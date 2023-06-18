Нефтяные войны: Саудовская Аравия пошла на рискованный шаг - 18.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230618/1047342769.html
Нефтяные войны: Саудовская Аравия пошла на рискованный шаг
Нефтяные войны: Саудовская Аравия пошла на рискованный шаг - 18.06.2023 Украина.ру
Нефтяные войны: Саудовская Аравия пошла на рискованный шаг
По итогам июньской деловой встречи стран-участниц сырьевой сделки ОПЕК+ Саудовская Аравия объявила о дополнительном сокращении объемов суточной нефтедобычи на 1 млн баррелей в июле, об этом сообщает РИА Новости 18 июня
2023-06-18T17:17
2023-06-18T17:17
новости
нефть
энергетика
саудовская аравия
опек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102772/69/1027726991_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_383f55ce09c58bc791bce0414cb51e43.jpg
На встрече ОПЕК+ в июне Эр-Рияд объявил, что дополнительно на месяц сократит добычу нефти на 1 млн барр. в сутки, при этом оставляя возможность продления. Таким образом, нефтедобыча страны достигнет 9 млн барр. в сутки, а общее добровольное сокращение составит 1,5 млн барр. в день.На столь решительный шаг ближневосточное государство решилось для того, чтобы не допустить резкого снижения биржевых цен на нефть.Другие участники картеля приняли решение пролонгировать предыдущие ограничения до конца следующего года. Россия продлила добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. барр. в сутки.Как заявил специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Георгий Свирин, пока на бирже нет никакой тенденции, всё во власти спекулянтов.Было много слухов о том, что Вашингтон и Тегеран заключают соглашение о снятии ограничений на экспорт иранской нефти, как цены резко пошли вниз, нивелировав весь рост, добавил эксперт.Как отмечают нефтяные аналитики, эффект от решения Эр-Рияда будет заметен только после реального сокращения добычи. Саудитам очень важно, чтобы нефть закрепилась на уровне выше 80 долларов за баррель. Но с другой стороны, сокращение добычи в одиночку несёт в себе большие риски.Эр-Рияд уже теряет долю на китайском и индийском рынках, уступая её России и ОАЭ, которые могут поставлять нефть дешевле. При этом Москва все активнее конкурирует с ближневосточными союзниками по ОПЕК+ в Азии, отвернувшись от Европы.Нынешние меры и желание продать по более высокой цене могут выйти саудитам "боком", и Азия окончательно сделает ставку на российские углеводороды.Ранее Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели телефонный разговор и обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+, об этом 7 июня сообщила пресс-служба Кремля.Отмечается, что главы государств затронули тему наращивания торгово-экономических связей России и Саудовской Аравии и реализации "перспективных совместных проектов в сферах инвестиций, транспортной логистики, энергетики". Помимо этого, "обстоятельно рассмотрена тематика обеспечения стабильности на мировом рынке энергоносителей", уточнили в пресс-службе Кремля.
https://ukraina.ru/20230527/1046626012.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102772/69/1027726991_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5f03df5c03381cc1a348c3b64fdfa75e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, нефть, энергетика, саудовская аравия, опек
Новости, нефть, энергетика, Саудовская Аравия, ОПЕК

Нефтяные войны: Саудовская Аравия пошла на рискованный шаг

17:17 18.06.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
По итогам июньской деловой встречи стран-участниц сырьевой сделки ОПЕК+ Саудовская Аравия объявила о дополнительном сокращении объемов суточной нефтедобычи на 1 млн баррелей в июле, об этом сообщает РИА Новости 18 июня
На встрече ОПЕК+ в июне Эр-Рияд объявил, что дополнительно на месяц сократит добычу нефти на 1 млн барр. в сутки, при этом оставляя возможность продления. Таким образом, нефтедобыча страны достигнет 9 млн барр. в сутки, а общее добровольное сокращение составит 1,5 млн барр. в день.
На столь решительный шаг ближневосточное государство решилось для того, чтобы не допустить резкого снижения биржевых цен на нефть.
Другие участники картеля приняли решение пролонгировать предыдущие ограничения до конца следующего года. Россия продлила добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. барр. в сутки.
"Саудовская Аравия решилась на отчаянный шаг <...> Эр-Рияд сокращает добычу нефти до десятилетнего минимума. Цель - добиться роста котировок. При этом решение - неожиданное и неоднозначное, доля саудитов на ключевых рынках и так сокращается, переходя к конкурентам, в первую очередь к России", - говорится в материале РИА Новости.
Как заявил специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Георгий Свирин, пока на бирже нет никакой тенденции, всё во власти спекулянтов.
Было много слухов о том, что Вашингтон и Тегеран заключают соглашение о снятии ограничений на экспорт иранской нефти, как цены резко пошли вниз, нивелировав весь рост, добавил эксперт.
Как отмечают нефтяные аналитики, эффект от решения Эр-Рияда будет заметен только после реального сокращения добычи. Саудитам очень важно, чтобы нефть закрепилась на уровне выше 80 долларов за баррель. Но с другой стороны, сокращение добычи в одиночку несёт в себе большие риски.
Эр-Рияд уже теряет долю на китайском и индийском рынках, уступая её России и ОАЭ, которые могут поставлять нефть дешевле. При этом Москва все активнее конкурирует с ближневосточными союзниками по ОПЕК+ в Азии, отвернувшись от Европы.
Нынешние меры и желание продать по более высокой цене могут выйти саудитам "боком", и Азия окончательно сделает ставку на российские углеводороды.
Ранее Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели телефонный разговор и обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+, об этом 7 июня сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что главы государств затронули тему наращивания торгово-экономических связей России и Саудовской Аравии и реализации "перспективных совместных проектов в сферах инвестиций, транспортной логистики, энергетики".
Помимо этого, "обстоятельно рассмотрена тематика обеспечения стабильности на мировом рынке энергоносителей", уточнили в пресс-службе Кремля.
27 мая, 07:24
Топить танкеры не получится. Почему не работают санкции против нефти и алмазовЦентр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA)– независимый аналитический центр, который мониторит ситуацию на рынке энергоресурсов, опубликовал доклад о результатах санкционной политики против Москвы.
 
НовостинефтьэнергетикаСаудовская АравияОПЕК
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:44WSJ: Глава офиса Зеленского рассказал, что затруднило попытки достичь договоренностей с Россией
19:08Блинкен: Америка продолжит защищать свои интересы
18:44Песков прокомментировал заявление Подоляка об убийстве русских
18:40"Решение зрело давно". Глава Петрозаводска заявил о планах стать добровольцем спецназа "Ахмат"
18:40Демилитаризация Украины, отъём детей в Европе. Итоги 18 июня
18:28Европа ускоряет поставки оружия на Украину - СМИ
18:11Путин высоко оценил работу российских военнослужащих в Марьинке
18:10В Хмельницкой области раскольники ПЦУ получили отпор при попытке захвата храма
17:53Инструкторы НАТО рассказали о подготовке солдат ВСУ
17:28"Нас забрасывают голыми трупами": очевидцы рассказали шокирующую правду о малазийском Боинге
17:26Сальдо: ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Херсонской области
17:17Нефтяные войны: Саудовская Аравия пошла на рискованный шаг
16:33Путин: Залужный может находиться за пределами Украины
16:27Экс-аналитик ЦРУ рассказал, как Североатлантический альянс подвел ВСУ
16:24Песков: между Москвой и Западом фактически идёт война
16:21ВС РФ отразили восемь атак на Донецком направлении
16:16В США хотят уменьшить объем помощи Киеву – СМИ
16:11В США назвали вероятную причину ЧП на Каховской ГЭС
16:08"Это безумие!" США и Германия хотят обойти правила Альянса ради Украины
16:07Cпикер ГД Володин проведет заседание Парламентского собрания Союзного государства
Лента новостейМолния