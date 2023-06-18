https://ukraina.ru/20230618/1047342471.html

Путин: Залужный может находиться за пределами Украины

Путин: Залужный может находиться за пределами Украины - 18.06.2023 Украина.ру

Путин: Залужный может находиться за пределами Украины

Главком ВСУ Валерий Залужный может находиться за границей. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе закрытой части встречи с военкорами, отвечая на вопрос Александра Сладкова. 18 июня журналист Павел Зарубин опубликовал видео с ответами президента в своём канале в Telegram-канале

2023-06-18T16:33

2023-06-18T16:33

2023-06-18T16:33

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валерий залужный

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Путин добавил, что об этом можно спросить у самого Валерия Залужного, "но для этого нужно перейти на иностранный язык". "Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться", — заключил Путин.Вопросы о местонахождении и состоянии Залужного появились после того, как 10 мая в НАТО сообщили, что он уведомил о невозможности своего выступления перед членами военного комитета альянса даже по видеосвязи. После череды ударов, нанесенных ВС РФ по ряду военных объектов на Украине, главком ВСУ перестал появляться в публичном пространстве.Ранее агентство РИА Новости сообщило, что главком ВСУ Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения в результате российского ракетного удара по командному пункту под Херсоном в начале мая.В публикации также говорилось, что после ранения Залужному сделали трепанацию черепа, и по прогнозам, главком ВСУ "будет жить, но выполнять свою работу не сможет". В оборонном ведомстве Украины эту информацию опровергали. 9 июня Владимир Зеленский сообщил, что встретился с командирами ВСУ, однако главнокомандующий украинских войск на этой встрече отсутствовал.Ранее МВД объявило главкома ВСУ Валерия Залужного в розыск. Также было объявлено о розыске командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского, его зама Андрея Грищенко и замначальника Генштаба ВСУ Игоря Колесника.В своём интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко рассказал, что подобные действия российского МВД свидетельствуют о том, что Россия дала старт процессу ликвидации украинского режима.Столь активную подготовку к трибуналу начинают тогда, когда конец войны близок, а её результаты не вызывают сомнения, добавил Ищенко.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230615/1047249659.html

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новости, владимир путин, валерий залужный, трибунал, всу