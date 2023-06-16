https://ukraina.ru/20230616/1047308333.html

ВС России приступили к ликвидации экологических последствий подрыва Каховской ГЭС

ВС России приступили к ликвидации экологических последствий подрыва Каховской ГЭС - 16.06.2023 Украина.ру

ВС России приступили к ликвидации экологических последствий подрыва Каховской ГЭС

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России начали устранение экологических проблем, появившихся в Херсонской области в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции украинскими войсками, сообщило РИА Новости 16 июня

2023-06-16T16:53

2023-06-16T16:53

2023-06-16T16:53

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Также были взяты пробы воды и земли на предмет биологических патогенов, добавили в статье.Ранее президент России Владимир Путин сказал, что проблема затопления кладбищ и скотомогильников хоть и серьёзная, но решаемая.Российские эксперты, в свою очередь, не исключили возможности попадания патогенов холеры и других инфекционных заболеваний в воду.

https://ukraina.ru/20230616/1047279655.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, херсонская область, каховская гэс, последствия