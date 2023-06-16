Крупнейший российский банк больше не работает в Европе
Сбербанк заявил 16 июня, что больше не ведёт свою деятельность на территории ЕС
"Группа Сбербанк объявляет о закрытии сделки по продаже 100% акций дочерней компании в Австрии <…> Таким образом, Сбер полностью вышел с европейского банковского рынка", – сказано в сообщении организации.
Сбербанк сконцентрируется на развитии финансовых услуг на территории Российской Федерации, где у него 106 миллионов лояльных клиентов, сказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее глава Сбера Герман Греф сказал в кулуарах 26-го Петербургского международного экономического форума, что уход иностранных банков из России никто не заметит, ведь их доля была незначительной.
Они проиграли конкуренцию российским банкам, отметил он.