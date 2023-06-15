https://ukraina.ru/20230615/1047276349.html
Кого ликвидировать, а кого адаптировать? Невенчанный дал рецепт победы на Украине. ВИДЕО
Кого ликвидировать, а кого адаптировать? Невенчанный дал рецепт победы на Украине. ВИДЕО - 15.06.2023 Украина.ру
Кого ликвидировать, а кого адаптировать? Невенчанный дал рецепт победы на Украине. ВИДЕО
Депутат николаевского горсовета, член движения "Другая Украина" Максим Невенчанный, покинувший Украину, чтоб избежать репрессий и преследования, рассказал о ситуации в стране и масштабе политического давления, о разных категориях населения и о тех, кто нас ждёт, о будущем Украины, а также об обвинениях в адрес главнокомандующего ВСУ Залужного
2023-06-15T18:30
2023-06-15T18:30
2023-06-15T18:30
валерий залужный
всу
репрессии на украине
владимир зеленский
видео
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0:45 – Насколько сложно покинуть Украину; 5:16 – Масштаб репрессий в стране; 12:10 – Чего разные украинцы ждут от будущего? 19:33 – Какой должна быть Украина; 24:07 – Как из главкома Залужного делают козла отпущения; ТГ-канал Максима Невенчанного: https://t.me/nevenchannyy
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
валерий залужный, всу, репрессии на украине, владимир зеленский, видео, видео
Валерий Залужный, ВСУ, Репрессии на Украине, Владимир Зеленский, Видео
Кого ликвидировать, а кого адаптировать? Невенчанный дал рецепт победы на Украине. ВИДЕО
Депутат николаевского горсовета, член движения "Другая Украина" Максим Невенчанный, покинувший Украину, чтоб избежать репрессий и преследования, рассказал о ситуации в стране и масштабе политического давления, о разных категориях населения и о тех, кто нас ждёт, о будущем Украины, а также об обвинениях в адрес главнокомандующего ВСУ Залужного
0:45 – Насколько сложно покинуть Украину;
5:16 – Масштаб репрессий в стране;
12:10 – Чего разные украинцы ждут от будущего?
19:33 – Какой должна быть Украина;
24:07 – Как из главкома Залужного делают козла отпущения;
ТГ-канал Максима Невенчанного: https://t.me/nevenchannyy