https://ukraina.ru/20230618/1047342769.html

Нефтяные войны: Саудовская Аравия пошла на рискованный шаг

Нефтяные войны: Саудовская Аравия пошла на рискованный шаг - 18.06.2023 Украина.ру

Нефтяные войны: Саудовская Аравия пошла на рискованный шаг

По итогам июньской деловой встречи стран-участниц сырьевой сделки ОПЕК+ Саудовская Аравия объявила о дополнительном сокращении объемов суточной нефтедобычи на 1 млн баррелей в июле, об этом сообщает РИА Новости 18 июня

2023-06-18T17:17

2023-06-18T17:17

2023-06-18T17:17

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нефть

энергетика

саудовская аравия

опек

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На встрече ОПЕК+ в июне Эр-Рияд объявил, что дополнительно на месяц сократит добычу нефти на 1 млн барр. в сутки, при этом оставляя возможность продления. Таким образом, нефтедобыча страны достигнет 9 млн барр. в сутки, а общее добровольное сокращение составит 1,5 млн барр. в день.На столь решительный шаг ближневосточное государство решилось для того, чтобы не допустить резкого снижения биржевых цен на нефть.Другие участники картеля приняли решение пролонгировать предыдущие ограничения до конца следующего года. Россия продлила добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. барр. в сутки.Как заявил специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Георгий Свирин, пока на бирже нет никакой тенденции, всё во власти спекулянтов.Было много слухов о том, что Вашингтон и Тегеран заключают соглашение о снятии ограничений на экспорт иранской нефти, как цены резко пошли вниз, нивелировав весь рост, добавил эксперт.Как отмечают нефтяные аналитики, эффект от решения Эр-Рияда будет заметен только после реального сокращения добычи. Саудитам очень важно, чтобы нефть закрепилась на уровне выше 80 долларов за баррель. Но с другой стороны, сокращение добычи в одиночку несёт в себе большие риски.Эр-Рияд уже теряет долю на китайском и индийском рынках, уступая её России и ОАЭ, которые могут поставлять нефть дешевле. При этом Москва все активнее конкурирует с ближневосточными союзниками по ОПЕК+ в Азии, отвернувшись от Европы.Нынешние меры и желание продать по более высокой цене могут выйти саудитам "боком", и Азия окончательно сделает ставку на российские углеводороды.Ранее Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели телефонный разговор и обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+, об этом 7 июня сообщила пресс-служба Кремля.Отмечается, что главы государств затронули тему наращивания торгово-экономических связей России и Саудовской Аравии и реализации "перспективных совместных проектов в сферах инвестиций, транспортной логистики, энергетики". Помимо этого, "обстоятельно рассмотрена тематика обеспечения стабильности на мировом рынке энергоносителей", уточнили в пресс-службе Кремля.

https://ukraina.ru/20230527/1046626012.html

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новости, нефть, энергетика, саудовская аравия, опек