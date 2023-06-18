https://ukraina.ru/20230618/1047341905.html

В США хотят уменьшить объем помощи Киеву – СМИ

В США хотят уменьшить объем помощи Киеву – СМИ - 18.06.2023 Украина.ру

В США хотят уменьшить объем помощи Киеву – СМИ

Республиканцы в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США внесли предложение о сокращении на более чем 2,5 миллиарда долларов сумму, которую Пентагон хочет потратить на производство ракет, в частности, для Украины. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на проект документа 18 июня

2023-06-18T16:16

2023-06-18T16:16

2023-06-18T16:16

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Предлагается перенаправить средства на совершенствование военной подготовки, техобслуживание, а также исследование новых технологий.9 июня США объявили о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 2,1 миллиарда долларов.Согласно заявлению Пентагона, новый пакет помощи "включает критически важное оборудование в сфере воздушной обороны и амуниции", а так же системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды.

https://ukraina.ru/20230616/1047282441.html

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