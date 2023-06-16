https://ukraina.ru/20230616/1047317227.html

Самая позорная военная операция: в Турции предрекли печальный исход наступления ВСУ

Самая позорная военная операция: в Турции предрекли печальный исход наступления ВСУ - 16.06.2023 Украина.ру

Самая позорная военная операция: в Турции предрекли печальный исход наступления ВСУ

Обозреватель турецкой газеты dikGAZETE Ильбер Васфи Сель считает, что наступление ВСУ закончится для Украины плохо. Об этом он написал в своей статье

2023-06-16T17:59

2023-06-16T17:59

2023-06-16T17:59

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США управляют Украиной, поэтому подгоняет украинские войска идти в наступление, чтобы оправдать выделенную военную и финансовую помощь и попытаться их руками нанести ущерб России, говорится в статье.Наступление ВСУ обернулось катастрофой для них самих, поскольку они несут огромные потери, и если так будет продолжаться, то украинские войска потеряют свою боеспособность, в заключение отметил автор.

https://ukraina.ru/20230615/1047263935.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, всу, наступление