНР.Обломки самолета были обнаружены в районе населенного пункта Рассыпное и Грабово Донецкой Народной Республики. Журналист Украина.ру Александр Чаленко пообщался с местными жителями, которые рассказали об авиакатастрофе, которую видели своими глазами.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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видео, боинг, авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014), александр чаленко, днр, видео