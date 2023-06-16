Путин рассказал о неизбежных глобальных изменениях в миропорядке
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПМЭФ-2023. Президент РФ В. Путин на пленарном заседании
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин рассказал о процессах, которые происходят в мире и меняют его устройство
Слова главы РФ прозвучали в ходе выступления на пленарном заседании 26-го Петербургского международного экономического форума 16 июня.
"Уродливая по своей сути неоколониальная мировая система прекратила своё существование, а многополярный мировой порядок укрепляется", – сказал Путин.
Это неизбежный процесс, подчеркнул президент РФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня.
Вчера, 02:53Поворот с Запада на Юг и Восток: итоги первого дня ПМЭФ-2023Трёхдневный Петербургский международный экономический форум — ПМЭФ — образца 2023 года вышел специфичным. ПМЭФ-2023 посетили представители новых регионов России, но практически нет представителей из недружественных стран, вместо которых в Россию приехали делегации из Индии, Китая и стран арабского мира.