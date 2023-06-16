https://ukraina.ru/20230616/1047313923.html

Крупнейший российский банк больше не работает в Европе

Крупнейший российский банк больше не работает в Европе - 16.06.2023 Украина.ру

Крупнейший российский банк больше не работает в Европе

Сбербанк заявил 16 июня, что больше не ведёт свою деятельность на территории ЕС

2023-06-16T16:40

2023-06-16T16:40

2023-06-16T16:40

новости

сбербанк

европа

россия

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Сбербанк сконцентрируется на развитии финансовых услуг на территории Российской Федерации, где у него 106 миллионов лояльных клиентов, сказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. Его слова приводит РИА Новости.Ранее глава Сбера Герман Греф сказал в кулуарах 26-го Петербургского международного экономического форума, что уход иностранных банков из России никто не заметит, ведь их доля была незначительной.Они проиграли конкуренцию российским банкам, отметил он.

https://ukraina.ru/20230616/1047280584.html

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2023

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новости, сбербанк, европа, россия