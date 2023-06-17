https://ukraina.ru/20230617/1047322664.html

Продвижения, которые бесят врагов: Межевич о союзе России и Белоруссии, ядерном оружии и Лукашенко

Продвижения, которые бесят врагов: Межевич о союзе России и Белоруссии, ядерном оружии и Лукашенко - 17.06.2023 Украина.ру

Продвижения, которые бесят врагов: Межевич о союзе России и Белоруссии, ядерном оружии и Лукашенко

Руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук Николай Межевич прокомментировал для Украина.ру некоторые заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко

2023-06-17T10:13

2023-06-17T10:13

2023-06-17T10:13

видео

белоруссия

академики

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Академик рассказал о том, как ядерное оружие влияет на ситуацию в регионе, а также об угрозе с запада и попытках втянуть Белоруссию в военные действия

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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