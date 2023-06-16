Куда Украина направит крупнейшие военные группировки и как к драке подготовился Крым - Баранец. ВИДЕО - 16.06.2023 Украина.ру
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Куда Украина направит крупнейшие военные группировки и как к драке подготовился Крым - Баранец. ВИДЕО
Куда Украина направит крупнейшие военные группировки и как к драке подготовился Крым - Баранец. ВИДЕО - 16.06.2023 Украина.ру
Куда Украина направит крупнейшие военные группировки и как к драке подготовился Крым - Баранец. ВИДЕО
В эфире Украина.ру военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал о военно-политическом блефе Украины, о рисках для Крыма в ходе наступления ВСУ и об эффективной технике, которую Россия применила впервые
2023-06-16T17:45
2023-06-16T17:45
всу
виктор баранец
видео
крым
угледар
артёмовск (бахмут)
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00:27 – ВСУ накапливают силы: какое направление для удара выберет Украина? 07:50 – Уничтожение инженерных машин ВСУ: за счет чего Россия продолжит их выбивать? 13:38 – К чему готовится Крым? 17:00 – Почему ВСУ не пытаются проломить наши позиции под Угледаром? 19:36 – За счёт чего ВСУ могут усилиться под Артёмовском? 20:45 – Чем сейчас заняты ВСУ?ТГ-канал Виктора Баранца - https://t.me/polkovnik_baranets
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
всу, виктор баранец, видео, крым, угледар, артёмовск (бахмут), видео
ВСУ, Виктор Баранец, Видео, Крым, Угледар, Артёмовск (Бахмут)

Куда Украина направит крупнейшие военные группировки и как к драке подготовился Крым - Баранец. ВИДЕО

17:45 16.06.2023
 
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В эфире Украина.ру военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал о военно-политическом блефе Украины, о рисках для Крыма в ходе наступления ВСУ и об эффективной технике, которую Россия применила впервые
00:27 – ВСУ накапливают силы: какое направление для удара выберет Украина?
07:50 – Уничтожение инженерных машин ВСУ: за счет чего Россия продолжит их выбивать?
13:38 – К чему готовится Крым?
17:00 – Почему ВСУ не пытаются проломить наши позиции под Угледаром?
19:36 – За счёт чего ВСУ могут усилиться под Артёмовском?
20:45 – Чем сейчас заняты ВСУ?
ТГ-канал Виктора Баранца - https://t.me/polkovnik_baranets
 
ВСУВиктор БаранецВидеоКрымУгледарАртёмовск (Бахмут)
 
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