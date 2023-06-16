https://ukraina.ru/20230616/1047318050.html
Куда Украина направит крупнейшие военные группировки и как к драке подготовился Крым - Баранец. ВИДЕО
Куда Украина направит крупнейшие военные группировки и как к драке подготовился Крым - Баранец. ВИДЕО - 16.06.2023 Украина.ру
Куда Украина направит крупнейшие военные группировки и как к драке подготовился Крым - Баранец. ВИДЕО
В эфире Украина.ру военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал о военно-политическом блефе Украины, о рисках для Крыма в ходе наступления ВСУ и об эффективной технике, которую Россия применила впервые
2023-06-16T17:45
2023-06-16T17:45
2023-06-16T17:45
всу
виктор баранец
видео
крым
угледар
артёмовск (бахмут)
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00:27 – ВСУ накапливают силы: какое направление для удара выберет Украина? 07:50 – Уничтожение инженерных машин ВСУ: за счет чего Россия продолжит их выбивать? 13:38 – К чему готовится Крым? 17:00 – Почему ВСУ не пытаются проломить наши позиции под Угледаром? 19:36 – За счёт чего ВСУ могут усилиться под Артёмовском? 20:45 – Чем сейчас заняты ВСУ?ТГ-канал Виктора Баранца - https://t.me/polkovnik_baranets
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, виктор баранец, видео, крым, угледар, артёмовск (бахмут), видео
ВСУ, Виктор Баранец, Видео, Крым, Угледар, Артёмовск (Бахмут)
Куда Украина направит крупнейшие военные группировки и как к драке подготовился Крым - Баранец. ВИДЕО
В эфире Украина.ру военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал о военно-политическом блефе Украины, о рисках для Крыма в ходе наступления ВСУ и об эффективной технике, которую Россия применила впервые
00:27 – ВСУ накапливают силы: какое направление для удара выберет Украина?
07:50 – Уничтожение инженерных машин ВСУ: за счет чего Россия продолжит их выбивать?
13:38 – К чему готовится Крым?
17:00 – Почему ВСУ не пытаются проломить наши позиции под Угледаром?
19:36 – За счёт чего ВСУ могут усилиться под Артёмовском?
20:45 – Чем сейчас заняты ВСУ?