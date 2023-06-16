Самая позорная военная операция: в Турции предрекли печальный исход наступления ВСУ - 16.06.2023 Украина.ру
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Самая позорная военная операция: в Турции предрекли печальный исход наступления ВСУ
Самая позорная военная операция: в Турции предрекли печальный исход наступления ВСУ - 16.06.2023 Украина.ру
Самая позорная военная операция: в Турции предрекли печальный исход наступления ВСУ
Обозреватель турецкой газеты dikGAZETE Ильбер Васфи Сель считает, что наступление ВСУ закончится для Украины плохо. Об этом он написал в своей статье
2023-06-16T17:59
2023-06-16T17:59
новости
украина
всу
наступление
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США управляют Украиной, поэтому подгоняет украинские войска идти в наступление, чтобы оправдать выделенную военную и финансовую помощь и попытаться их руками нанести ущерб России, говорится в статье.Наступление ВСУ обернулось катастрофой для них самих, поскольку они несут огромные потери, и если так будет продолжаться, то украинские войска потеряют свою боеспособность, в заключение отметил автор.
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новости, украина, всу, наступление
Новости, Украина, ВСУ, наступление

Самая позорная военная операция: в Турции предрекли печальный исход наступления ВСУ

17:59 16.06.2023
 
© Фото : скриншот видео телеграм-канала "Воин_DV"подбитая западная техника ВСУ
подбитая западная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : скриншот видео телеграм-канала "Воин_DV"
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Обозреватель турецкой газеты dikGAZETE Ильбер Васфи Сель считает, что наступление ВСУ закончится для Украины плохо. Об этом он написал в своей статье
"Контрнаступление, предпринятое ВСУ, войдет в историю как еще одна позорная операция, подобно бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки, когда США бессмысленно убили множество людей ради своих политических целей", – считает автор.
США управляют Украиной, поэтому подгоняет украинские войска идти в наступление, чтобы оправдать выделенную военную и финансовую помощь и попытаться их руками нанести ущерб России, говорится в статье.
Наступление ВСУ обернулось катастрофой для них самих, поскольку они несут огромные потери, и если так будет продолжаться, то украинские войска потеряют свою боеспособность, в заключение отметил автор.
- РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Вчера, 15:50
Украинское наступление: почему у ВСУ всё пошло так плохоУже неделю идет пресловутое украинское наступление, но кроме как овладением десятком давно оставленных сел на стыке Запорожской области и ДНР украинскому командованию похвастаться нечем
 
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