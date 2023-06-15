https://ukraina.ru/20230615/1047276349.html

Кого ликвидировать, а кого адаптировать? Невенчанный дал рецепт победы на Украине. ВИДЕО

Кого ликвидировать, а кого адаптировать? Невенчанный дал рецепт победы на Украине. ВИДЕО - 15.06.2023 Украина.ру

Кого ликвидировать, а кого адаптировать? Невенчанный дал рецепт победы на Украине. ВИДЕО

Депутат николаевского горсовета, член движения "Другая Украина" Максим Невенчанный, покинувший Украину, чтоб избежать репрессий и преследования, рассказал о ситуации в стране и масштабе политического давления, о разных категориях населения и о тех, кто нас ждёт, о будущем Украины, а также об обвинениях в адрес главнокомандующего ВСУ Залужного

2023-06-15T18:30

2023-06-15T18:30

2023-06-15T18:30

валерий залужный

всу

репрессии на украине

владимир зеленский

видео

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0:45 – Насколько сложно покинуть Украину; 5:16 – Масштаб репрессий в стране; 12:10 – Чего разные украинцы ждут от будущего? 19:33 – Какой должна быть Украина; 24:07 – Как из главкома Залужного делают козла отпущения; ТГ-канал Максима Невенчанного: https://t.me/nevenchannyy

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

валерий залужный, всу, репрессии на украине, владимир зеленский, видео, видео