Путин сказал, какая страна больше всех пострадала в борьбе с нацизмом
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПМЭФ-2023. Президент РФ В. Путин на пленарном заседании
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия понесла наибольшие потери в борьбе с нацистской Германией
Слова главы российского государства прозвучали на 26-ом Петербургском международном экономическом форуме 16 июня.
"Россия – наиболее пострадавшая страна в борьбе с нацизмом", – сказал Путин.
Никто никогда не забудет этого, отметил президент.
Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня.
Вчера, 02:53Поворот с Запада на Юг и Восток: итоги первого дня ПМЭФ-2023Трёхдневный Петербургский международный экономический форум — ПМЭФ — образца 2023 года вышел специфичным. ПМЭФ-2023 посетили представители новых регионов России, но практически нет представителей из недружественных стран, вместо которых в Россию приехали делегации из Индии, Китая и стран арабского мира.