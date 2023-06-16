https://ukraina.ru/20230616/1047290951.html

"Сеяла разумное, доброе, вечное!": в Киеве декоммунизировали Лесю Украинку

"Сеяла разумное, доброе, вечное!": в Киеве декоммунизировали Лесю Украинку - 16.06.2023 Украина.ру

"Сеяла разумное, доброе, вечное!": в Киеве декоммунизировали Лесю Украинку

На памятнике украинской поэтессе Лесе Украинке (Лариса Косач) "активисты" закрыли советскую табличку о вкладе писательницы в народно-освободительное движение, сообщил накануне в своих соцсетях киевский историк и писатель Вахтанг Кипиани

2023-06-16T11:42

2023-06-16T11:42

2023-06-16T11:42

культура

новости

киев

леся украинка

памятник

социализм

декоммунизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/10/1047290365_0:76:1280:796_1920x0_80_0_0_680a4dc6c2aa4061adc799035d78313b.jpg

"Леся Украинка, стоя близко к народно-освободительному движению вообще и пролетарскому в частности, отдавала ему все силы, сеяла разумное, доброе, вечное", - гласила надпись, цитирующая выпуск газеты "Правда" от 1913 года.Памятник, расположенный на могиле поэтессы на Байковском кладбище украинской столицы, вызвал негодование у местных "патриотов", а Кипиани назвал табличку "отвратительным коммунистическим ленинским пометом" и упрекнул власти Киева за бездействие.Леся Украинка, как и Иван Франко, Николай Кулиш, Ольга Кобылянская, и многие другие украинские писатели, творившие на сломе стилей и эпох, придерживалась социалистических взглядов.

https://ukraina.ru/20230225/1043770184.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, леся украинка, памятник, социализм, декоммунизация