Продвижения, которые бесят врагов: Межевич о союзе России и Белоруссии, ядерном оружии и Лукашенко - 17.06.2023 Украина.ру
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Продвижения, которые бесят врагов: Межевич о союзе России и Белоруссии, ядерном оружии и Лукашенко
Продвижения, которые бесят врагов: Межевич о союзе России и Белоруссии, ядерном оружии и Лукашенко - 17.06.2023 Украина.ру
Продвижения, которые бесят врагов: Межевич о союзе России и Белоруссии, ядерном оружии и Лукашенко
Руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук Николай Межевич прокомментировал для Украина.ру некоторые заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко
2023-06-17T10:13
2023-06-17T10:13
видео
белоруссия
академики
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Академик рассказал о том, как ядерное оружие влияет на ситуацию в регионе, а также об угрозе с запада и попытках втянуть Белоруссию в военные действия
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видео, белоруссия, академики, видео
Видео, Белоруссия, академики

Продвижения, которые бесят врагов: Межевич о союзе России и Белоруссии, ядерном оружии и Лукашенко

10:13 17.06.2023
 
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Руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук Николай Межевич прокомментировал для Украина.ру некоторые заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко
Академик рассказал о том, как ядерное оружие влияет на ситуацию в регионе, а также об угрозе с запада и попытках втянуть Белоруссию в военные действия
 
ВидеоБелоруссияакадемики
 
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