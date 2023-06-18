В США хотят уменьшить объем помощи Киеву – СМИ
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Республиканцы в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США внесли предложение о сокращении на более чем 2,5 миллиарда долларов сумму, которую Пентагон хочет потратить на производство ракет, в частности, для Украины. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на проект документа 18 июня
Предлагается перенаправить средства на совершенствование военной подготовки, техобслуживание, а также исследование новых технологий.
"Комитет особенно обеспокоен тем, что министерство не может предоставить реалистичную оценку затрат и продолжает с этими многолетними заказами на закупку без четкого понимания удельной стоимости каждой программы и производственных мощностей", — говорится в отчете конгрессменов.
9 июня США объявили о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 2,1 миллиарда долларов.
Согласно заявлению Пентагона, новый пакет помощи "включает критически важное оборудование в сфере воздушной обороны и амуниции", а так же системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды.