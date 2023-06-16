https://ukraina.ru/20230616/1047316107.html

Наступление ВСУ проваливается. О чём говорили эксперты 16 июня

Наступление ВСУ проваливается. О чём говорили эксперты 16 июня - 16.06.2023 Украина.ру

Наступление ВСУ проваливается. О чём говорили эксперты 16 июня

Украина.ру, 16.06.2023

2023-06-16T17:02

2023-06-16T17:02

2023-06-16T17:41

эксклюзив

всу

наступление

контрнаступление

россия

украина

владимир зеленский

запорожская аэс

тероборона

михаил подоляк

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Пока атакуют смертники, но у ВСУ есть резервыРанее военкоры с мест сообщили, что на Запорожском направлении украинская армия предприняла наступательные действия в районе населенного пункта Пятихатки между Каменским и Васильевкой, которые располагаются вдоль Каховского водохранилища.Противник ввел в бой два танка, пять БМП и до двух рот личного состава. Позднее стало известно, что ВС РФ отбили эту атаку.Это та же самая атака силами ротно-тактических групп, за счет которой противник прощупывает нашу линию обороны после провала их «контрнаступа», поясняет военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.Украина понимает, что пока велись боевые действия, российские силы могли там провести ротацию или эвакуировать раненых. Вот они и попытались атаковать нас в тот момент, когда, по их мнению, наша оборона могла быть там наиболее слабой, отметил эксперт.«Во-первых, Украина послала эти ротно-тактические группы, чтобы посмотреть, как именно они будут прорываться по принципу "удастся не удастся".Во-вторых, из космоса они могли понаблюдать, как работает наша система управления. Это попытка увидеть картину нашего общевойскового боя.А вообще ценность тех, кто атакует нашу линию боевого соприкосновения, равна нулю. Это смертники. Потому если более серьезные силы не смогли прорвать нашу оборону, что может сделать ротно-тактическая группа? Ценой своей жизни получить ценную информацию для анализа», — рассказал Леонков.Впрочем, у ВСУ есть и более крупные силы, которые они могли бы моментально бросить в прорыв.«Дело в том, что во время первого этапа наступления, который оказался для них провальным, предполагалось, что ВСУ должны прорвать все линии обороны. В этот прорыв должны были устремиться подразделения, которые не участвовали в штурме ("горячий резерв").Но прорыва не случилось, и горячий резерв не был задействован. Понятное дело, что этот резерв больше, чем те, кто штурмовали.Сейчас противник проводит пополнение. Кого-то опять будут использовать в качестве штурмовиков первой линии обороны. И этот резерв будет использоваться по назначению. Состоялся прорыв — пошли в бой. Не состоялся — остались на местах. Поэтому, кстати, мы не увидели танки "Челленджер"», — сообщил военный эксперт.Теперь, отмечает он, противнику нужно зализать раны. Получить пополнение, боеприпасы, новые комплексы ПВО, а также задействовать авиацию.Куда может ударить противникСоветник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк накануне заявил, что Украина еще не начала свое контрнаступление, а проводит «тестирование всей линии фронта».Если такое тестирование продолжится еще недельку-другую, от украинских вооруженных сил ничего не останется, говорит директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.Устойчивость российской обороны в этих боях, по его мнению, объясняется очень многими факторами.Соотношение сил по личному составу — примерно одинаковое, а по военно-воздушным силам – преимущество у нашей стороны. Хорошо сделаны инженерные сооружения, очень неплохо проработано минирование. Значительную часть потерь украинская сторона понесла еще на подходе.Колонны техники были вынуждены идти по узким направлениям и подвергались налетам воздушно-космических сил. То есть армейская авиация уничтожала большую часть техники.Что касается приоритетного направления удара от ВСУ, они будут пытаться расширить удары по северным и южным флангам, но приоритетом останется направление Орехов — Мелитополь, прогнозирует Подберёзкин. Само по себе положение этих городов определяет неизбежность этого наступления.«Не думаю, что приоритетным станет удар через Днепр, там сейчас труднодоступные места. Артёмовск останется вкусным куском для украинского командования. Это позволит наносить террористические удары по всей донецкой агломерации», — заявил эксперт.«ВСУ не достигли никаких заявленных целей»Бывший сотрудник СБУ, руководитель Центра расследований «Укрликс» Василий Прозоров пояснил, в чём состоит смысл лобовых атаку ВСУ на российские укрепленные позиции.Как минимум Украина не жалеет тероборону, уверен Прозоров: для украинских военачальников это как каток для прорыва нашей обороны, куда должны войти хорошо подготовленные на Западе кадровые части.«На Украине сейчас принято западную подготовку превозносить до небес. Но у меня возникает простой вопрос: где западные армии воевали последние восемьдесят лет с равным по технологическому уровню противником? Да, у них есть масса примеров контрпартизанских войн, но на Украине идет совсем другая война.Даже до 2022 года шла совсем другая война. И опыт западных академий курсов повышения квалификаций сейчас вряд ли применим.Поэтому ждать супер-пупер хитрых ходов украинских генералов, которые прошли подготовку на Западе, не стоит. Вот и получается, что всё, что они умеют — это тупо бить в лоб», — сказал Прозоров.В целом, добавляет он, ВСУ не достигли никаких заявленных целей. Даже до первой линии нашей обороны толком не добрались, не говоря уже о том, чтобы прогрызть ее и идти куда-то дальше.«Мы с вами прекрасно отдаем себе отчет, что они неглупые люди. Соответственно, они отдают себе отчет, к чему это может привести.Значит, есть какой-то такой фактор, который мы не видим, можем только догадываться, который вынуждает их поступать именно таким способом.Можно предположить, что это фактор времени. Им нужен какой-то успех к конкретной дате. Может быть, Зеленский дал указание генералам наступать, потому что им важен процесс, а не результат», — предположил эксперт.

https://ukraina.ru/20230616/1047303656.html

https://ukraina.ru/20230616/1047304631.html

https://ukraina.ru/20230616/1047294552.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, всу, наступление, контрнаступление, россия, украина, владимир зеленский, запорожская аэс, тероборона, михаил подоляк, алексей леонков, алексей подберезкин, василий прозоров