"Нас забрасывают голыми трупами": очевидцы рассказали шокирующую правду о малазийском Боинге - 18.06.2023 Украина.ру
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"Нас забрасывают голыми трупами": очевидцы рассказали шокирующую правду о малазийском Боинге
"Нас забрасывают голыми трупами": очевидцы рассказали шокирующую правду о малазийском Боинге - 18.06.2023 Украина.ру
"Нас забрасывают голыми трупами": очевидцы рассказали шокирующую правду о малазийском Боинге
Прошло почти 9 лет с тех пор, как пассажирский самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур потерпел крушение на территории ДНР
2023-06-18T17:28
2023-06-18T17:28
видео
боинг
авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014)
александр чаленко
днр
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При трагедии, случившейся 17 июля 2014 года погибли все 298 человек, которые находились на борту воздушного судна. Они являлись гражданами 10 стран, в том числе 193 подданных Нидерландов, 43 – Малайзии и 27 – Австралии. Курс лайнера пролегал над территорией, где власти Украины с апреля 2014 года вели регулярные авианалёты и обстрелы населённых пунктов, входящих в состав ДНР.Обломки самолета были обнаружены в районе населенного пункта Рассыпное и Грабово Донецкой Народной Республики. Журналист Украина.ру Александр Чаленко пообщался с местными жителями, которые рассказали об авиакатастрофе, которую видели своими глазами.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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видео, боинг, авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014), александр чаленко, днр, видео
Видео, Боинг, Авиакатастрофа Boeing 777 под Донецком (2014), Александр Чаленко, ДНР

"Нас забрасывают голыми трупами": очевидцы рассказали шокирующую правду о малазийском Боинге

17:28 18.06.2023
 
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Прошло почти 9 лет с тех пор, как пассажирский самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур потерпел крушение на территории ДНР
При трагедии, случившейся 17 июля 2014 года погибли все 298 человек, которые находились на борту воздушного судна. Они являлись гражданами 10 стран, в том числе 193 подданных Нидерландов, 43 – Малайзии и 27 – Австралии.
Курс лайнера пролегал над территорией, где власти Украины с апреля 2014 года вели регулярные авианалёты и обстрелы населённых пунктов, входящих в состав ДНР.
Обломки самолета были обнаружены в районе населенного пункта Рассыпное и Грабово Донецкой Народной Республики. Журналист Украина.ру Александр Чаленко пообщался с местными жителями, которые рассказали об авиакатастрофе, которую видели своими глазами.
 
ВидеоБоингАвиакатастрофа Boeing 777 под Донецком (2014)Александр ЧаленкоДНР
 
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