"Сеяла разумное, доброе, вечное!": в Киеве декоммунизировали Лесю Украинку - 16.06.2023 Украина.ру
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Культура
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"Сеяла разумное, доброе, вечное!": в Киеве декоммунизировали Лесю Украинку
"Сеяла разумное, доброе, вечное!": в Киеве декоммунизировали Лесю Украинку - 16.06.2023 Украина.ру
"Сеяла разумное, доброе, вечное!": в Киеве декоммунизировали Лесю Украинку
На памятнике украинской поэтессе Лесе Украинке (Лариса Косач) "активисты" закрыли советскую табличку о вкладе писательницы в народно-освободительное движение, сообщил накануне в своих соцсетях киевский историк и писатель Вахтанг Кипиани
2023-06-16T11:42
2023-06-16T11:42
культура
новости
киев
леся украинка
памятник
социализм
декоммунизация
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"Леся Украинка, стоя близко к народно-освободительному движению вообще и пролетарскому в частности, отдавала ему все силы, сеяла разумное, доброе, вечное", - гласила надпись, цитирующая выпуск газеты "Правда" от 1913 года.Памятник, расположенный на могиле поэтессы на Байковском кладбище украинской столицы, вызвал негодование у местных "патриотов", а Кипиани назвал табличку "отвратительным коммунистическим ленинским пометом" и упрекнул власти Киева за бездействие.Леся Украинка, как и Иван Франко, Николай Кулиш, Ольга Кобылянская, и многие другие украинские писатели, творившие на сломе стилей и эпох, придерживалась социалистических взглядов.
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новости, киев, леся украинка, памятник, социализм, декоммунизация
Культура, Новости, Киев, Леся Украинка, памятник, социализм, декоммунизация

"Сеяла разумное, доброе, вечное!": в Киеве декоммунизировали Лесю Украинку

11:42 16.06.2023
 
© commons.wikimedia.org / Antanana
- РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© commons.wikimedia.org / Antanana
Читать в
На памятнике украинской поэтессе Лесе Украинке (Лариса Косач) "активисты" закрыли советскую табличку о вкладе писательницы в народно-освободительное движение, сообщил накануне в своих соцсетях киевский историк и писатель Вахтанг Кипиани
"Леся Украинка, стоя близко к народно-освободительному движению вообще и пролетарскому в частности, отдавала ему все силы, сеяла разумное, доброе, вечное", - гласила надпись, цитирующая выпуск газеты "Правда" от 1913 года.
Памятник, расположенный на могиле поэтессы на Байковском кладбище украинской столицы, вызвал негодование у местных "патриотов", а Кипиани назвал табличку "отвратительным коммунистическим ленинским пометом" и упрекнул власти Киева за бездействие.
Леся Украинка, как и Иван Франко, Николай Кулиш, Ольга Кобылянская, и многие другие украинские писатели, творившие на сломе стилей и эпох, придерживалась социалистических взглядов.
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КультураНовостиКиевЛеся Украинкапамятниксоциализмдекоммунизация
 
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