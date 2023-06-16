Путин прокомментировал возможные поставки американских F-16 для Украины - 16.06.2023 Украина.ру
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Путин прокомментировал возможные поставки американских F-16 для Украины
Путин прокомментировал возможные поставки американских F-16 для Украины - 16.06.2023 Украина.ру
Путин прокомментировал возможные поставки американских F-16 для Украины
Президент России Владимир Путин прокомментировал ответ РФ на возможные поставки американских F-16 для Вооружённых сил Украины
2023-06-16T17:52
2023-06-16T17:52
новости
владимир путин
выступление
пмэф
нато
f-16
украина
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Слова главы российского государства прозвучали на 26-ом Петербургском международном экономическом форуме 16 июня.Ранее американские СМИ сообщали, что Запад предоставит Украине старые F-16, обслуживание и боевое применение которых обойдётся в сотни миллионов долларов.Более того, американские истребители не могут базироваться на украинских аэродромах из-за отсутствия там необходимого оборудования, которое также необходимо поставить дополнительно.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир путин, выступление, пмэф, нато, f-16, украина, всу
Новости, Владимир Путин, выступление, ПМЭФ, НАТО, F-16, Украина, ВСУ

Путин прокомментировал возможные поставки американских F-16 для Украины

17:52 16.06.2023
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПМЭФ-2023. Президент РФ В. Путин на пленарном заседании
ПМЭФ-2023. Президент РФ В. Путин на пленарном заседании
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин прокомментировал ответ РФ на возможные поставки американских F-16 для Вооружённых сил Украины
Слова главы российского государства прозвучали на 26-ом Петербургском международном экономическом форуме 16 июня.
"Если будут базироваться за границей, посмотрим, как их поражать, это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО", – сказал Путин.
Ранее американские СМИ сообщали, что Запад предоставит Украине старые F-16, обслуживание и боевое применение которых обойдётся в сотни миллионов долларов.
Более того, американские истребители не могут базироваться на украинских аэродромах из-за отсутствия там необходимого оборудования, которое также необходимо поставить дополнительно.
- РИА Новости, 1920, 16.06.2023
13:08
Крылья Армагеддона. Поставки американских истребителей Украине приведут к глобальной войнеВ Германии стартовали военные учения Air Defender-2023 — самые масштабные военно-воздушные маневры в истории Североатлантического Альянса, которые продлятся до 23 июня
 
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