Путин сказал, какая страна больше всех пострадала в борьбе с нацизмом - 16.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230616/1047317118.html
Путин сказал, какая страна больше всех пострадала в борьбе с нацизмом
Путин сказал, какая страна больше всех пострадала в борьбе с нацизмом - 16.06.2023 Украина.ру
Путин сказал, какая страна больше всех пострадала в борьбе с нацизмом
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия понесла наибольшие потери в борьбе с нацистской Германией
2023-06-16T17:44
2023-06-16T17:44
новости
владимир путин
выступление
пмэф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/10/1047313227_0:0:3194:1797_1920x0_80_0_0_fdeec2eaf971eab3c4da54df05e23ebf.jpg
Слова главы российского государства прозвучали на 26-ом Петербургском международном экономическом форуме 16 июня.Никто никогда не забудет этого, отметил президент.Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня.
https://ukraina.ru/20230615/1047236781.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/10/1047313227_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_8757cecea842e82e6b68f320cefe0dbf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, выступление, пмэф
Новости, Владимир Путин, выступление, ПМЭФ

Путин сказал, какая страна больше всех пострадала в борьбе с нацизмом

17:44 16.06.2023
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПМЭФ-2023. Президент РФ В. Путин на пленарном заседании
ПМЭФ-2023. Президент РФ В. Путин на пленарном заседании
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия понесла наибольшие потери в борьбе с нацистской Германией
Слова главы российского государства прозвучали на 26-ом Петербургском международном экономическом форуме 16 июня.
"Россия – наиболее пострадавшая страна в борьбе с нацизмом", – сказал Путин.
Никто никогда не забудет этого, отметил президент.
Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня.
ПМЭФ-2023. Культура взаимодействия крупного бизнеса с субъектами малого и среднего предпринимательства
Вчера, 02:53
Поворот с Запада на Юг и Восток: итоги первого дня ПМЭФ-2023Трёхдневный Петербургский международный экономический форум — ПМЭФ — образца 2023 года вышел специфичным. ПМЭФ-2023 посетили представители новых регионов России, но практически нет представителей из недружественных стран, вместо которых в Россию приехали делегации из Индии, Китая и стран арабского мира.
 
НовостиВладимир ПутинвыступлениеПМЭФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:46Путин ответил на вопрос о возможности применения ядерного оружия
18:25Инсценировка в Киеве, новые западные истребители для Украины. Итоги 16 июня на Украине
18:05В НАТО не смогли решить, как им нужно обороняться
18:00Битва на реке Калке: 800 лет одному из самых важных и самых спорных сражений в истории Руси
17:59Самая позорная военная операция: в Турции предрекли печальный исход наступления ВСУ
17:52Путин прокомментировал возможные поставки американских F-16 для Украины
17:45Куда Украина направит крупнейшие военные группировки и как к драке подготовился Крым - Баранец. ВИДЕО
17:44Путин сказал, какая страна больше всех пострадала в борьбе с нацизмом
17:35Столтенберг назвал условие поставок американских истребителей F-16 Украине
17:02Наступление ВСУ проваливается. О чём говорили эксперты 16 июня
16:53ВС России приступили к ликвидации экологических последствий подрыва Каховской ГЭС
16:42Китайский блогер Сюй Цзицзюнь: Кому на самом деле выгоден подрыв Каховской ГЭС
16:40Крупнейший российский банк больше не работает в Европе
16:21ЕС не поддержит инициативу Африки по Украине, но при одном условии
16:07Путин рассказал о неизбежных глобальных изменениях в миропорядке
16:01Путин оценил последствия увеличения расходов на оборону России
16:00"В МОК - ублюдки вместе с Бахом": Кожевников высказался о статусе беженцев для российских спортсменов
15:57"Влево по графику": Путин рассказал о причинах дефицита бюджета в РФ
15:55Путин рассказал о перспективах развития российской экономики в ненефтегазовом секторе
15:50О мобилизации в тюрьмах, санитарной зоне на Украине и русском флаге над Парижем - Ищенко. ВИДЕО
Лента новостейМолния