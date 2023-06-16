https://ukraina.ru/20230616/1047303429.html

Министр финансов РФ оценил новый автомобиль Lada Aura

Министр финансов РФ оценил новый автомобиль Lada Aura - 16.06.2023 Украина.ру

Министр финансов РФ оценил новый автомобиль Lada Aura

Министр финансов России Антон Силуанов 16 июня в рамках ПМЭФ-2023 протестировал новый автомобиль на базе модели Vesta - Lada Aura, передает телеканал РБК

2023-06-16T14:22

2023-06-16T14:22

2023-06-16T14:23

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Он заверил, что готов пересесть на него с иностранных служебных авто, и призвал остальных чиновников отказаться от водителей и пересесть за руль отечественных марок, чтобы эффективнее использовать ресурсы и быть ближе к народу.Силуанов уточнил, что после завтрака "Сбербанка" приехал на основную площадку ПМЭФ на новой Lada Aura. "Это почти бизнес-класс. Сзади можно разместиться очень комфортно", - поделился впечатлениями глава Минфина."Автоваз" в рамках выставки в Сочи представил новый удлиненный автомобиль на базе модели Vesta - Lada Aura. Как уточнили в пресс-службе компании, пассажиры заднего ряда получили дополнительные 25 сантиметров свободного пространства. Салон выполнен из натуральной кожи российского производства, установлена премиальная аудиосистема. Кроме того, автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач.

https://ukraina.ru/20230318/1044505242.html

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автомобиль, новости, силуанов, тест, компания