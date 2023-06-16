https://ukraina.ru/20230616/1047317118.html

Путин сказал, какая страна больше всех пострадала в борьбе с нацизмом

Путин сказал, какая страна больше всех пострадала в борьбе с нацизмом - 16.06.2023 Украина.ру

Путин сказал, какая страна больше всех пострадала в борьбе с нацизмом

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия понесла наибольшие потери в борьбе с нацистской Германией

2023-06-16T17:44

2023-06-16T17:44

2023-06-16T17:44

новости

владимир путин

выступление

пмэф

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Слова главы российского государства прозвучали на 26-ом Петербургском международном экономическом форуме 16 июня.Никто никогда не забудет этого, отметил президент.Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня.

https://ukraina.ru/20230615/1047236781.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, выступление, пмэф