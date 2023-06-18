https://ukraina.ru/20230618/1047343261.html
"Нас забрасывают голыми трупами": очевидцы рассказали шокирующую правду о малазийском Боинге
"Нас забрасывают голыми трупами": очевидцы рассказали шокирующую правду о малазийском Боинге - 18.06.2023 Украина.ру
"Нас забрасывают голыми трупами": очевидцы рассказали шокирующую правду о малазийском Боинге
Прошло почти 9 лет с тех пор, как пассажирский самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур потерпел крушение на территории ДНР
2023-06-18T17:28
2023-06-18T17:28
2023-06-18T17:28
видео
боинг
авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014)
александр чаленко
днр
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При трагедии, случившейся 17 июля 2014 года погибли все 298 человек, которые находились на борту воздушного судна. Они являлись гражданами 10 стран, в том числе 193 подданных Нидерландов, 43 – Малайзии и 27 – Австралии. Курс лайнера пролегал над территорией, где власти Украины с апреля 2014 года вели регулярные авианалёты и обстрелы населённых пунктов, входящих в состав ДНР.Обломки самолета были обнаружены в районе населенного пункта Рассыпное и Грабово Донецкой Народной Республики. Журналист Украина.ру Александр Чаленко пообщался с местными жителями, которые рассказали об авиакатастрофе, которую видели своими глазами.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/12/1047343005_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_da27adaeff6d28233830166280789d08.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, боинг, авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014), александр чаленко, днр, видео
Видео, Боинг, Авиакатастрофа Boeing 777 под Донецком (2014), Александр Чаленко, ДНР
"Нас забрасывают голыми трупами": очевидцы рассказали шокирующую правду о малазийском Боинге
Прошло почти 9 лет с тех пор, как пассажирский самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур потерпел крушение на территории ДНР
При трагедии, случившейся 17 июля 2014 года погибли все 298 человек, которые находились на борту воздушного судна. Они являлись гражданами 10 стран, в том числе 193 подданных Нидерландов, 43 – Малайзии и 27 – Австралии.
Курс лайнера пролегал над территорией, где власти Украины с апреля 2014 года вели регулярные авианалёты и обстрелы населённых пунктов, входящих в состав ДНР.
Обломки самолета были обнаружены в районе населенного пункта Рассыпное и Грабово Донецкой Народной Республики. Журналист Украина.ру Александр Чаленко пообщался с местными жителями, которые рассказали об авиакатастрофе, которую видели своими глазами.