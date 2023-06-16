"Мир нужен, но не любой ценой": донецкий бард Горелик о войне, творчестве и жизненном выборе. ВИДЕО
Член Союза писателей ДНР, автор-исполнитель и волонтёр Геннадий Горелик рассказал о ситуации в Донецке, проблемах фронтового города и настроениях людей. Также мы с бардом поговорили о цене победы и мира и, конечно же, попросили автора исполнить свои произведения
0:49 – Ситуация в Донецке: обстрелы, вода;
2:49 – Другие проблемы в фронтовом городе;
4:28 – Какая помощь нужнее всего людям?
6:55 – Новости с других фронтов и настроение в Донбассе;
8:21 – Точка победы;
11:13 – Боевые действия и творчество;
12:55 – Боевой путь барда;
15:17 – Какие произведения востребованы на фронте?
16:55 – Книжный фестиваль "Красная площадь";
19:53 – Песня "Клятва";
2:49 – Другие проблемы в фронтовом городе;
4:28 – Какая помощь нужнее всего людям?
6:55 – Новости с других фронтов и настроение в Донбассе;
8:21 – Точка победы;
11:13 – Боевые действия и творчество;
12:55 – Боевой путь барда;
15:17 – Какие произведения востребованы на фронте?
16:55 – Книжный фестиваль "Красная площадь";
19:53 – Песня "Клятва";
ТГ-канал Агитбригада: https://t.me/agit_brigada
Список необходимых лекарств:
- Кардикет
- Нитросорбид
- Предуктал
- Торасемид
- Аспаркам
- Верошпирон / Спиронолактон
- Аторвастатин / Аторис / Липримар
- Ноотропил / Луцетам
- Тиоцетам
- Кавинтон
- Метформин
- Ксарелто
- Октолипен
- Гиалуроновая кислота
- Артрадол
- Кардикет
- Нитросорбид
- Предуктал
- Торасемид
- Аспаркам
- Верошпирон / Спиронолактон
- Аторвастатин / Аторис / Липримар
- Ноотропил / Луцетам
- Тиоцетам
- Кавинтон
- Метформин
- Ксарелто
- Октолипен
- Гиалуроновая кислота
- Артрадол
- Препараты железа: Гино-тардиферон / Тардиферон и другие
- Препараты микроэлементные: цинк, селен, кальций и другие
- Витамины: С, В и другие
- Препараты для глаз: Лецитин, Лютеин и другие
- Препараты для печени – эсенциале и другие
- Препараты микроэлементные: цинк, селен, кальций и другие
- Витамины: С, В и другие
- Препараты для глаз: Лецитин, Лютеин и другие
- Препараты для печени – эсенциале и другие