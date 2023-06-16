ВС России приступили к ликвидации экологических последствий подрыва Каховской ГЭС
© скриншот видео тг-канала SHOT
© скриншот видео тг-канала SHOT
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России начали устранение экологических проблем, появившихся в Херсонской области в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции украинскими войсками, сообщило РИА Новости 16 июня
"В зоне ответственности группировки войск "Днепр" подразделения РХБЗ приступили к выполнению задач по ликвидации последствий затопления левобережья Днепра. Так, ротой специальной обработки завершена дезинфекция кладбища в Корсунке и проведена рекогносцировка мест сжигания умерших животных", – приводит агентство слова представителя экстренных служб.
Также были взяты пробы воды и земли на предмет биологических патогенов, добавили в статье.
Ранее президент России Владимир Путин сказал, что проблема затопления кладбищ и скотомогильников хоть и серьёзная, но решаемая.
Российские эксперты, в свою очередь, не исключили возможности попадания патогенов холеры и других инфекционных заболеваний в воду.
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