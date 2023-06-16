https://ukraina.ru/20230616/1047302931.html

"Мир нужен, но не любой ценой": донецкий бард Горелик о войне, творчестве и жизненном выборе. ВИДЕО

"Мир нужен, но не любой ценой": донецкий бард Горелик о войне, творчестве и жизненном выборе. ВИДЕО - 16.06.2023 Украина.ру

"Мир нужен, но не любой ценой": донецкий бард Горелик о войне, творчестве и жизненном выборе. ВИДЕО

Член Союза писателей ДНР, автор-исполнитель и волонтёр Геннадий Горелик рассказал о ситуации в Донецке, проблемах фронтового города и настроениях людей. Также мы с бардом поговорили о цене победы и мира и, конечно же, попросили автора исполнить свои произведения

2023-06-16T14:16

2023-06-16T14:16

2023-06-16T14:16

певец

днр

донецк

гуманитарная помощь

видео

творчество

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0:49 – Ситуация в Донецке: обстрелы, вода; 2:49 – Другие проблемы в фронтовом городе; 4:28 – Какая помощь нужнее всего людям? 6:55 – Новости с других фронтов и настроение в Донбассе; 8:21 – Точка победы; 11:13 – Боевые действия и творчество; 12:55 – Боевой путь барда; 15:17 – Какие произведения востребованы на фронте? 16:55 – Книжный фестиваль "Красная площадь"; 19:53 – Песня "Клятва"; ТГ-канал Агитбригада: https://t.me/agit_brigada Список необходимых лекарств: - Кардикет - Нитросорбид - Предуктал - Торасемид - Аспаркам - Верошпирон / Спиронолактон - Аторвастатин / Аторис / Липримар - Ноотропил / Луцетам - Тиоцетам - Кавинтон - Метформин - Ксарелто - Октолипен - Гиалуроновая кислота - Артрадол - Препараты железа: Гино-тардиферон / Тардиферон и другие - Препараты микроэлементные: цинк, селен, кальций и другие - Витамины: С, В и другие - Препараты для глаз: Лецитин, Лютеин и другие - Препараты для печени – эсенциале и другие

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певец, днр, донецк, гуманитарная помощь, видео, творчество, видео