Самая позорная военная операция: в Турции предрекли печальный исход наступления ВСУ
© Фото : скриншот видео телеграм-канала "Воин_DV"подбитая западная техника ВСУ
© Фото : скриншот видео телеграм-канала "Воин_DV"
Обозреватель турецкой газеты dikGAZETE Ильбер Васфи Сель считает, что наступление ВСУ закончится для Украины плохо. Об этом он написал в своей статье
"Контрнаступление, предпринятое ВСУ, войдет в историю как еще одна позорная операция, подобно бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки, когда США бессмысленно убили множество людей ради своих политических целей", – считает автор.
США управляют Украиной, поэтому подгоняет украинские войска идти в наступление, чтобы оправдать выделенную военную и финансовую помощь и попытаться их руками нанести ущерб России, говорится в статье.
Наступление ВСУ обернулось катастрофой для них самих, поскольку они несут огромные потери, и если так будет продолжаться, то украинские войска потеряют свою боеспособность, в заключение отметил автор.