Путин прокомментировал возможные поставки американских F-16 для Украины
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПМЭФ-2023. Президент РФ В. Путин на пленарном заседании
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин прокомментировал ответ РФ на возможные поставки американских F-16 для Вооружённых сил Украины
Слова главы российского государства прозвучали на 26-ом Петербургском международном экономическом форуме 16 июня.
"Если будут базироваться за границей, посмотрим, как их поражать, это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО", – сказал Путин.
Ранее американские СМИ сообщали, что Запад предоставит Украине старые F-16, обслуживание и боевое применение которых обойдётся в сотни миллионов долларов.
Более того, американские истребители не могут базироваться на украинских аэродромах из-за отсутствия там необходимого оборудования, которое также необходимо поставить дополнительно.