https://ukraina.ru/20230616/1047318149.html

Путин прокомментировал возможные поставки американских F-16 для Украины

Путин прокомментировал возможные поставки американских F-16 для Украины - 16.06.2023 Украина.ру

Путин прокомментировал возможные поставки американских F-16 для Украины

Президент России Владимир Путин прокомментировал ответ РФ на возможные поставки американских F-16 для Вооружённых сил Украины

2023-06-16T17:52

2023-06-16T17:52

2023-06-16T17:52

новости

владимир путин

выступление

пмэф

нато

f-16

украина

всу

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Слова главы российского государства прозвучали на 26-ом Петербургском международном экономическом форуме 16 июня.Ранее американские СМИ сообщали, что Запад предоставит Украине старые F-16, обслуживание и боевое применение которых обойдётся в сотни миллионов долларов.Более того, американские истребители не могут базироваться на украинских аэродромах из-за отсутствия там необходимого оборудования, которое также необходимо поставить дополнительно.

https://ukraina.ru/20230616/1047294115.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, выступление, пмэф, нато, f-16, украина, всу