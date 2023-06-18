В США хотят уменьшить объем помощи Киеву – СМИ - 18.06.2023 Украина.ру
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В США хотят уменьшить объем помощи Киеву – СМИ
В США хотят уменьшить объем помощи Киеву – СМИ - 18.06.2023 Украина.ру
В США хотят уменьшить объем помощи Киеву – СМИ
Республиканцы в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США внесли предложение о сокращении на более чем 2,5 миллиарда долларов сумму, которую Пентагон хочет потратить на производство ракет, в частности, для Украины. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на проект документа 18 июня
2023-06-18T16:16
2023-06-18T16:16
новости
сша
зарубежье
киев
украина
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Предлагается перенаправить средства на совершенствование военной подготовки, техобслуживание, а также исследование новых технологий.9 июня США объявили о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 2,1 миллиарда долларов.Согласно заявлению Пентагона, новый пакет помощи "включает критически важное оборудование в сфере воздушной обороны и амуниции", а так же системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды.
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Новости, США, Зарубежье, Киев, Украина

В США хотят уменьшить объем помощи Киеву – СМИ

16:16 18.06.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Республиканцы в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США внесли предложение о сокращении на более чем 2,5 миллиарда долларов сумму, которую Пентагон хочет потратить на производство ракет, в частности, для Украины. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на проект документа 18 июня
Предлагается перенаправить средства на совершенствование военной подготовки, техобслуживание, а также исследование новых технологий.
"Комитет особенно обеспокоен тем, что министерство не может предоставить реалистичную оценку затрат и продолжает с этими многолетними заказами на закупку без четкого понимания удельной стоимости каждой программы и производственных мощностей", — говорится в отчете конгрессменов.
9 июня США объявили о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 2,1 миллиарда долларов.
Согласно заявлению Пентагона, новый пакет помощи "включает критически важное оборудование в сфере воздушной обороны и амуниции", а так же системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды.
Пентагон
16 июня, 07:58
Виновнику утечки секретных документов Пентагона предъявили новые обвиненияФигуранту дела об утечке секретных документов Пентагона Джеку Тейшейре предъявили обвинения по шести пунктам, ему грозит до 60 лет тюрьмы. Об этом 15 июня сообщил Минюст США
 
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