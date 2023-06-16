https://ukraina.ru/20230616/1047318050.html

Куда Украина направит крупнейшие военные группировки и как к драке подготовился Крым - Баранец. ВИДЕО

Куда Украина направит крупнейшие военные группировки и как к драке подготовился Крым - Баранец. ВИДЕО - 16.06.2023 Украина.ру

Куда Украина направит крупнейшие военные группировки и как к драке подготовился Крым - Баранец. ВИДЕО

В эфире Украина.ру военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал о военно-политическом блефе Украины, о рисках для Крыма в ходе наступления ВСУ и об эффективной технике, которую Россия применила впервые

2023-06-16T17:45

2023-06-16T17:45

2023-06-16T17:45

всу

виктор баранец

видео

крым

угледар

артёмовск (бахмут)

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00:27 – ВСУ накапливают силы: какое направление для удара выберет Украина? 07:50 – Уничтожение инженерных машин ВСУ: за счет чего Россия продолжит их выбивать? 13:38 – К чему готовится Крым? 17:00 – Почему ВСУ не пытаются проломить наши позиции под Угледаром? 19:36 – За счёт чего ВСУ могут усилиться под Артёмовском? 20:45 – Чем сейчас заняты ВСУ?ТГ-канал Виктора Баранца - https://t.me/polkovnik_baranets

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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